Горюнков - Незнакомая Древняя Русь, или Как изучать язык былин

«Что такое исторический материализм и почему, имея целую рать профессоров истмата, “мы не знаем общества, в котором живём”? Ведь это не шутка — услышать такое признание от генсека да еще многолетнего председателя КГБ. Ясно, что истмат почему-то оказался как метод негоден для познания нашего общества».

На острие политического диалога уместность предельно резкой постановки фундаментальных теоретических вопросов сомнений не вызывает. Как не вызывает сомнений и то, что в академической среде в отношении таких же вопросов уместны осторожность и взвешенность. Тем более что исторический материализм служит отечественной науке методологическим средством осмысления окружающего мира в его развитии вот уже более столетия. Основные положения этого учения вошли в «плоть и кровь» отечественного обществоведения, составили его необсуждаемую, то есть закреплённую на бессознательном уровне основу.

Но сегодня приходится констатировать факт неявного, скрытого дистанцирования многих философов от методологии исторического материализма. Это видно из сравнения статей, освещающих тему «историзма» в доперестроечных и новейших философских словарях: если в первых даются концептуально нагруженные дефиниции, то во вторых понятие «историзма» низводится до уровня почти что гераклитовских представлений об изменяемости всего сущего во времени.

Самое же интересное: появились философские словари, где статьи «Историзм» нет вообще, как нет зачастую и статьи «Исторический материализм». А там, где она еще есть, этому понятию даётся уничтожающее определение: «Амбиции теоретиков и апологетов исторического материализма на придание ему статуса универсальной парадигмы социальной философии и социологии, основанной на позитивистских методологиях, натурализме в трактовке общества и причинно-механической модели мирообъяснения, были опровергнуты достижениями общенаучных и гуманитарных дисциплин XX столетия — новейшими макроэкономическими моделями, общей теорией систем, представлениями о нелинейных процессах, данными наук о массовых коммуникациях. Одновременно крушение социализма в Европе, наиболее общей санкцией которого на теоретическом уровне являлся исторический материализм, наглядно продемонстрировало реальные преимущества современных неортодоксальных социологических, политологических, психоисторических и прочих методик адекватного отображения и перспективной реконструкции хода исторического процесса. Серьёзные сомнения европейских интеллектуалов в правомерности концепции неограниченного социального прогресса (сердцевины и «души» исторического материализма) также содействовали закату этой некогда модной идеологической доктрины социально-философского толка».

Горюнков С. В. - Незнакомая Древняя Русь, или Как изучать язык былин

2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Алетейя, 2010. — 232 с. — (Серия «Миф. Религия. Культура»).

ISBN 978-5-91419-230-0

Горюнков С. В. - Незнакомая Древняя Русь – Содержание

Вступительное слово (Михаил Устинов)

Глава 1. КАК ИЗУЧАТЬ ЯЗЫК БЫЛИН 1.1. Имитационная методология 1.2. Критерий научности 1.3. Символическая функция сознания 1.4. Рукотворный тупик 1.5. Кладовая «семантических переносов» 1.6. Принципы прочтения былин

Глава 2. «ЗМЕИНЫЙ» КОД

Глава 3. «СВАДЕБНЫЙ» КОД

Глава 4. «РАЗБОЙНИЧИЙ» КОД

Глава 5. ЛЕТОПИСНЫЕ УМОЛЧАНИЯ

Глава 6. ТАЙНА ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОГО РОДОСЛОВИЯ

Глава 7. ЧЕРНИГОВСКИЙ ВЛАДЫКА

Глава 8. МОТИВ «КУКЛЫ» В ОДНОЙ СИБИРСКОЙ БЫЛИНЕ

Глава 9. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ БЫЛИН

Вместо заключения. ОКНО В ПРОШЛОЕ ИЛИ ДВЕРЬ В БУДУЩЕЕ?

Принятые сокращения