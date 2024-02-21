Гражданин Небесного Царства - Дневник откровений - 2022—2023

Идея витала давно, но начала озвучиваться и обсуждаться в конце 2021 или начале 2022 года. Её суть заключалась в том, чтобы создать хорошее, здравое — сводное толкование на Библию в аудиоформате. В печатном виде толкований много. В аудиоформате — хороших в плане как собственно содержания, так и звука — пока ещё нет. По крайней мере из тех, которые можно использовать без каких-либо ограничений.

Были отобраны исходные базовые толкования, на основе которых должно было появиться сводное толкование. Вернее, сценарий сводного толкования, который впоследствии должен был быть озвучен и выложен в свободный доступ. Здесь есть нюансы.

Информация при чтении и при прослушивании воспринимается человеком по-разному. Соответственно — тексты для аудиокниг должны писаться с акцентом на прослушивание, а не на чтение. Помимо этого нужно было наработать стиль написания. Предельно кратко и концентрированно — максимально «без воды».

Поэтому перед написанием сводного толкования под аудиоформат — было решено немного потренироваться. Начать писать подобные тексты на свободные темы о нашем Триедином Боге и Его законах. На всякий случай — речь идёт о Небесном Отце, Иисусе Христе и Святом Духе.

Так с 1-го сентября 2022 года начала писаться серия книг «Дневник откровений». Каждый день пишется текст под аудиоформат объёмом до 2000 знаков. Фактически — это очень короткая проповедь на каждый день. Предельно концентрированно и сжато.

Далее, в процессе подготовки к старту написания сводного толкования — пришло понимание одной важной вещи. Намного больше, чем сводное толкование на Библию — нам нужен обновлённый синодальный перевод. Не какой-то очередной новый современный русскоязычный перевод Библии. Нужен именно синодальный перевод, но адаптированный под современный русский язык. Слова и словосочетания полуторавековой давности нужно сделать понятными современному читателю. Без изучения словарей и справочников.

Суть простая. Существует много людей, которые ещё не знакомы с Библией или знакомы с её текстами поверхностно. Любой такой человек, прочитав адаптированный синодальный перевод — сможет легко понять, что конкретно там написано. Без изучения словарей и справочников. Потому что текст написан сегодня, а не 150 лет назад. Но при этом — он остаётся всё тем же синодальным переводом.

О том, как идёт работа над адаптированным синодальным переводом — написано в заключении этой книги. Там же полностью дана 16-я глава Евангелия от Матфея. Это черновик адаптированного синодального перевода, который ещё будет дорабатываться. Но о каком конкретно труде идёт речь — по этому черновику вполне понятно.

Вернёмся к собственно серии книг «Дневник откровений». Ближе к концу 2023 года ежедневные тексты трансформировались в формат «12 коротких мыслей». Произошло это в силу комплекса причин. Как пойдёт дальше — посмотрим. Возможно, вернёмся к формату — один текст в день до 2000 знаков. Возможно, формат «12 коротких мыслей» так и останется. Возможно, они будут сочетаться в разных пропорциях. Возможно, «Дневник откровений» трансформируется в какой-то другой формат.

Но останется основной принцип. Каждый день в свободном доступе публикуется очередной текст «Дневника» о Триедином Боге и Его законах. Каждый месяц в электронном виде издаётся книга за прошедший месяц. Каждый сезон (зима, весна, лето, осень) «Дневник» издаётся минимальным тиражом в виде обычной бумажной книги. Для распространения через Российскую Книжную Палату по основным библиотекам России.

О том, что, как и где это делается — написано в заключении.

Сейчас, в январе 2024 — видно, что тексты за некоторые дни стоило написать по-другому. Какие-то тексты — немного по-другому; какие-то — совсем по-другому. В процессе размышлений над темами — Бог что-то открывает с других сторон, приходят новые данные. Общая картина становится видна более чётко, более детально, с других ракурсов. Но переписывать тексты задним числом — желания нет совсем. Всё же это формат дневника за каждый день. Пусть останется так, как было написано в момент написания. В будущем — напишу на эти темы так, как буду понимать их в будущем. В этой же серии книг «Дневник откровений», которую планируется писать до конца моей разумно-вменяемой жизни. Это предположительно где-то до 2050 года. Может больше.

Ваш брат в Иисусе Христе,

Николай.

Гражданин Небесного Царства - Дневник откровений - 2022—2023

Сборник. — [б. м.] :Издательские решения, 2024. — 540 с.

ISBN 978-5-0062-4372-9

Гражданин Небесного Царства - Дневник откровений - 2022—2023 – Содержание

Дневник откровений. 2022—2023

Вступление

Как появилась серия книг «Дневник откровений»

Об авторе

Сентябрь 2022

1 сентября 2022. Молитва, угодная Богу

2 сентября 2022. Исследуйте Писания

3 сентября 2022. Сила образного мышления

4 сентября 2022. Система идентификации «свой-чужой»

5 сентября 2022. Милосердие или справедливость?

6 сентября 2022. Начало воспитания характера

7 сентября 2022. Лень тела — следствие лени разума

8 сентября 2022. Размышлять или мечтать?

9 сентября 2022. Посмотри, во что ты превратился!

10 сентября 2022. Как победить зависимость (плохую привычку)

11 сентября 2022. Как говорит Бог?

12 сентября 2022. Четыре категории верующих

13 сентября 2022. Неверующие верующие

14 сентября 2022. Душевные верующие

15 сентября 2022. Плотские верующие

16 сентября 2022. Духовные верующие

17 сентября 2022. Как стать совершенным

18 сентября 2022. Путь к совершенству

19 сентября 2022. Неугодный Богу пост

20 сентября 2022. Десять заповедей поста

21 сентября 2022. За чей счёт ты живёшь?

22 сентября 2022. Для чего я сотворён?

23 сентября 2022. Творение и его оценка

24 сентября 2022. Пять аспектов покаяния

25 сентября 2022. Общее осознание необходимости покаяния

26 сентября 2022. Осознание конкретного греха

27 сентября 2022. Сокрушение о грехе

28 сентября 2022. Исповедание греха

29 сентября 2022. Оставление греха

30 сентября 2022

Октябрь 2022

1 октября 2022. Молитва в церкви

2 октября 2022. Цель сотворения человека

3 октября 2022. Триединство человека

4 октября 2022. Состояние города

5 октября 2022. Финансовая независимость

6 октября 2022. «Зрители»

7 октября 2022. «Искатели»

8 октября 2022. «Последователи»

9 октября 2022. «Строители Царства»

10 октября 2022. Жизнь по благодати

11 октября 2022. Отвержение и принятие благодати

12 октября 2022. Состояние прощения

13 октября 2022. Индикатор прощения

14 октября 2022. Взаимосвязь прощения и любви

15 октября 2022. Приобретение любви

16 октября 2022. О врагах

17 октября 2022. Проверка христиан войной с земной точки зрения

18 октября 2022. Гражданин Небесного Царства

19 октября 2022. Проверка христиан войной с небесной точки зрения

20 октября 2022. Причины войн с земной точки зрения

21 октября 2022. Причины войн с небесной точки зрения

22 октября 2022. Цели войн с небесной точки зрения

23 октября 2022. Последствия войн с небесной точки зрения

24 октября 2022. Что во время войны делать Гражданам Небесного Царства

25 октября 2022. Как читать Библию

26 октября 2022. Кому принадлежит царство

27 октября 2022. О мудрости

28 октября 2022. Взаимосвязь мудрости и разумения

29 октября 2022. Принципы и наклонности

30 октября 2022. Семь основополагающих жизненных принципов

31 октября 2022

Ноябрь 2022

1 ноября 2022. Принцип Божьего плана

2 ноября 2022. Дар особенной внешности

3 ноября 2022. Принцип вертикалей власти

4 ноября 2022. Институт границ

5 ноября 2022. Пагуба равноправия

6 ноября 2022. Цена твоего искупления

7 ноября 2022. Взаимосвязь между семьёй и окружением

8 ноября 2022. Градации страха

9 ноября 2022. Последний стих Ветхого Завета

10 ноября 2022. Как обрести уверенность

11 ноября 2022. Как избавиться от чувства неполноценности

12 ноября 2022. Не грабь сам себя

13 ноября 2022. О родителях и детях

14 ноября 2022. К чему ведут обманы

15 ноября 2022. Путь от отвержения благодати до неприятия авторитета

16 ноября 2022. Путь от неприятия авторитета до мыслей о самоубийстве

17 ноября 2022. Четыре вида самоубийства

18 ноября 2022. Уровни мыслей и помыслов

19 ноября 2022. Уровни действий, привычек и судьбы

20 ноября 2022. О чувстве вины

21 ноября 2022. Кто мы есть в Адаме

22 ноября 2022. Закон отождествления

23 ноября 2022. Кто мы есть во Христе

24 ноября 2022. Исповедание, спасение и духовный рост

25 ноября 2022. Время посещения

26 ноября 2022. Путь примирения с собой

27 ноября 2022. Вера — ключевой фактор

28 ноября 2022. Возмещение ущерба

29 ноября 2022. Определение благодати

30 ноября 2022

Декабрь 2022

Адвент. 25 фактов из жизни Иисуса Христа до Его рождения

1 декабря 2022. 1-й факт. Иисус Христос — это Слово

2 декабря 2022. 2-й факт. Иисус Христос — это Логос

3 декабря 2022. 3-й факт. Единственный инструмент творения — Ремо

4 декабря 2022. 4-й факт. Место Иисуса Христа в Триедином Боге

5 декабря 2022. 5-й факт. Взаимодействие внутри Триединого Бога

6 декабря 2022. 6-й факт. Институт Имён Бога

7 декабря 2022. 7-й факт. Институт Определений

8 декабря 2022. 8-й факт. Институт Вечности

9 декабря 2022. 9-й факт. Институт Времени

10 декабря 2022. 10-й факт. Институт Писания

11 декабря 2022. 11-й факт. Институт Нового Завета

12 декабря 2022. 12-й факт. Институт Ветхого Завета

13 декабря 2022. 13-й факт. Институт Духовного мира

14 декабря 2022. 14-й факт. Институт Материального мира

15 декабря 2022. 15-й факт. Институт Света

16 декабря 2022. 16-й факт. Всё, что необходимо знать о сатане

17 декабря 2022. 17-й факт. Институты Добра и зла

18 декабря 2022. 18-й факт. Институт Болезней

19 декабря 2022. 19-й факт. Институт Сновидений

20 декабря 2022. 20-й факт. Иисус Христос — Безначальный Бог

21 декабря 2022. 21-й факт. Триединство человека

22 декабря 2022. 22-й факт. Институт Брака

23 декабря 2022. 23-й факт. Институт Воспитания и обучения

24 декабря 2022. 24-й факт. Институт Одежды

25 декабря 2022. 25-й факт. Почему родился Иисус Христос

26 декабря 2022. Небесный Отец

27 декабря 2022. Святой Дух

28 декабря 2022. Триединый Бог и Церковь

29 декабря 2022. Принципы института творения

30 декабря 2022. Для чего существует Библия

31 декабря 2022

Январь 2023

1 января 2023. Ты хотя бы помолился?

2 января 2023. Обуздывание — путь к долголетию

3 января 2023. Тайм-менеджмент по Книге Бытие

4 января 2023. О лишнем весе

5 января 2023. О физических упражнениях

6 января 2023. Через внешнее познаём внутреннее

7 января 2023. Принимайте меня такой, какая я есть

8 января 2023. Наше маленькое, уютное собрание

9 января 2023. Я верю в душе, в глубине сердца

10 января 2023. Усиленная молитва

11 января 2023. Чего боялся Иов?

12 января 2023. Отсутствие Божьего внимания

13 января 2023

14 января 2023. 1440 долларов в сутки

15 января 2023. Та самая черта характера

16 января 2023. Побег — это бесперспективно

17 января 2023. Основной принцип самореализации

18 января 2023. Власть влияния в духе почтения

19 января 2023. Власть влияния в духе благодарности

20 января 2023. Власть влияния в духе служения

21 января 2023. Власть влияния в духе спокойствия

22 января 2023. Основная причина проблем

23 января 2023. Человек — это звучит гордо

24 января 2023. Основные цели власти

25 января 2023. Проверь свои побуждения

26 января 2023. Путь от званного до избранного

27 января 2023. Принципы и стадии апелляции

28 января 2023. Причины нервных срывов

29 января 2023. Ошибка самостоятельности

30 января 2023. Практический путь к чистой совести

31 января 2023

Февраль 2023

1 февраля 2023. Молитва — это не скучно

2 февраля 2023. Вербальное и невербальное общение

3 февраля 2023. Направление духа

4 февраля 2023. Классика или порнография?

5 февраля 2023. Основной принцип женской одежды

6 февраля 2023. Соблазн прелюбодейства в сердце

7 февраля 2023. Семь признаков глупца

8 февраля 2023. Пять признаков мудреца

9 февраля 2023. Последствия озлобленности

10 февраля 2023. Первое поприще

11 февраля 2023. Второе поприще

12 февраля 2023. Не обижайся за друга

13 февраля 2023. Пути пренебрежения долгом

14 февраля 2023

15 февраля 2023. Преобразование обиды в любовь

16 февраля 2023. Четыре причины незатихающей обиды

17 февраля 2023. Практика победы над обидой. Пять шагов

18 февраля 2023. Практика победы над обидой. Ещё два шага

19 февраля 2023. Естественные реакции на раздражение

20 февраля 2023. Права и привилегии

21 февраля 2023. Права и обязанности

22 февраля 2023. Самое дорогое — своему Творцу

23 февраля 2023. Победа над раздражением. Благодарность

24 февраля 2023. Победа над раздражением. Анализ степени виновности

25 февраля 2023. Победа над раздражением. Прощение

26 февраля 2023. Просьба или требование?

27 февраля 2023. Любовь и толерантность

28 февраля 2023

Март 2023

1 марта 2023. Ходатайственная церковная молитва

2 марта 2023. Как читать Библию

3 марта 2023. Источники любви. Чистое сердце

4 марта 2023. Источники любви. Добрая совесть и нелицемерная вера

5 марта 2023. Любовь до брака

6 марта 2023. Духовные побуждения

7 марта 2023. Душевные побуждения

8 марта 2023. Физические побуждения

9 марта 2023. Одеяние света

10 марта 2023

11 марта 2023. Как перестать быть жертвой

12 марта 2023. Любознательность

13 марта 2023. Методы различения добра и зла

14 марта 2023. Первый шаг в котёл

15 марта 2023. Как избежать сомнений

16 марта 2023. Чувство вины и совесть

17 марта 2023. Неполное покаяние

18 марта 2023. Ложная религиозность

19 марта 2023. Как пребывать под Божьим покровом

20 марта 2023. Делитесь… во Христе

21 марта 2023

22 марта 2023. Полнота сердца и его желания

23 марта 2023. Пять духовных чувств

24 марта 2023. Зрение

25 марта 2023. Слух

26 марта 2023. О развитии способности слышать

27 марта 2023. Нетерпимость к злу

28 марта 2023. Телевидение

29 марта 2023. Материалы эротического характера

30 марта 2023. Алкоголь

31 марта 2023

Апрель 2023

1 апреля 2023. Связь с оккультным

2 апреля 2023. Костёр во имя Иисуса

3 апреля 2023. Музыка. Общие положения

4 апреля 2023. Триединство музыки

5 апреля 2023. Музыка. Равновесие и баланс

6 апреля 2023. Музыка. Выводы и итоги

7 апреля 2023. Проверка качества музыки

8 апреля 2023. Вопрос, ведущий к жизни

9 апреля 2023. Вопрос, ведущий к смерти

10 апреля 2023

11 апреля 2023. Взыскать Господа всем сердцем

12 апреля 2023. Депрессия. Физиологические причины

13 апреля 2023. Депрессия. Психологические причины

14 апреля 2023. Депрессия. Духовные причины

15 апреля 2023. Депрессия. Циклы

16 апреля 2023. Победа над депрессией

17 апреля 2023. Сила в немощи

18 апреля 2023. Победа над депрессией. Благодарность

19 апреля 2023. Победа над депрессией. Хвала и прославление

20 апреля 2023

21 апреля 2023. Жизнь по воле Божьей

22 апреля 2023. Прощение и последствия

23 апреля 2023. Идеальный план на жизнь

24 апреля 2023. Основной принцип успеха

25 апреля 2023. Ключ к успеху

26 апреля 2023. Псалмы и нагорная проповедь

27 апреля 2023. Писание и наша воля

28 апреля 2023. О пользе изучения Притчей Соломона

29 апреля 2023. Оставь прошлое в прошлом

30 апреля 2023

Май 2023

1 мая 2023. Три шага к полноценной жизни

2 мая 2023. Размышление о Писании

3 мая 2023. Когда и как размышлять о Писании

4 мая 2023. Привычка к размышлению о Писании

5 мая 2023. Откуда происходит скука

6 мая 2023. Ярмо и благодать

7 мая 2023. Соотношение усилий

8 мая 2023. Три стадии исполнения Божьего плана

9 мая 2023. Теория взаимоотношений

10 мая 2023. Библейские примеры взаимоотношений

11 мая 2023

12 мая 2023. Очерёдность понимания

13 мая 2023. О больших семьях

14 мая 2023. Через веру к спасению

15 мая 2023. Добродетель

16 мая 2023. Рассудительность

17 мая 2023. Плоды Божьей веры

18 мая 2023. Подготовка к Божьей вере

19 мая 2023. Как поверить Богу?

20 мая 2023. Двоемыслие — это отсутствие побед

21 мая 2023

22 мая 2023. Граница духа и души

23 мая 2023. Как преодолеть силу греха

24 мая 2023. Краткое пособие жизни в Иисусе Христе

25 мая 2023. Дружба. Общие положения

26 мая 2023. Знакомство и приятельские отношения

27 мая 2023. Близкая или сердечная дружба

28 мая 2023. Двенадцать мыслей по брачному вопросу

29 мая 2023. Как правильно выйти замуж

30 мая 2023. Как правильно жениться

31 мая 2023

Июнь 2023

1 июня 2023. Молитва над пищей

2 июня 2023. Истинная любовь

3 июня 2023. Всё или ничего

4 июня 2023. Одиннадцать лет ни за что

5 июня 2023. Основные цели уничтожения

6 июня 2023. Нарушение границ

7 июня 2023. Негосударственные функции

8 июня 2023. Две системы обучения

9 июня 2023. Греческая система ученичества

10 июня 2023

11 июня 2023. Еврейская система ученичества

12 июня 2023. Первый пункт семейного образования

13 июня 2023. Второй пункт семейного образования

14 июня 2023. Реализация второго пункта

15 июня 2023. Взросление, навыки коммуникации

16 июня 2023. Производство средств производства в обучении

17 июня 2023. Худые сообщества развращают добрые нравы

18 июня 2023. Критичный недостаток любви

19 июня 2023. Семейное образование — это не сложно

20 июня 2023

21 июня 2023. Воспитание детей. Наказание

22 июня 2023. Воспитание детей. Цели и ограничения

23 июня 2023. Воспитание детей. Подготовка к наказанию

24 июня 2023. Воспитание детей. Исповедание

25 июня 2023. Хороший детектив

26 июня 2023. Тайна исповеди

27 июня 2023. Портрет тёплого христианина

28 июня 2023

29 июня 2023

30 июня 2023

Июль 2023

1 июля 2023. Куда смотрит Бог?

2 июля 2023. Консультант или Царь?

3 июля 2023. Божья воля

4 июля 2023. Божья слава

5 июля 2023. Десять казней в Египте

6 июля 2023

7 июля 2023. Разумные ограничения в чтении

8 июля 2023. Индикатор любви к Богу

9 июля 2023. Люди веры

10 июля 2023. Состояние веры

11 июля 2023

12 июля 2023. Дела веры

13 июля 2023. Взаимосвязь любви, веры и самоотдачи

14 июля 2023. Любящие Бога люди — это…

15 июля 2023. Враги креста Христова

16 июля 2023

17 июля 2023. Божье посланничество

18 июля 2023. Устройство. Хорошо там, где я

19 июля 2023. Устройство. Моё предназначение

20 июля 2023. Устройство. Благодарность

21 июля 2023

22 июля 2023. Притча о неверном управителе. Бог и Его люди

23 июля 2023. Притча о неверном управителе. Сатана и смерть

24 июля 2023. Притча о неверном управителе. Неправедное богатство

25 июля 2023. Притча о неверном управителе. Чужие для Бога и работа с ними

26 июля 2023. Притча о неверном управителе. Вечная награда

27 июля 2023. Притча о неверном управителе. Сребролюбивые фарисеи

28 июля 2023. Притча о неверном управителе. Бог достучался

29 июля 2023

30 июля 2023

31 июля 2023

Август 2023

1 августа 2023. Чья сила воли больше

2 августа 2023. О трудоустройстве жён

3 августа 2023

4 августа 2023. …как боги…

5 августа 2023. Двенадцать мыслей о жизни по духу

6 августа 2023

7 августа 2023. Двенадцать мыслей о любви

8 августа 2023. Три аспекта эгоизма

9 августа 2023. Двенадцать мыслей о любви

10 августа 2023. Двенадцать мыслей о любви

11 августа 2023

12 августа 2023

13 августа 2023

14 августа 2023

15 августа 2023

16 августа 2023

17 августа 2023. Двенадцать мыслей о благодати

18 августа 2023

19 августа 2023

20 августа 2023

21 августа 2023

22 августа 2023

23 августа 2023

24 августа 2023

25 августа 2023

26 августа 2023

27 августа 2023

28 августа 2023

29 августа 2023

30 августа 2023

31 августа 2023

Сентябрь 2023

1 сентября 2023

2 сентября 2023

3 сентября 2023

4 сентября 2023

5 сентября 2023

6 сентября 2023

7 сентября 2023

8 сентября 2023. Двенадцать мыслей о водном крещении

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13 сентября 2023. «Дабар»

14 сентября 2023. Двенадцать мыслей о Святом Духе

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20 сентября 2023. Семнадцать утверждений о любви

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26 сентября 2023. Двенадцать мыслей о прощении

27 сентября 2023

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29 сентября 2023

30 сентября 2023. Двадцать два утверждения о любви

Октябрь 2023

1 октября 2023. Двенадцать мыслей о прощении

2 октября 2023. Практическое возрастание в любви

3 октября 2023. Как прошёл мой день

4 октября 2023. Двенадцать мыслей о прощении

5 октября 2023

6 октября 2023. Двенадцать мыслей о любви и прощении

7 октября 2023. Двенадцать мыслей о взаимоотношениях родителей с детьми

8 октября 2023

9 октября 2023

10 октября 2023. Двенадцать мыслей об обучении детей

11 октября 2023

12 октября 2023

13 октября 2023. Двенадцать мыслей о способности извиняться и прощении

14 октября 2023. Двенадцать мыслей о Святом Духе

15 октября 2023. Двенадцать мыслей о Святом Духе

16 октября 2023

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18 октября 2023. Внутренний мир самарянки

19 октября 2023

20 октября 2023

21 октября 2023. Двенадцать хороших вопросов для проверки здоровья брака в конце очередного года совместной жизни

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24 октября 2023. Благословения жестоких ошибок

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26 октября 2023. Двенадцать мыслей о Святом Духе

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31 октября 2023. День реформации

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2 ноября 2023. Двенадцать мыслей о Святом Духе

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11 ноября 2023. Двенадцать мыслей о вере

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14 ноября 2023. Двенадцать мыслей о грехе

15 ноября 2023

16 ноября 2023. Двенадцать мыслей о прощении

17 ноября 2023. Двенадцать мыслей о том, когда начинается прощение

18 ноября 2023. Двенадцать мыслей о прощении

19 ноября 2023

20 ноября 2023. Двенадцать мыслей о кресте

21 ноября 2023. Двенадцать мыслей о Святом Духе

22 ноября 2023

23 ноября 2023. Двенадцать мыслей об обвинениях и прощении

24 ноября 2023. Двенадцать мыслей о прощении

25 ноября 2023

26 ноября 2023

27 ноября 2023

28 ноября 2023. Двенадцать мыслей о Святом Духе

29 ноября 2023

30 ноября 2023. Двенадцать мыслей о страданиях и испытаниях

Декабрь 2023

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2 декабря 2023. Двенадцать мыслей о гневе и прощении

3 декабря 2023. Двенадцать мыслей о бедных-несчастных жёнах

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6 декабря 2023

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9 декабря 2023

10 декабря 2023

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13 декабря 2023

14 декабря 2023

15 декабря 2023. Двенадцать мыслей о молитве

16 декабря 2023

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18 декабря 2023. Двенадцать мыслей о молитве и разочарованиях

19 декабря 2023

20 декабря 2023

21 декабря 2023. Двенадцать мыслей о выборе

22 декабря 2023

23 декабря 2023

24 декабря 2023. Двенадцать мыслей о прощении

25 декабря 2023

26 декабря 2023

27 декабря 2023

28 декабря 2023

29 декабря 2023

30 декабря 2023

31 декабря 2023

Заключение

Небольшой отчёт о том, как прошёл 2023 год

Задачи на 2024 год

Как пишется адаптированный синодальный перевод

16-я глава Евангелия от Матфея в адаптированном синодальном переводе

Принципы написания, издания и распространения моих книг

Перечень некоторых личных ресурсов

Для издателей и радиовещателей

Эпилог