Сборник сказок Ф. Господарева является одним из этапов работы Научно-Исследовательского Института Культуры Карело-Финской ССР по учету и исследованию сказочного богатства русского населения Карелии. Он примыкает к серии «Сказки Карельского Беломорья», первый том которой (в двух книгах) составляют сказки заменательного мастера-сказочника, Μ. М. Коргуева, а второй—сказки, записанные у разных сказителей Поморья («Поморские сказки»). Настоящий сборник имеет, однако, и ряд особенностей, отличающих его и от этой серии и от ряда других аналогичных изданий

Происхождение этого сборника связано с другой линией работ НИИК. Наряду с изучением фольклора крестьянского населения Карелии Институт несколько лет тому назад предпринял аналогичную работу по изучению старого и нового рабочего фольклора в Республике и репертуара рабочих местных заводов. Первым опытом было обследование Онежского завода в Петрозаводске, произведенное в 1937 году группой молодых фольклористов (тогда студентов-филологов Ленинградского Университета, участников фольклорного кружка). Итогом этого опыта явилась небольшая книжка «Песни и сказки на Онежском заводе» (Петрозаводск, 1937), в которой был опубликован и ряд сказок, рассказанных рабочими завода, в том числе и сказки Филиппа Павловича Господарева.

Филипп Господарёв - Сказки Филиппа Господарёва

Москва: Издательство Юрайт, 2024 - 572 с.

ΙSΒΝ: 978-5-534-11524-6

Филипп Господарёв - Сказки Филиппа Господарёва - Содержание

Предисловие

Филипп Павлович Господарев и его сказки

СКАЗКИ Ф. П. ГОСПОДАРЕВА

ПРИЛОЖЕНИЯ

I.Красные орлята (сказка)

II.Бедный мужик (вариант сказки № 21: «Две доли»)

III. Пословицы, поговорки и загадки Ф. П. Господарева

IV. Про Ванюшу-вора (Сказка Константина Филипповича Господарева)

V. Письмо сказочника к собирателю Г. Ф. Нефедов. О языке Господарева

Диалектологическая запись сказки Ф. П. Господарева

Указатель сокращений, принятых в примечаниях и во вступительной статье

Примечания

Перечень сказок, не вошедших в сборник

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