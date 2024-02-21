Гражданин Небесного Царства - Дневник откровений - 2022—2023
Идея витала давно, но начала озвучиваться и обсуждаться в конце 2021 или начале 2022 года. Её суть заключалась в том, чтобы создать хорошее, здравое — сводное толкование на Библию в аудиоформате. В печатном виде толкований много. В аудиоформате — хороших в плане как собственно содержания, так и звука — пока ещё нет. По крайней мере из тех, которые можно использовать без каких-либо ограничений.
Были отобраны исходные базовые толкования, на основе которых должно было появиться сводное толкование. Вернее, сценарий сводного толкования, который впоследствии должен был быть озвучен и выложен в свободный доступ. Здесь есть нюансы.
Информация при чтении и при прослушивании воспринимается человеком по-разному. Соответственно — тексты для аудиокниг должны писаться с акцентом на прослушивание, а не на чтение. Помимо этого нужно было наработать стиль написания. Предельно кратко и концентрированно — максимально «без воды».
Поэтому перед написанием сводного толкования под аудиоформат — было решено немного потренироваться. Начать писать подобные тексты на свободные темы о нашем Триедином Боге и Его законах. На всякий случай — речь идёт о Небесном Отце, Иисусе Христе и Святом Духе.
Так с 1-го сентября 2022 года начала писаться серия книг «Дневник откровений». Каждый день пишется текст под аудиоформат объёмом до 2000 знаков. Фактически — это очень короткая проповедь на каждый день. Предельно концентрированно и сжато.
Далее, в процессе подготовки к старту написания сводного толкования — пришло понимание одной важной вещи. Намного больше, чем сводное толкование на Библию — нам нужен обновлённый синодальный перевод. Не какой-то очередной новый современный русскоязычный перевод Библии. Нужен именно синодальный перевод, но адаптированный под современный русский язык. Слова и словосочетания полуторавековой давности нужно сделать понятными современному читателю. Без изучения словарей и справочников.
Суть простая. Существует много людей, которые ещё не знакомы с Библией или знакомы с её текстами поверхностно. Любой такой человек, прочитав адаптированный синодальный перевод — сможет легко понять, что конкретно там написано. Без изучения словарей и справочников. Потому что текст написан сегодня, а не 150 лет назад. Но при этом — он остаётся всё тем же синодальным переводом.
О том, как идёт работа над адаптированным синодальным переводом — написано в заключении этой книги. Там же полностью дана 16-я глава Евангелия от Матфея. Это черновик адаптированного синодального перевода, который ещё будет дорабатываться. Но о каком конкретно труде идёт речь — по этому черновику вполне понятно.
Вернёмся к собственно серии книг «Дневник откровений». Ближе к концу 2023 года ежедневные тексты трансформировались в формат «12 коротких мыслей». Произошло это в силу комплекса причин. Как пойдёт дальше — посмотрим. Возможно, вернёмся к формату — один текст в день до 2000 знаков. Возможно, формат «12 коротких мыслей» так и останется. Возможно, они будут сочетаться в разных пропорциях. Возможно, «Дневник откровений» трансформируется в какой-то другой формат.
Но останется основной принцип. Каждый день в свободном доступе публикуется очередной текст «Дневника» о Триедином Боге и Его законах. Каждый месяц в электронном виде издаётся книга за прошедший месяц. Каждый сезон (зима, весна, лето, осень) «Дневник» издаётся минимальным тиражом в виде обычной бумажной книги. Для распространения через Российскую Книжную Палату по основным библиотекам России.
О том, что, как и где это делается — написано в заключении.
Сейчас, в январе 2024 — видно, что тексты за некоторые дни стоило написать по-другому. Какие-то тексты — немного по-другому; какие-то — совсем по-другому. В процессе размышлений над темами — Бог что-то открывает с других сторон, приходят новые данные. Общая картина становится видна более чётко, более детально, с других ракурсов. Но переписывать тексты задним числом — желания нет совсем. Всё же это формат дневника за каждый день. Пусть останется так, как было написано в момент написания. В будущем — напишу на эти темы так, как буду понимать их в будущем. В этой же серии книг «Дневник откровений», которую планируется писать до конца моей разумно-вменяемой жизни. Это предположительно где-то до 2050 года. Может больше.
Ваш брат в Иисусе Христе,
Николай.
Гражданин Небесного Царства - Дневник откровений - 2022—2023
Сборник. — [б. м.] :Издательские решения, 2024. — 540 с.
ISBN 978-5-0062-4372-9
Гражданин Небесного Царства - Дневник откровений - 2022—2023 – Содержание
Дневник откровений. 2022—2023
Вступление
Как появилась серия книг «Дневник откровений»
Об авторе
Сентябрь 2022
- 1 сентября 2022. Молитва, угодная Богу
- 2 сентября 2022. Исследуйте Писания
- 3 сентября 2022. Сила образного мышления
- 4 сентября 2022. Система идентификации «свой-чужой»
- 5 сентября 2022. Милосердие или справедливость?
- 6 сентября 2022. Начало воспитания характера
- 7 сентября 2022. Лень тела — следствие лени разума
- 8 сентября 2022. Размышлять или мечтать?
- 9 сентября 2022. Посмотри, во что ты превратился!
- 10 сентября 2022. Как победить зависимость (плохую привычку)
- 11 сентября 2022. Как говорит Бог?
- 12 сентября 2022. Четыре категории верующих
- 13 сентября 2022. Неверующие верующие
- 14 сентября 2022. Душевные верующие
- 15 сентября 2022. Плотские верующие
- 16 сентября 2022. Духовные верующие
- 17 сентября 2022. Как стать совершенным
- 18 сентября 2022. Путь к совершенству
- 19 сентября 2022. Неугодный Богу пост
- 20 сентября 2022. Десять заповедей поста
- 21 сентября 2022. За чей счёт ты живёшь?
- 22 сентября 2022. Для чего я сотворён?
- 23 сентября 2022. Творение и его оценка
- 24 сентября 2022. Пять аспектов покаяния
- 25 сентября 2022. Общее осознание необходимости покаяния
- 26 сентября 2022. Осознание конкретного греха
- 27 сентября 2022. Сокрушение о грехе
- 28 сентября 2022. Исповедание греха
- 29 сентября 2022. Оставление греха
- 30 сентября 2022
Октябрь 2022
- 1 октября 2022. Молитва в церкви
- 2 октября 2022. Цель сотворения человека
- 3 октября 2022. Триединство человека
- 4 октября 2022. Состояние города
- 5 октября 2022. Финансовая независимость
- 6 октября 2022. «Зрители»
- 7 октября 2022. «Искатели»
- 8 октября 2022. «Последователи»
- 9 октября 2022. «Строители Царства»
- 10 октября 2022. Жизнь по благодати
- 11 октября 2022. Отвержение и принятие благодати
- 12 октября 2022. Состояние прощения
- 13 октября 2022. Индикатор прощения
- 14 октября 2022. Взаимосвязь прощения и любви
- 15 октября 2022. Приобретение любви
- 16 октября 2022. О врагах
- 17 октября 2022. Проверка христиан войной с земной точки зрения
- 18 октября 2022. Гражданин Небесного Царства
- 19 октября 2022. Проверка христиан войной с небесной точки зрения
- 20 октября 2022. Причины войн с земной точки зрения
- 21 октября 2022. Причины войн с небесной точки зрения
- 22 октября 2022. Цели войн с небесной точки зрения
- 23 октября 2022. Последствия войн с небесной точки зрения
- 24 октября 2022. Что во время войны делать Гражданам Небесного Царства
- 25 октября 2022. Как читать Библию
- 26 октября 2022. Кому принадлежит царство
- 27 октября 2022. О мудрости
- 28 октября 2022. Взаимосвязь мудрости и разумения
- 29 октября 2022. Принципы и наклонности
- 30 октября 2022. Семь основополагающих жизненных принципов
- 31 октября 2022
Ноябрь 2022
- 1 ноября 2022. Принцип Божьего плана
- 2 ноября 2022. Дар особенной внешности
- 3 ноября 2022. Принцип вертикалей власти
- 4 ноября 2022. Институт границ
- 5 ноября 2022. Пагуба равноправия
- 6 ноября 2022. Цена твоего искупления
- 7 ноября 2022. Взаимосвязь между семьёй и окружением
- 8 ноября 2022. Градации страха
- 9 ноября 2022. Последний стих Ветхого Завета
- 10 ноября 2022. Как обрести уверенность
- 11 ноября 2022. Как избавиться от чувства неполноценности
- 12 ноября 2022. Не грабь сам себя
- 13 ноября 2022. О родителях и детях
- 14 ноября 2022. К чему ведут обманы
- 15 ноября 2022. Путь от отвержения благодати до неприятия авторитета
- 16 ноября 2022. Путь от неприятия авторитета до мыслей о самоубийстве
- 17 ноября 2022. Четыре вида самоубийства
- 18 ноября 2022. Уровни мыслей и помыслов
- 19 ноября 2022. Уровни действий, привычек и судьбы
- 20 ноября 2022. О чувстве вины
- 21 ноября 2022. Кто мы есть в Адаме
- 22 ноября 2022. Закон отождествления
- 23 ноября 2022. Кто мы есть во Христе
- 24 ноября 2022. Исповедание, спасение и духовный рост
- 25 ноября 2022. Время посещения
- 26 ноября 2022. Путь примирения с собой
- 27 ноября 2022. Вера — ключевой фактор
- 28 ноября 2022. Возмещение ущерба
- 29 ноября 2022. Определение благодати
- 30 ноября 2022
Декабрь 2022
Адвент. 25 фактов из жизни Иисуса Христа до Его рождения
- 1 декабря 2022. 1-й факт. Иисус Христос — это Слово
- 2 декабря 2022. 2-й факт. Иисус Христос — это Логос
- 3 декабря 2022. 3-й факт. Единственный инструмент творения — Ремо
- 4 декабря 2022. 4-й факт. Место Иисуса Христа в Триедином Боге
- 5 декабря 2022. 5-й факт. Взаимодействие внутри Триединого Бога
- 6 декабря 2022. 6-й факт. Институт Имён Бога
- 7 декабря 2022. 7-й факт. Институт Определений
- 8 декабря 2022. 8-й факт. Институт Вечности
- 9 декабря 2022. 9-й факт. Институт Времени
- 10 декабря 2022. 10-й факт. Институт Писания
- 11 декабря 2022. 11-й факт. Институт Нового Завета
- 12 декабря 2022. 12-й факт. Институт Ветхого Завета
- 13 декабря 2022. 13-й факт. Институт Духовного мира
- 14 декабря 2022. 14-й факт. Институт Материального мира
- 15 декабря 2022. 15-й факт. Институт Света
- 16 декабря 2022. 16-й факт. Всё, что необходимо знать о сатане
- 17 декабря 2022. 17-й факт. Институты Добра и зла
- 18 декабря 2022. 18-й факт. Институт Болезней
- 19 декабря 2022. 19-й факт. Институт Сновидений
- 20 декабря 2022. 20-й факт. Иисус Христос — Безначальный Бог
- 21 декабря 2022. 21-й факт. Триединство человека
- 22 декабря 2022. 22-й факт. Институт Брака
- 23 декабря 2022. 23-й факт. Институт Воспитания и обучения
- 24 декабря 2022. 24-й факт. Институт Одежды
- 25 декабря 2022. 25-й факт. Почему родился Иисус Христос
- 26 декабря 2022. Небесный Отец
- 27 декабря 2022. Святой Дух
- 28 декабря 2022. Триединый Бог и Церковь
- 29 декабря 2022. Принципы института творения
- 30 декабря 2022. Для чего существует Библия
- 31 декабря 2022
Январь 2023
- 1 января 2023. Ты хотя бы помолился?
- 2 января 2023. Обуздывание — путь к долголетию
- 3 января 2023. Тайм-менеджмент по Книге Бытие
- 4 января 2023. О лишнем весе
- 5 января 2023. О физических упражнениях
- 6 января 2023. Через внешнее познаём внутреннее
- 7 января 2023. Принимайте меня такой, какая я есть
- 8 января 2023. Наше маленькое, уютное собрание
- 9 января 2023. Я верю в душе, в глубине сердца
- 10 января 2023. Усиленная молитва
- 11 января 2023. Чего боялся Иов?
- 12 января 2023. Отсутствие Божьего внимания
- 13 января 2023
- 14 января 2023. 1440 долларов в сутки
- 15 января 2023. Та самая черта характера
- 16 января 2023. Побег — это бесперспективно
- 17 января 2023. Основной принцип самореализации
- 18 января 2023. Власть влияния в духе почтения
- 19 января 2023. Власть влияния в духе благодарности
- 20 января 2023. Власть влияния в духе служения
- 21 января 2023. Власть влияния в духе спокойствия
- 22 января 2023. Основная причина проблем
- 23 января 2023. Человек — это звучит гордо
- 24 января 2023. Основные цели власти
- 25 января 2023. Проверь свои побуждения
- 26 января 2023. Путь от званного до избранного
- 27 января 2023. Принципы и стадии апелляции
- 28 января 2023. Причины нервных срывов
- 29 января 2023. Ошибка самостоятельности
- 30 января 2023. Практический путь к чистой совести
- 31 января 2023
Февраль 2023
- 1 февраля 2023. Молитва — это не скучно
- 2 февраля 2023. Вербальное и невербальное общение
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- 4 февраля 2023. Классика или порнография?
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- 6 февраля 2023. Соблазн прелюбодейства в сердце
- 7 февраля 2023. Семь признаков глупца
- 8 февраля 2023. Пять признаков мудреца
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- 17 февраля 2023. Практика победы над обидой. Пять шагов
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- 19 февраля 2023. Естественные реакции на раздражение
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- 21 февраля 2023. Права и обязанности
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- 23 февраля 2023. Победа над раздражением. Благодарность
- 24 февраля 2023. Победа над раздражением. Анализ степени виновности
- 25 февраля 2023. Победа над раздражением. Прощение
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Март 2023
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- 3 марта 2023. Источники любви. Чистое сердце
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- 5 марта 2023. Любовь до брака
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- 7 марта 2023. Душевные побуждения
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- 9 марта 2023. Одеяние света
- 10 марта 2023
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- 12 марта 2023. Любознательность
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- 14 марта 2023. Первый шаг в котёл
- 15 марта 2023. Как избежать сомнений
- 16 марта 2023. Чувство вины и совесть
- 17 марта 2023. Неполное покаяние
- 18 марта 2023. Ложная религиозность
- 19 марта 2023. Как пребывать под Божьим покровом
- 20 марта 2023. Делитесь… во Христе
- 21 марта 2023
- 22 марта 2023. Полнота сердца и его желания
- 23 марта 2023. Пять духовных чувств
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- 25 марта 2023. Слух
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Апрель 2023
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- 25 апреля 2023. Ключ к успеху
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Май 2023
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- 7 мая 2023. Соотношение усилий
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- 15 мая 2023. Добродетель
- 16 мая 2023. Рассудительность
- 17 мая 2023. Плоды Божьей веры
- 18 мая 2023. Подготовка к Божьей вере
- 19 мая 2023. Как поверить Богу?
- 20 мая 2023. Двоемыслие — это отсутствие побед
- 21 мая 2023
- 22 мая 2023. Граница духа и души
- 23 мая 2023. Как преодолеть силу греха
- 24 мая 2023. Краткое пособие жизни в Иисусе Христе
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- 27 мая 2023. Близкая или сердечная дружба
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Июнь 2023
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Июль 2023
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- 25 июля 2023. Притча о неверном управителе. Чужие для Бога и работа с ними
- 26 июля 2023. Притча о неверном управителе. Вечная награда
- 27 июля 2023. Притча о неверном управителе. Сребролюбивые фарисеи
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Август 2023
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Заключение
Небольшой отчёт о том, как прошёл 2023 год
Задачи на 2024 год
Как пишется адаптированный синодальный перевод
16-я глава Евангелия от Матфея в адаптированном синодальном переводе
Принципы написания, издания и распространения моих книг
Перечень некоторых личных ресурсов
Для издателей и радиовещателей
Эпилог
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