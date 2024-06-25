Х закрытый раздел особого доступа

В «Тифонианские трилогии» Кеннета Гранта объединены девять книг: «Магическое Возрождение» (1973), «Алистер Кроули и Тайный Бог» (1975), «Культы Тени» (1977), «Тёмная сторона Эдема» (1980), »Вне кругов Времени» (1989), «Источник Гекаты» (1994), «Внешние врата» (1998), «За пределами Лиловой зоны» (2002) и «Девятый свод» 2006. Цель этой книги — рассмотреть в перспективе различные оккультные тенденции, которые привели к возрождению интереса к оккультизму в последние годы, и интерпретировать это возрождение с точки зрения потребности человечества в универсальном подходе к Реальности, превосходящем все предыдущие системы мистических и магических достижений. Особое внимание уделяется творчеству Алистера Кроули (1875-1947 гг.), потому что он воплощает в очень концентрированной форме особую Магическую Традицию, лежащую в основе нынешнего возрождения, и по той же причине место отводится Остину Осману Спейру (1889-1956 гг.), Дион Форчун (1891-1946 гг.), Чарльзу Сгэнсфелду Джонсу (1889-1950 гг.) и другим людям, которые по-своему оживили Поток.

Много лет практикуя магию, в результате личного контакта с Кроули, я смог связать его работу с древними системами, в возрождении которых он сыграл важную роль. Моя интерпретация его работы — это не предмет для спекуляций, так как она полностью обоснована ссылками на огромную массу материала (дневники, письма, очерки, книги и т. д.), которые сохранились после его смерти в 1947 году, и которые я свободно цитировал.

Хотя я встречался с Дион Форчун всего дважды, я давно знаком с её творчеством. Моя интерпретация её работы основана на близком магическом сродстве, которое она имела с системой, разработанной Кроули из остатков ордена Золотой Зари, к которому они оба принадлежали.

Брат Ахад, Чарльз Стэнсфелд Джонс, другой современный оккультист, оставил после своей смерти в 1950 году глубоко значимые каббалистические работы, которые имеют прямое отношение к настоящему исследованию. Здесь я снова воспользовался материалом, до сих пор не опубликованным.

Для того чтобы эта книга имела более широкую привлекательность, чем если бы она была ограничена только работой западных адептов, обсуждаются также аналогичные восточные системы.

В 1946 году, за год до смерти Кроули, я был принят в оккультный Орден, где получил инициатическую интерпретацию тантрических методов, относящихся к Вама Марге, или Пути Левой Руки, который имеет дело с очень тайным поклонением Изначальной Богине, или Деви. Это восточная версия ритуалов с участием «Багряной Жены» или священной жрицы, и её главная ценность — насколько это касается этой книги — заключается в том, что она подтверждает, через древние источники, сексуально-магические методы, которые обычно использовал Кроули.

Что касается Остина Спейра, то, будучи его литературным душеприказчиком, я имею доступ ко всем его бумагам и включил сюда материалы, которые публикуются впервые.

Хотя я и опирался на эти и другие неясные источники, я не переступил границ, за которыми оккультист вторгается на территорию, столь же опасную для него самого, как и для других.

Кеннет Грант - Магическое возрождение

Перевод с английского: Алина Кипрей. - Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2021 г. — 280 с.

Кеннет Грант - Магическое возрождение – Содержание

Благодарности Страница

Предисловие

Введение

1. Возвращение Феникса

2. Метафизические основы сексуальной магии

3. Тёмные династии

4. Центры силы

5. Наркотики и оккультизм

6. Варварские имена эвокации

7. Звёздный огонь

8. Кровь, вампиризм, смерть и лунная магия

9. Заблудшие боги

іо. Дион Форчун

11. Остин Осман Спейр и Культ Зое Киа

12. Поза смерти и новая сексуальность

Заключение

Глоссарий

Библиография