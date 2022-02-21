Гоулстон, Голдберг - Не мешай себе жить
По моему опыту, саморазрушительное (или, как его называют специалисты, самосаботаж) поведение — вот главная причина, по которой люди обращаются к психотерапевтам. Ничто так не выводит нас из себя — и не заставляет сильнее себя ненавидеть, — чем осознание того, что мы сами мешаем себе обрести любовь, достичь успеха и испытать счастье — словом, получить то, о чем мечтаем. И все это последствия саморазрушительного поведения. Оно не дает нам иметь в жизни то, чего мы больше всего хотим; оно работает против наших интересов. Оно возводит барьеры на пути к нашим самым сокровенным желаниям. Оно создает намного больше проблем, чем разрешает. Вот почему, поймав себя на том, что вы опять прибегли к разрушительным реакциям и привычкам, хочется в отчаянии кричать: «Поверить не могу, что я снова это сделал! Я же знал, к чему это приведет! Вот уж точно я — свой злейший враг! »
Сколько раз вы говорили себе эти горькие слова? Скорее всего, множество. А сколько раз вы определяли, каким образом сами себе вредите, и клялись никогда больше этого не делать? Тоже частенько? Не стоит отчаиваться. Первое, что вам нужно знать, — вы не один такой. Среди моих пациентов встречались как совсем простые люди, из последних сил пытающиеся свести концы с концами, так и могущественные магнаты, которые без труда могли бы всех нас купить и снова продать; как молодые и здоровые, так и в буквальном смысле лежащие на смертном одре; как никому не известные, так и знаменитости; как законопослушные граждане, так и закоренелые преступники. И все они чувствовали себя очень плохо из-за саморазрушительного поведения. И никто из них не знал, как это изменить. А если кому-то был известен способ, то у него не получалось реализовать его на практике. Бывали случаи, когда люди, казалось, буквально источали уверенность в себе, а в действительности не уважали себя так сильно, что считали не заслуживающими ни любви, ни уважения.
Марк Гоулстон, Филип Голдберг - Не мешай себе жить. Как справиться со страхом, обидой, чувством вины, прокрастинацией и другими проявлениями саморазрушительного поведения
пер. с англ. О. Медведь
2-е изд.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 224 с.
ISBN 978-5-00169-317-8
Марк Гоулстон, Филип Голдберг - Не мешай себе жить. Как справиться со страхом, обидой, чувством вины, прокрастинацией и другими проявлениями саморазрушительного поведения - Оглавление
10 уроков саморазрушительного поведения
Вступление. Как преодолеть склонность к самоуничтожению
- Глава 1. Перестаньте гнаться за родительской любовью и одобрением
- Глава 2. Не поддерживайте отношений с неподходящими людьми
- Глава 3. Не откладывайте важные дела
- Глава 4. Не ждите, пока окружающие поймут, что вы чувствуете
- Глава 5. Не ждите, пока станет слишком поздно
- Глава 6. Помните: гнев только усугубляет проблемы
- Глава 7. Перестаньте говорить «да», когда на самом деле хочется сказать «нет»
- Глава 8. Не затаивайте обиду
- Глава 9. Не думайте, что от вас ничего не хотят взамен
- Глава 10. Не бойтесь рисковать
- Глава 11. Не пытайтесь всегда быть правым
- Глава 12. Не сосредоточивайтесь на ошибках партнера
- Глава 13. Не миритесь с невыполнением обещаний
- Глава 14. Не пытайтесь примириться, пока продолжаете злиться
- Глава 15. Всегда учитесь на своих ошибках
- Глава 16. Не пытайтесь изменить других людей
- Глава 17. Избегайте бунта ради бунта
- Глава 18. Не говорите, когда вас не слушают
- Глава 19. Не притворяйтесь, что у вас все в порядке, если это не так
- Глава 20. Старайтесь избегать одержимости и компульсивного поведения
- Глава 21. Не относите все плохое на свой счет
- Глава 22. Не будьте эмоционально зависимым
- Глава 23. Откажитесь от нереалистичных ожиданий
- Глава 24. Не пытайтесь охватить заботой всех сразу
- Глава 25. Не отказывайтесь «играть в игры»
- Глава 26. Не старайтесь произвести ложное впечатление
- Глава 27. Не завидуйте
- Глава 28. Перестаньте себя жалеть
- Глава 29. Не считайте, что правильный путь всегда самый трудный
- Глава 30. Помните, что признать себя виноватым — недостаточно
- Глава 31. Не держите негатив в себе
- Глава 32. Не сдавайтесь слишком быстро
- Глава 33. Не позволяйте другим контролировать вашу жизнь
- Глава 34. Не полагайтесь слишком сильно на волю случая
- Глава 35. Не позволяйте страху управлять своей жизнью
- Глава 36. Не прекращайте движения после потери
- Глава 37. Помните, что от добра добра ищут
- Глава 38. Просите у людей то, что вам нужно
- Глава 39. Не давайте советов, когда от вас хотят другого
- Глава 40. Не отступайте из-за того, что чувствуете себя не готовым
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