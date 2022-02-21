По моему опыту, саморазрушительное (или, как его называют специалисты, самосаботаж) поведение — вот главная причина, по которой люди обращаются к психотерапевтам. Ничто так не выводит нас из себя — и не заставляет сильнее себя ненавидеть, — чем осознание того, что мы сами мешаем себе обрести любовь, достичь успеха и испытать счастье — словом, получить то, о чем мечтаем. И все это последствия саморазрушительного поведения. Оно не дает нам иметь в жизни то, чего мы больше всего хотим; оно работает против наших интересов. Оно возводит барьеры на пути к нашим самым сокровенным желаниям. Оно создает намного больше проблем, чем разрешает. Вот почему, поймав себя на том, что вы опять прибегли к разрушительным реакциям и привычкам, хочется в отчаянии кричать: «Поверить не могу, что я снова это сделал! Я же знал, к чему это приведет! Вот уж точно я — свой злейший враг! »

Сколько раз вы говорили себе эти горькие слова? Скорее всего, множество. А сколько раз вы определяли, каким образом сами себе вредите, и клялись никогда больше этого не делать? Тоже частенько? Не стоит отчаиваться. Первое, что вам нужно знать, — вы не один такой. Среди моих пациентов встречались как совсем простые люди, из последних сил пытающиеся свести концы с концами, так и могущественные магнаты, которые без труда могли бы всех нас купить и снова продать; как молодые и здоровые, так и в буквальном смысле лежащие на смертном одре; как никому не известные, так и знаменитости; как законопослушные граждане, так и закоренелые преступники. И все они чувствовали себя очень плохо из-за саморазрушительного поведения. И никто из них не знал, как это изменить. А если кому-то был известен способ, то у него не получалось реализовать его на практике. Бывали случаи, когда люди, казалось, буквально источали уверенность в себе, а в действительности не уважали себя так сильно, что считали не заслуживающими ни любви, ни уважения.

Марк Гоулстон, Филип Голдберг - Не мешай себе жить. Как справиться со страхом, обидой, чувством вины, прокрастинацией и другими проявлениями саморазрушительного поведения

пер. с англ. О. Медведь

2-е изд.

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 224 с.

ISBN 978-5-00169-317-8

Марк Гоулстон, Филип Голдберг - Не мешай себе жить. Как справиться со страхом, обидой, чувством вины, прокрастинацией и другими проявлениями саморазрушительного поведения - Оглавление

10 уроков саморазрушительного поведения

Вступление. Как преодолеть склонность к самоуничтожению

Глава 1. Перестаньте гнаться за родительской любовью и одобрением

Глава 2. Не поддерживайте отношений с неподходящими людьми

Глава 3. Не откладывайте важные дела

Глава 4. Не ждите, пока окружающие поймут, что вы чувствуете

Глава 5. Не ждите, пока станет слишком поздно

Глава 6. Помните: гнев только усугубляет проблемы

Глава 7. Перестаньте говорить «да», когда на самом деле хочется сказать «нет»

Глава 8. Не затаивайте обиду

Глава 9. Не думайте, что от вас ничего не хотят взамен

Глава 10. Не бойтесь рисковать

Глава 11. Не пытайтесь всегда быть правым

Глава 12. Не сосредоточивайтесь на ошибках партнера

Глава 13. Не миритесь с невыполнением обещаний

Глава 14. Не пытайтесь примириться, пока продолжаете злиться

Глава 15. Всегда учитесь на своих ошибках

Глава 16. Не пытайтесь изменить других людей

Глава 17. Избегайте бунта ради бунта

Глава 18. Не говорите, когда вас не слушают

Глава 19. Не притворяйтесь, что у вас все в порядке, если это не так

Глава 20. Старайтесь избегать одержимости и компульсивного поведения

Глава 21. Не относите все плохое на свой счет

Глава 22. Не будьте эмоционально зависимым

Глава 23. Откажитесь от нереалистичных ожиданий

Глава 24. Не пытайтесь охватить заботой всех сразу

Глава 25. Не отказывайтесь «играть в игры»

Глава 26. Не старайтесь произвести ложное впечатление

Глава 27. Не завидуйте

Глава 28. Перестаньте себя жалеть

Глава 29. Не считайте, что правильный путь всегда самый трудный

Глава 30. Помните, что признать себя виноватым — недостаточно

Глава 31. Не держите негатив в себе

Глава 32. Не сдавайтесь слишком быстро

Глава 33. Не позволяйте другим контролировать вашу жизнь

Глава 34. Не полагайтесь слишком сильно на волю случая

Глава 35. Не позволяйте страху управлять своей жизнью

Глава 36. Не прекращайте движения после потери

Глава 37. Помните, что от добра добра ищут

Глава 38. Просите у людей то, что вам нужно

Глава 39. Не давайте советов, когда от вас хотят другого

Глава 40. Не отступайте из-за того, что чувствуете себя не готовым

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