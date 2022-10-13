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Гребнер - Основи доктринального богослов'я

Ґребнер - Основи доктринального богослов'я
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Ці «Основи доктринального богослов’я» спочатку не призначалися до публікування. Вони були підготовлені для студентів семінарії «Конкордія», щоб використовувати їх, як конспект лекцій англійською мовою з догматичного богослов’я. Для того, щоб уникнути нудного процесу диктування, яким вони протягом декількох років передавалися групам, параграфи і тексти були видрукувані студентами на мімоґрафі. Чимало копій, без відома автора, потрапили до рук браттям у служінні, і з багатьох місць надійшли прохання, щоб цю працю видати звичайною книжкою. І зрештою, коли студентські запаси вичерпалися, а Рада директорів видавничого дому «Конкордія» визначилася з друкуванням цієї книги, то автор вважав за доцільне більше не відмовлятися від згоди на це та співпраці.
В підготовці копії додрукарського верстата автор жодним чином не змінив характеру праці. Вона залишається тим, чим, як і задумувалося первісно, вона мала бути, — не вичерпним трактатом з догматичного богослов’я, але коротким тезовим конспектом з основ християнської доктрини, що складається зі стислих визначень і великої кількості текстів, з яких, як з їхнього богословського джерела, Слова Божого, походять різні пункти доктрини. Головна ціль книжки також залишилася незмінною, а бажання бачити своїх студентів забезпеченими добре видрукуваним підручником для його лекцій, було найголовнішим у спонуканні автора сприяти її виданню.
Задля блага інших, яким ця книжка може принести певну користь, він волів би сказати, що його метод навчання полягає головним чином в аналізі Параграфів, в роз’ясненні текстів з огляду на підтвердження пунктів, що виходять з них і втілені в Параграфах, і демонстрації несумісності головних антитез з пунктами доктрини в них викладених. Використання цієї книги за відсутності таких коментарів буде, певною мірою, полегшене прописними літерами, що використовуються з ціллю позначити зв’язок кожного тексту з пунктом, який розглядається. Багато текстів, що покривають різні пункти, повторюються, в різних групах, але з різними місцями, виділеними прописними літерами, а в рідких випадках даються тільки посилання на тексти, замість повних текстів, особливо там, де слова є на тій самій, або прилеглій сторінці.

А. Л. Ґребнер - Основи доктринального богослов'я

World Wide Printing Duncanville, USA 1999
ISBN 1-890863-15-7

А. Л. Ґребнер - Основи доктринального богослов'я - Зміст

  • PROLEGOMENA §§1-7
  • БІБЛІОЛОГІЯ §§10-18
  • БОГОСЛОВ’Я §§ 19 - 54
  • КОСМОЛОГІЯ §§ 55 - 95
  • ХРИСТОЛОГІЯ §§ 96 - 129
  • СОТЕРІОЛОГІЯ §§ 130 - 173
  • ЕСХАТОЛОГІЯ §§ 259 - 282
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Rating 4.8 / 5
Added 13.10.2022
Author brat Andron
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4.8/5 (2)

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