Грант, Джон - Размышления о нашей трудовой деятельности

Большинство молодых людей начинают свою трудовую жизнь с чувством напряжённого ожидания, и даже с трепетом. Независимо от того, освоил ты профессию на производстве, или закончил специальное учебное заведение, в твоей жизни наступают заметные перемены - ты вступаешь в мир коммерции или промышленного производства. Был ты до этого времени безработным или нет, твоя жизнь становится более организованной. Начало трудовой деятельности - это один из определяющих шагов в жизни человека, и молодому верующему придётся обратить внимание на некоторые дополнительные нюансы, о которых мы намерены поговорить на этих страницах.

Работа приносит с собой ответственность, от которой не может уклониться тот, кто взялся выполнять то или иное дело: это контакт с коллегами, дисциплинированность, лояльность, готовность к профессиональному росту, исполнительность, осознанное чувство долга - и это ещё далеко не всё. Верующие заметят, что будут ещё и другие требования. Наше ежедневное присутствие на рабочем месте означает, что большую часть времени мы проводим именно там. Нужно также помнить, что это - наибольшая часть того времени, которое мы проводим с неверующими, и потому перед нами открываются большие возможности быть свидетелями Христовыми. При этом необходимо учесть, что произносить пространные поучительные речи здесь неуместно, потому что платят нам за выполненную работу. Но есть много способов излучать свет без того, чтобы непродуктивно тратить рабочее время.

Будучи молодым верующим, который вырос в оберегаемой зоне родительского дома и христианского окружения, ты в своём трудовом коллективе впервые вплотную столкнёшься с разговорами и обычаями неверующих людей. Ты увидишь, как в мире строятся деловые отношения, без прикрас увидишь жёсткую реальность жизни, где ради материальной выгоды оправдываются обман и другие неблаговидные поступки. Ты в непосредственной близости увидишь, чем занимаются твои коллеги на рабочем месте и в свободное время. Темы разговоров вокруг тебя и интересы твоих коллег могут быть прямо противоположны тому, что близко и дорого тебе. Ты должен быть готов ко всему этому.

Тебе нужно научиться распознавать характер мира, в который ты вступаешь, иначе тебя подстерегает опасность считать образ жизни без «ограничений» христианского мира вполне приемлемым. В молодом возрасте, когда ты ещё не можешь правильно оценить все последствия такого образа жизни, он может стать для тебя особенно притягательным. Можно даже прийти к выводу, что работа - это замкнутое пространство, в котором не работают правила, привитые тебе родителями. Может даже произойти так, что ты разделишь свою жизнь на две части - на два мира, и в обоих этих мирах ты будешь находить преимущества, которыми научишься пользоваться.

Грант, Джон - Размышления о нашей трудовой деятельности

Серия Христианские будни. Steinhagen: Samenkorn, 2016. - 66 с.

ISBN 978-3-86203-162-7

Грант, Джон - Размышления о нашей трудовой деятельности - Содержание