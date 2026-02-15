Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Грант - Увенчанный Христос

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Увенчанный Христос» — это глубокое экзегетическое исследование Ф. У. Гранта, одного из видных учителей движения «Плимутских братьев». Книга посвящена созерцанию славы Иисуса Христа в Его различных ипостасях и служениях, представленных в Писании. Автор проводит читателя через библейские тексты, показывая, как Христос постепенно «увенчивается» в сознании верующего: от Его предвечного бытия у Отца до Его воплощения, искупительной жертвы и, наконец, Его нынешнего прославленного состояния по правую руку Бога.

Грант делает особый акцент на том, что духовная жизнь и сила христианина напрямую зависят от того, насколько ясно он видит Христа как Главу нового творения. Автор детально разбирает типологию Ветхого Завета и пророчества, доказывая, что вся Библия — это единая симфония, ведущая к прославлению Сына Божьего. Книга наполнена духом поклонения; она призывает не просто к интеллектуальному изучению доктрин, а к живому созерцанию Того, Кто «увенчан славою и честью». Для Гранта «увенчанный Христос» — это не только богословская истина, но и практический якорь для души, позволяющий верующему сохранять верность и покой среди испытаний земного странствования.

Ф. У. Грант – Увенчанный Христос

Dillenburg: GBV, 1993. – 120 с.

Ф. У. Грант – Увенчанный Христос – Содержание

Вступление

  • Глава I Божественность Христа

  • Глава II Извечный Сын

  • Глава III Слово, ставшее Плотью

  • Глава IV Его человеческий дух и душа

  • Глава V Сын Человеческий

  • Глава VI Второй Человек

  • Глава VII Последний Адам

  • Глава VIII Помазанный Священник

  • Глава IX Ходатай

  • Глава X Царь

  • Глава XI Глава и Наследник всего

  • Глава XII Глава тела

  • Глава XIII Жених

  • Глава XIV Престол Бога и Агнца

Views 105
Rating
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

