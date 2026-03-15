Грачев - Персида

Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature

Книга Юрия Сергеевича Грачёва «Персида» представляет собой художественное произведение, основанное на христианских духовных ценностях. В центре повествования — судьба героини по имени Персида, через историю которой раскрываются темы веры, преданности, испытаний и духовного выбора.

Автор показывает, как вера помогает человеку проходить через трудности жизни, сохранять надежду и оставаться верным своим убеждениям. Через судьбы героев книга поднимает вопросы нравственности, любви, жертвенности и доверия Богу.

Произведение написано в живой и доступной форме и будет интересно читателям, которые ценят литературу с глубоким духовным содержанием.

Юрий Сергеевич Грачев – Персида

Wheaton, IL: Издательство «Евангельское Слово», 1994. – 138 с.

Юрий Сергеевич Грачев – Персида – Содержание

Краткий биографический очерк Ю.С. Грачева

Предисловие редактора

Повесть Из жизни первых христиан

  • Глава I. Приданное на небе

  • Глава II. Торжество церкви Христа

  • Глава III. Убийство Стефана

  • Глава IV. Великое гонение

  • Глава V. Рождение свыше

  • Глава VI. Первые испытания Персиды

  • Глава VII. Встреча с Савлом

  • Глава VIII. Не верят

  • Глава IX. Савл и апостолы

  • Глава X. Покушение

  • Глава XI. Диотреф

  • Глава XII. Труд Персиды

  • Глава XIII. Диотреф действует

  • Глава XIV. Персида много потрудилась

  • Глава XV. Злодеяния Диотрефа

Эпилог

Related Books

All Books