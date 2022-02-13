Поляки, составляя одно из подразделений великого славянского племени, кроме общего родового имени славян, именовались в древности «ляхами», и название это шло от предводителя сарматов Леха, который вместе с другими сарматскими вождями, пришедшими из глубин Азии с несметными полчищами, покорил всех прибалтийских славян и разделил их земли между своими сподвижниками. Лех даже создал свое государство, которое называлось Ляхия (так что многие польские паны сейчас считают себя потомками сарматов и очень «тщеславятся» этим). Якобы Лех, Чех и Рус были родными братьями, и Лех был родоначальником поляков, Чех — чехов, а Рус — русских. Согласно легенде, три брата охотились вместе, но каждый из них решил пойти по своему пути. Рус пошел на восток. Чех продвинулся на запад на гору Ржип, недалеко от Богемии, тогда как Лех пошел на север, до тех пор, пока не встретил огромного белого орла, охраняющего свое гнездо. И так получилось, что он основал поселение Гнезно и выбрал белого орла в качестве своего герба.

Ну, а затем один из потомков Леха, легендарный воевода Крак, жил на берегу Вислы. Был он хорошим хозяином и удачливым воином. Но в те незапамятные времена в пещере обитало страшное чудовище (змий), которому надо было ежедневно пригонять целые стада скота, иначе оно бросалось на людей. Не мог больше терпеть такого разорения Крак. Решил он прибег-нуть к «особенной хитрости». Она заключалась в том, что «несколько шкур с быков были начинены смолой и другими горючими снадобьями и придвинуты к змеиной норе. Змий стал пожирать эти начиненные шкуры, которые тотчас же в утробе его воспалились, и он издох». А победитель змея Крак был избран поляками своим первым правителем. А на высоком берегу Вислы, на скале, под которой когда-то обитало чудовище, поляки основали славный город Краков (сначала это была просто крепость, названная потом Краковом, а прежде она имела название Вавель). Крак правил лехитами или древними поляками-язычниками (официально язычество было запрещено в Польше в 966 году, когда крестился первый исторический правитель страны Мешко I) очень справедливо, и у него было два сына, Крак II и Лех II, а также дочь Ванда.

Гречена Евсей - Польша. Полная история

Москва: Издательство АСТ, 2020 г. 352 с.

Серия "История на пальцах"

ISBN 978-5-17-123184-2

Гречена Евсей - Польша. Полная история - Содержание

Ключевые даты истории Польши

Топ-25. Самые знаменитые персонажи в истории Польши

Польша племенная и языческая

Легенда о Лехе и Краке

Польская «амазонка» Ванда

Польша под властью Попелидов

Польша под управлением государей из династии Пястов

Династия Ягеллонов на польском троне

Король Сигизмунд II Август — последний из Ягеллонов

Речь Посполитая

Король Генрих III Валуа

Король Стефан Баторий

Король Сигизмунд III Ваза

Король Владислав IV Ваза

Король Ян II Казимир Ваза

Король Михаил Корибут Вишневецкий

Король Ян III Собеский

Фридрих Август Сильный и Станислав Лещинский

Король Станислав I Лещинский

Королева Франции Мария Лещинская

Междуцарствие. Спор о престоле между Станиславом Лещинским и Августом Саксонцем

Король Август III Саксонец

Разложение польской государственности

Король Станислав II Август Понятовский

Мауриций Бенёвский — властелин Мадагаскара

Речь Посполитая и ее падение

Восстание под руководством Тадеуша Костюшко

Третий раздел Речи Посполитой

Великое Герцогство Варшавское

Польская «супруга» Наполеона

Польский сын Наполеона Александр Валевский

Адам Чарторыйский и Юзеф Понятовский: две разные Польши

Создание Царства Польского

Польское восстание 1830-1831 годов

Польша во второй половине XIX века

Польша в начале ХХ века. Первая мировая война

Юзеф Пилсудский

Советско-польская война

Юзеф Пилсудский (2)

Феликс Дзержинский: параллельная биография

Польша, Вторая мировая война и ее последствия

Маршал Польши Константин Рокоссовский

Использованная литература