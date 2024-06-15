Грант - Подумайте еще раз
После трудного перелета пятнадцать мужчин выпрыгнули из самолета в небе над Монтаной. Это были не скайдайверы, а пожарные- парашютисты из элитного подразделения, они спешили на тушение лесного пожара, занявшегося накануне от удара молнии. Еще несколько минут — и им придется бежать со всех ног.
Пожарные приземлились неподалеку от вершины Манн-Галч невыносимо жарким августовским днем 1949 года. На другой стороне ущелья полыхало пламя. Группа спустилась по склону к реке Миссури, планируя окопать охваченную огнем территорию, чтобы не дать ему распространяться и направить к месту, где нечему гореть.
Прошагав метров четыреста, возглавлявший команду Вагнер Додж заметил, что пожар перекинулся через ущелье и надвигается прямо на них. Высота пламени достигала десяти метров. Оно распространялось так быстро, что вскоре меньше чем за минуту преодолело бы расстояние в два футбольных поля.
К 17:45 стало очевидно, что сдержать огонь не удастся. Надо было срочно отступать, и пожарные помчались вверх по крутому склону. Камни под ногами, высокая трава — подниматься было нелегко.
За восемь минут команда преодолела около пятисот метров — оставалось не более двухсот.
Огонь подбирался все ближе, но в двух шагах от казавшейся безопасной вершины Додж остановился и проделал то, что ошарашило всех. Он достал коробок спичек, начал поджигать их и бросать в траву. «Мы думали, у него крыша поехала, — вспоминал позже его коллега. — Нам один пожар на пятки наступает, а он решил второй устроить прямо перед нами». Про себя он подумал: «Видно, этот гад решил меня спалить». Конечно, никто не послушался Доджа, когда тот замахал руками перед разгоревшимся пламенем и заорал: «Наверх! Все сюда наверх!»
Грант, Адам - Подумайте еще раз - Сила знания о незнании
Пер. с англ. Е. Петровой. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 272 с. — (Гибкое мышление).
ISBN 978-5-00169-853-1
Грант, Адам - Подумайте еще раз – Содержание
Вступление
Часть I. Индивидуальное переосмысление
- Глава 1. Заходят как-то к вам в голову проповедник, прокурор, политик и ученый
- Глава 2. Диванный футболист и самозванец
- Глава 3. Удовольствие быть неправым
- Глава 4. Бойцовский клуб со знаком «плюс»
Часть II. Переосмысление в отношениях
- Глава 5. Танцы с врагами
- Глава 6. Неспортивное поведение
- Глава 7. Заклинатели вакцин и обходительные переговорщики
Часть III. Коллективное переосмысление
- Глава 8. Эмоциональное общение
- Глава 9. Переписываем учебник
- Глава 10. Раньше мы так не делали
Часть IV. Заключение
- Глава 11. Уход от тоннельного мышления
Эпилог
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Благодарности
Примечания
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