Ґребнер - Основи доктринального богослов'я

Ці «Основи доктринального богослов’я» спочатку не призначалися до публікування. Вони були підготовлені для студентів семінарії «Конкордія», щоб використовувати їх, як конспект лекцій англійською мовою з догматичного богослов’я. Для того, щоб уникнути нудного процесу диктування, яким вони протягом декількох років передавалися групам, параграфи і тексти були видрукувані студентами на мімоґрафі. Чимало копій, без відома автора, потрапили до рук браттям у служінні, і з багатьох місць надійшли прохання, щоб цю працю видати звичайною книжкою. І зрештою, коли студентські запаси вичерпалися, а Рада директорів видавничого дому «Конкордія» визначилася з друкуванням цієї книги, то автор вважав за доцільне більше не відмовлятися від згоди на це та співпраці.

В підготовці копії додрукарського верстата автор жодним чином не змінив характеру праці. Вона залишається тим, чим, як і задумувалося первісно, вона мала бути, — не вичерпним трактатом з догматичного богослов’я, але коротким тезовим конспектом з основ християнської доктрини, що складається зі стислих визначень і великої кількості текстів, з яких, як з їхнього богословського джерела, Слова Божого, походять різні пункти доктрини. Головна ціль книжки також залишилася незмінною, а бажання бачити своїх студентів забезпеченими добре видрукуваним підручником для його лекцій, було найголовнішим у спонуканні автора сприяти її виданню.

Задля блага інших, яким ця книжка може принести певну користь, він волів би сказати, що його метод навчання полягає головним чином в аналізі Параграфів, в роз’ясненні текстів з огляду на підтвердження пунктів, що виходять з них і втілені в Параграфах, і демонстрації несумісності головних антитез з пунктами доктрини в них викладених. Використання цієї книги за відсутності таких коментарів буде, певною мірою, полегшене прописними літерами, що використовуються з ціллю позначити зв’язок кожного тексту з пунктом, який розглядається. Багато текстів, що покривають різні пункти, повторюються, в різних групах, але з різними місцями, виділеними прописними літерами, а в рідких випадках даються тільки посилання на тексти, замість повних текстів, особливо там, де слова є на тій самій, або прилеглій сторінці.

А. Л. Ґребнер - Основи доктринального богослов'я

World Wide Printing Duncanville, USA 1999

ISBN 1-890863-15-7

А. Л. Ґребнер - Основи доктринального богослов'я - Зміст