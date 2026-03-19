Grabbe - Introduction to Second Temple Judaism

Книга Лестера Л. Граббе «Introduction to Second Temple Judaism» представляет собой идеальную точку входа для изучения сложнейшего периода еврейской истории, охватывающего время от Неемии до Иисуса. Автор ставит задачу систематизировать огромный массив данных, накопленный в его многотомных исследованиях, и представить его в доступной, но научно строгой форме. Основная идея книги заключается в том, что иудаизм эпохи Второго Храма не был застывшей традицией, а являлся «плавильным котлом» идей, где под влиянием персидской, греческой и римской культур формировались основы современного иудаизма и раннего христианства.

Содержательная часть учебного пособия детально рассматривает ключевые исторические вехи: восстановление Иерусалима, эллинистический кризис, правление Хасмонеев и эпоху Ирода. Граббе последовательно анализирует не только политические события, но и социальные институты того времени — от функционирования Храма и священства до роли синагог и деятельности книжников. Автор уделяет значительное внимание главным религиозным течениям, объясняя, в чем заключались коренные разногласия между фарисеями, саддукеями и ессеями по вопросам закона, предопределения и воскресения мертвых. В книге также глубоко исследуется литература периода — от канонических пророческих книг до апокалиптических видений Еноха и свитков Мертвого моря, что позволяет увидеть контекст, в котором проповедовали Гиллель и Иисус.

Текст написан в ясном, дидактическом стиле, характерном для качественного университетского учебника, где каждая глава снабжена критическим разбором источников и аннотированной библиографией. Лестер Граббе мастерски соединяет исторический нарратив с тематическим анализом верований, делая акцент на том, как иудеи того времени понимали свою идентичность и отношения с Богом. Работа служит фундаментальным ресурсом для студентов, пасторов и всех, кто хочет получить целостное представление о «корнях», на которых выросла западная религиозная традиция. Это чтение помогает осознать, что для понимания Нового Завета необходимо глубокое знание того сложного и многогранного мира, который описывает Граббе.

Lester L. Grabbe – Introduction to Second Temple Judaism - History and Religion of the Jews in the Time of Nehemiah, the Maccabees, Hillel and Jesus

London – New York: T&T Clark, 2010. – 167 p.

ISBN: 978-0-567-05161-5 (Hardback)

978-0-567-55248-8 (Paperback)

Lester L. Grabbe – Introduction to Second Temple Judaism – Contents

PREFACE

OUTLINE OF MAJOR EVENTS

1 INTRODUCTION: HISTORICAL OVERVIEW AND SOURCES

2 TEXTUAL JUDAISM: THE PRIESTLY AND SCRIBAL CURRENT

3 REVOLUTIONARY JUDAISM: THE POLITICAL AND ‘MESSIANIC’ CURRENT

4 ESCHATOLOGICAL JUDAISM: THE APOCALYPTIC CURRENT

5 INVERTED JUDAISM: THE GNOSTIC CURRENT

6 SUMMARY AND CONCLUSIONS

CITATION INDEX

INDEX OF NAMES AND SUBJECTS

INDEX OF MODERN AUTHORS