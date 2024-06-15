После трудного перелета пятнадцать мужчин выпрыгнули из самолета в небе над Монтаной. Это были не скайдайверы, а пожарные- парашютисты из элитного подразделения, они спешили на тушение лесного пожара, занявшегося накануне от удара молнии. Еще несколько минут — и им придется бежать со всех ног.

Пожарные приземлились неподалеку от вершины Манн-Галч невыносимо жарким августовским днем 1949 года. На другой стороне ущелья полыхало пламя. Группа спустилась по склону к реке Миссури, планируя окопать охваченную огнем территорию, чтобы не дать ему распространяться и направить к месту, где нечему гореть.

Прошагав метров четыреста, возглавлявший команду Вагнер Додж заметил, что пожар перекинулся через ущелье и надвигается прямо на них. Высота пламени достигала десяти метров. Оно распространялось так быстро, что вскоре меньше чем за минуту преодолело бы расстояние в два футбольных поля.

К 17:45 стало очевидно, что сдержать огонь не удастся. Надо было срочно отступать, и пожарные помчались вверх по крутому склону. Камни под ногами, высокая трава — подниматься было нелегко.

За восемь минут команда преодолела около пятисот метров — оставалось не более двухсот.

Огонь подбирался все ближе, но в двух шагах от казавшейся безопасной вершины Додж остановился и проделал то, что ошарашило всех. Он достал коробок спичек, начал поджигать их и бросать в траву. «Мы думали, у него крыша поехала, — вспоминал позже его коллега. — Нам один пожар на пятки наступает, а он решил второй устроить прямо перед нами». Про себя он подумал: «Видно, этот гад решил меня спалить». Конечно, никто не послушался Доджа, когда тот замахал руками перед разгоревшимся пламенем и заорал: «Наверх! Все сюда наверх!»

Грант, Адам - Подумайте еще раз - Сила знания о незнании

Пер. с англ. Е. Петровой. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 272 с. — (Гибкое мышление).

ISBN 978-5-00169-853-1

Грант, Адам - Подумайте еще раз – Содержание

Вступление

Часть I. Индивидуальное переосмысление

Глава 1. Заходят как-то к вам в голову проповедник, прокурор, политик и ученый

Глава 2. Диванный футболист и самозванец

Глава 3. Удовольствие быть неправым

Глава 4. Бойцовский клуб со знаком «плюс»

Часть II. Переосмысление в отношениях

Глава 5. Танцы с врагами

Глава 6. Неспортивное поведение

Глава 7. Заклинатели вакцин и обходительные переговорщики

Часть III. Коллективное переосмысление

Глава 8. Эмоциональное общение

Глава 9. Переписываем учебник

Глава 10. Раньше мы так не делали

Часть IV. Заключение

Глава 11. Уход от тоннельного мышления

Эпилог

Что делать

Благодарности

Примечания