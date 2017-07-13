Хотя у великих колониальных империй есть свои достоинства, в целом история Ближнего Востока под властью различных чужеземных правителей была печальной. И современным государствам на Ближнем Востоке приходится преодолевать эту инерцию страдания, которое досталось им в наследство. Бедность, невежество и фанатизм до сих пор сильны. Однако в нашем поколении уже наметились фундаментальные сдвиги.

По причинам, которые будут изложены в заключительной главе, арабы, распространив свой язык и религию на значительную часть Ближнего Востока, вскоре растворились среди народов, издревле населявших регион, и примерно с 900 г. н.э. ими стали управлять иноземные военные касты, в основном среднеазиатского или кавказского происхождения. На протяжении веков арабоязычные страны представляли собой некое колониальное пространство, где местное население не участвовало в управлении и чьи интересы не учитывались.

Bibliotheca Judaica Ближний Восток был колыбелью человеческой цивилизации и местом рождения трех монотеистических религий. Однако начиная примерно с 750 г. до н.э. свободно складывавшиеся нации Ближнего Востока были раздавлены и развеяны по ветру сокрушительным натиском имперских завоевателей: ассирийцев и неовавилонян, древних персов и греко-македонцев, римлян. Даже арабское завоевание Ближнего Востока не привело к формированию новых и прочных национальных государств.

Гешарим, 2001 Центр развития иудаики на русском языке,

Еврейский университет в Иерусалиме, 2001

ISBN 5-93273-024-2

Предисловие автора

Избранная библиография

Хронологическая таблица еврейской и арабской истории

Послесловие. Л. Трембовлер

Указатель

Нет нужды доказывать необходимость книги об отношениях между евреями и арабами и о том, как они складывались на протяжении веков. Эти отношения столь сильно влияли на судьбы обоих народов, а в некоторой степени — и на общий ход истории, что по праву заслуживают серьезного изучения. Кроме того, знание их способствует лучшему пониманию проблем, которые встали перед Ближним Востоком в наши дни.

Не существует такого пособия ни по еврейской, ни по арабской истории, которое воссоздавало бы адекватную картину этих контактов, — а ведь они тянутся через многие века и затрагивают почти все стороны культуры. Большинство материалов разбросаны по многочисленным публикациям, а часть из них пришлось собирать напрямую из неопубликованных и неизданных источников.

Когда г-н С. Шокен, ранее издавший мою антологию «Сказания Страны царицы Савской», посвященную йеменским евреям, предложил мне написать книгу об истории социальных и культурных контактов между евреями и арабами, я согласился с энтузиазмом. Я уже около тридцати лет трудился в этой области — вначале в связи с широкомасштабными исследованиями мусульманской религиозной литературы и историографии, затем во время моего изучения восточной еврейской общины, в частности общины йеменских евреев, самых аутентичных евреев, живущих среди самых аутентичных арабов; и наконец, благодаря моей работе над Генизой, средневековыми документами, написанными еврейской графикой, но в основном на арабском языке. Эти мои изыскания по большей части носили специальный характер и были опубликованы на разных языках; их следовало свести воедино и подытожить. Данная книга открывала идеальную возможность для этого.

Книга «Евреи и арабы» была написана в 1954 г. и опубликована в 1955 г. Она выросла из курса лекций, поэтому сквозь все изложение проходит характерная интонация лектора, обращающегося к аудитории. Когда в 1964 г. весь тираж был распродан и потребовалось новое издание, решено было выпустить его в мягкой обложке, так как книга широко использовалась в колледжах и университетах. Поскольку в ней рассматривались проблемы общественных и культурных связей без привлечения аспектов политических и военных, при переиздании не потребовалось радикальных изменений или добавлений.

Некоторая модификация взглядов автора на еврейских современников пророка Мухаммада получила отражение в его книге "Studies in Islamic History and Institutions" [“Исследования в области исламской истории и институтов’’], New York, 1966. В1974 г., когда назрела необходимость нового издания, были внесены небольшие изменения в соответствии с течением времени и новыми подходами, обусловленными дальнейшим изучением проблемы. Однако основной текст остался неизменным, чтобы сохранить единство книги и настроение, преобладавшее в 1954 г., в сравнительно короткий отрезок времени, после того как Израиль и его соседи Ливан и Сирия обрели независимость, а Египет официально провозгласил революционные социальные перемены. Добавился новый раздел “Дальнейшее развитие”, целью которого было показать, как стародавние отношения между евреями и арабами видоизменились за последние годы.

Ш.Д. Гойтейн