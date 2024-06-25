Грант Кеннет - Тифонианские трилогии - 3 книги
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В «Тифонианские трилогии» Кеннета Гранта объединены девять книг: «Магическое Возрождение» (1973), «Алистер Кроули и Тайный Бог» (1975), «Культы Тени» (1977), «Тёмная сторона Эдема» (1980), »Вне кругов Времени» (1989), «Источник Гекаты» (1994), «Внешние врата» (1998), «За пределами Лиловой зоны» (2002) и «Девятый свод» 2006.
Цель этой книги — рассмотреть в перспективе различные оккультные тенденции, которые привели к возрождению интереса к оккультизму в последние годы, и интерпретировать это возрождение с точки зрения потребности человечества в универсальном подходе к Реальности, превосходящем все предыдущие системы мистических и магических достижений. Особое внимание уделяется творчеству Алистера Кроули (1875-1947 гг.), потому что он воплощает в очень концентрированной форме особую Магическую Традицию, лежащую в основе нынешнего возрождения, и по той же причине место отводится Остину Осману Спейру (1889-1956 гг.), Дион Форчун (1891-1946 гг.), Чарльзу Сгэнсфелду Джонсу (1889-1950 гг.) и другим людям, которые по-своему оживили Поток.
Много лет практикуя магию, в результате личного контакта с Кроули, я смог связать его работу с древними системами, в возрождении которых он сыграл важную роль. Моя интерпретация его работы — это не предмет для спекуляций, так как она полностью обоснована ссылками на огромную массу материала (дневники, письма, очерки, книги и т. д.), которые сохранились после его смерти в 1947 году, и которые я свободно цитировал.
Хотя я встречался с Дион Форчун всего дважды, я давно знаком с её творчеством. Моя интерпретация её работы основана на близком магическом сродстве, которое она имела с системой, разработанной Кроули из остатков ордена Золотой Зари, к которому они оба принадлежали.
Брат Ахад, Чарльз Стэнсфелд Джонс, другой современный оккультист, оставил после своей смерти в 1950 году глубоко значимые каббалистические работы, которые имеют прямое отношение к настоящему исследованию. Здесь я снова воспользовался материалом, до сих пор не опубликованным.
Для того чтобы эта книга имела более широкую привлекательность, чем если бы она была ограничена только работой западных адептов, обсуждаются также аналогичные восточные системы.
В 1946 году, за год до смерти Кроули, я был принят в оккультный Орден, где получил инициатическую интерпретацию тантрических методов, относящихся к Вама Марге, или Пути Левой Руки, который имеет дело с очень тайным поклонением Изначальной Богине, или Деви. Это восточная версия ритуалов с участием «Багряной Жены» или священной жрицы, и её главная ценность — насколько это касается этой книги — заключается в том, что она подтверждает, через древние источники, сексуально-магические методы, которые обычно использовал Кроули.
Что касается Остина Спейра, то, будучи его литературным душеприказчиком, я имею доступ ко всем его бумагам и включил сюда материалы, которые публикуются впервые.
Хотя я и опирался на эти и другие неясные источники, я не переступил границ, за которыми оккультист вторгается на территорию, столь же опасную для него самого, как и для других.
Кеннет Грант - Магическое возрождение
Перевод с английского: Алина Кипрей. - Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2021 г. — 280 с.
Кеннет Грант - Магическое возрождение – Содержание
Благодарности Страница
Предисловие
Введение
- 1. Возвращение Феникса
- 2. Метафизические основы сексуальной магии
- 3. Тёмные династии
- 4. Центры силы
- 5. Наркотики и оккультизм
- 6. Варварские имена эвокации
- 7. Звёздный огонь
- 8. Кровь, вампиризм, смерть и лунная магия
- 9. Заблудшие боги
- іо. Дион Форчун
- 11. Остин Осман Спейр и Культ Зое Киа
- 12. Поза смерти и новая сексуальность
Заключение
Глоссарий
Библиография
Тифонианская Традиция достигала своей кульминации и исчезала еще на ранних этапах древних цивилизаций. Об этом свидетельствуют фрагменты магических и мистических преданий, некогда существовавших в Египте и на Дальнем Востоке. Традиция сохранялась, и по мере прохождения эпох все более искажалась и постепенно утрачивала вековые линии Посвященных. Преследование враждебными группами, ищущими временную власть за счет межвременного космического трансцендентного Знания, заглушило искру и загрязнило источники древней Мудрости. В течение веков ее можно было обнаружить в скрытых алхимических трудах Запада и в восточных оккультных тантрах, но ее след оказался достаточно ярким для того, чтобы она смогла возродиться в одном из самых замечательных явлений последнего времени.
«Внешние Врата» являются первой книгой третьей Тифонианской Трилогии. Она завершается представлением материала, который является всеобъемлющим только с точки зрения традиции, которую я пытался изложить в предыдущих книгах. Материал, о котором идет речь, начинается с главы 13 («Мудрость Ш'льба»). Он был включен в качестве ответа на неоднократные просьбы о передаче знаний, полученных в результате магических ритуалов, совершенных в Ложе Новой Изиды, некоторые из которых были описаны в предыдущем томе. Слова предостережений, пожалуй, будут неуместными. Хотя недавно «полученный» текст и, следовательно, подлинная каббала, «Мудрость Ш’льбы» не декларирует Нового Миропорядка и не пытается свергнуть какие-либо конкретные системы магического или эзотерического учения. Здесь также не претендуется на содержании в ней универсально применимого гримуара. Это чистый простой синтез эманаций, полученных в любопытных обстоятельствах вне общепринятых магических процедур, а затем переведенных на земной язык. Они были описаны как Тифонианская Тантра, но более точное определение идентифицирует их как текст Тифонианской Школы, питаемой Офидианскими вибрациями, исходящими из Туннелей Сета. Он содержит в своей основе метафизику, философию и психомагические формулы, которые в особых условиях позволяют оккультистам, работающим с Тифонианским Потоком, связаться с источниками, из которых он исходит. Любой отголосок понятных читателю влияний Алистера Кроули, Остина Османа Спэйра, Говарда Филлипса Лавкрафта и других, объясняется тем, что Мудрость исходит из источников, идентичных тем, из которых черпали свое вдохновение. Спэйр же лично участвовал в первоначальной деятельности Ложи Новой Изиды, где эманации Ш’льбы первоначально были зафиксированы в период с 1955 до 1962 года.
Кеннет Грант - Внешние Врата
М.: «Касталия», 2019 — 324 с.
ISBN 978-5-519-66863-7
Кеннет Грант - Внешние Врата - Содержание
Введение
- 1 Изначальный Гримуар
- 2 Тутулу
- 3 Неведомый дух Зое и Танатос
- 4 Двойной Голос позади Liber Al
- 5 Махдьямака и Кроули
- 6 Четвертая сила Сфинкса
- 7 Магическое значение символизма езидов
- 8 Зеркальный Оракул
- 9 Уфологики и Ритуал Митры
- 10 Тифонианские отголоски Аруначалы
- И Аспекты контролируемого сновидения
- 12 Творческая Гематрия
- 13 Мудрость Шиль-ба
- 14 Мистический Гнозис Шиль-бы
- 15 Магическая Формула Шиль-бы
- 16 Каббала Ш’льбы — I
- 17 Каббала Ш’льбы — II
Глоссарий
Эта книга объясняет аспекты оккультизма, которые часто путают с «Чёрной магией», её целью является восстановление Пути Левой Руки и создание новой интерпретации его феномена в свете некоторых более поздних проявлений. Этого не достичь без обзора основных культов и содержащихся в них символических форм. Нет более богатой области и более совершенной основы для такого обзора, чем фетиш-системы Западной Африки в период их расцвета в до-монументальных египетских культах. Эти обзоры представлены в первых трех главах, после чего символы рассмотрены в свете исторических контекстов и появляются в форме Тантрического направления, что объясняется в четвертой и пятой главах.
Это направление разделяется на два основных течения, что отражает нескончаемый изначальный раскол между приверженцами женского и мужского творческого принципов, известных в практиках Тантры как Пути Аевой и Правой Руки. Они являются Луной и Солнцем, и их слияние пробуждает Огненную Змею (Кундалини), великую магическую силу, которая освещает скрытый путь между ними — Срединный Путь — путь высшего просветления.
Почти всеобщее непонимание правильного назначения Пути Левой Руки привело к его очернению — главным образом из-за нетрадиционности его практики и из-за несовершенной реализации конечной Мистерии теми, кто был не в состоянии синтезировать эти два пути.
Луна связана с древними звёздными культами Африки, которая является колыбелью человечества и истоком Чёрной магии. Но главной причиной поношения Пути Аевой Руки со стороны приверженцев солнечных и более поздних культов, даже на сегодняшний день, является его связь с аспектом женского творческого принципа. Это сексуально-магическое использование женщин в обрядах Пути Аевой Руки сделало их повсеместно подозрительными.
Грант Кеннет – Культы тени
Перевод группы Inverted Tree, 2011. – 300 с.
ISBN 978-5-519-60657-8
Грант Кеннет – Культы тени – Содержание
Введение
- I. Психосексуальная сущность Тени
- II. Афро-тантрическое таро кала
- III. Драконианский Культ Древнего Кхем
- IV. Тантра Левой Руки и Культ Огненной змеи — 1
- IV. Тантра Левой Руки и Культ Огненной змеи — I 1
- VI. Культ Зверя I (Алистер Кроули)
- VI. Культ Зверя 11 (Алистер Кроули)
- VIII. Брат Ахад и Культ Ma-Ион
- IX. Культ Чёрного Змея — 1
- IX. Культ Чёрного Змея — II
- XI. Колдовство ЗОС (Остин О. Спейр)
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