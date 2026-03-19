Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 1

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, FOREIGN, History, **Jewish History

Первый том монументального исследования Лестера Л. Граббе «A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period: Yehud: A History of the Persian Province of Judah» посвящен основополагающему этапу формирования иудаизма — персидскому периоду (ок. 539–332 гг. до н. э.). Автор ставит задачу реконструировать историю провинции Йехуд (Иудеи) после возвращения из Вавилонского плена, используя критический междисциплинарный подход. Основная идея тома заключается в том, что этот «темный век» еврейской истории был временем радикальной религиозной и социальной перестройки, когда на месте разрушенного царства возникла теократическая община, сплоченная вокруг Второго Храма и Торы.

Содержательная часть книги детально исследует политический статус Иудеи в составе империи Ахеменидов, анализируя деятельность таких ключевых фигур, как Зоровавель, Ездра и Неемия. Граббе последовательно сопоставляет библейские повествования с данными археологии, эпиграфики и внешними источниками (например, папирусами с острова Элефантина), выявляя расхождения между теологической интерпретацией событий и исторической реальностью. Автор уделяет значительное внимание процессу кодификации Пятикнижия, возникновению конфликта с самаритянами и экономическому положению провинции под властью персидских сатрапов. В книге также глубоко исследуется развитие монотеизма и постепенное вытеснение пророчества священническим законом в качестве основного авторитета в общине.

Текст написан в строгом академическом стиле, отличающемся методологической прозрачностью и осторожностью в выводах. Лестер Граббе мастерски демонстрирует, как внешне «второстепенная» провинция огромной империи стала колыбелью иудаизма Второго Храма, сохранив свою идентичность через религиозные реформы и жесткие социальные границы. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков и библеистов, стремящихся понять истоки еврейской религии вне рамок конфессиональной апологетики. Это чтение помогает осознать, что именно в персидскую эпоху были заложены те структуры и тексты, которые определили путь иудаизма и, впоследствии, христианства на века вперед.

Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 1 - Yehud: A History of the Persian Province of Judah

(Library of Second Temple Studies, 47)

London, New York, T&T Clark International A Continuum imprint, 2004. - 493 pp.

ISBN 0-5670-8998-3 (hardback)

Lester L. Grabbe - A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period - Volume 1 - Yehud: A History of the Persian Province of Judah - Contents

Preface

Abbreviations

Map: The Province of Yehud (Borders Reconstructed)

Part I. Introduction

  • Chapter 1. Introduction: Principles and Method

Part II. Sources

  • Chapter 2. Archaeology: Unwritten Material

  • Chapter 3. Archaeology: Written Material

  • Chapter 4. Biblical Writings

  • Chapter 5. Persian, Mesopotamian, and Egyptian Sources

  • Chapter 6 . Greek and Latin Sources

Part III. Society and Institutions

  • Chapter 7. Administration

  • Chapter 8. Society and Daily Living

  • Chapter 9. Economy

  • Chapter 10. Religion I: Temple, Cult, and Practice

  • Chapter 11. Religion II: Law, Scripture, and Belief

Part IV. Historical Synthesis

  • Chapter 12. The Early Persian Period

  • Chapter 13. The Fifth Century BCE

  • Chapter 14. The Fourth Century BCE

Part V. Conclusions

  • Chapter 15. A Holistic Perspective: What We Know, What We Can Guess, and Where Our Ignorance Is

Appendix: The Question of Persian Influence on Jewish Religion and Thought

Bibliography

Index of References

Index of Authors

Index of Subjects

