29 июня в Соборе Св. Петра в присутствии Вселенского Патриарха Варфоломея Ι-го Святой Отец в своей проповеди выразил пожелание, чтобы было дано разъяснение « традиционного учения о Filioque, стоящего за литургическим латинским переводом Символа веры, дабы можно было показать его полное соответствие тому, что Вселенский Собор, состоявшийся в Константинополе в 381 г., исповедует в своём Символе: Отец как источник всей Троицы, единственное начало Сына и Святого Духа».

Разъяснение, которое пожелал увидеть Святой Отец, опубликовано ниже Папским советом по содействию христиане- кому единству. Его цель — внести вклад в диалог между Римской Католической и Православной Церквами, начатый смешанной международной Комиссией.

Греческая и латинская традиции об исхождении Святого Духа

TYPIS VATICANIS – MCMXCVI

PONTIFICIUM CONSILIUM AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVENDAM

Греческая и латинская традиции об исхождении Святого Духа - Содержание

LES TRADITIONS GRECQUE ET LATINE CONCERNANT LA PROCESSION DU SAINT-ESPRIT

ΤΟ «ΠΡΟΙΕΝΑΙ» ТОТ ΑΓΙΟΪ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ

THE GREEK AND THE LATIN TRADITIONS REGARDING THE PROCESSION OF THE HOLY SPIRIT

ГРЕЧЕСКАЯ И ЛАТИНСКАЯ ТРАДИЦИИ ОБ ИСХОЖДЕНИИ СВЯТОГО ДУХА

Греческая и латинская традиции об исхождении Святого Духа

В своём первом докладе «Тайна Церкви и Евхаристии в свете тайны Святой Троицы» смешанная международная Комиссия по богословскому диалогу между Римской Католической и Православной Церквами, подтвердив единодушие, достигнутое в Мюнхене 6 июля 1982 г., напомнила о вековых разногласиях между двумя Церквами по вопросу о превечном исхождении Святого Духа. Ещё не будучи в состоянии на первом этапе диалога рассматривать этот вопрос сам по себе, Комиссия заявила: «Не намереваясь пока разрешить разногласия между Востоком и Западом, возникшие по вопросу об отношении между Сыном и Духом, мы уже сейчас можем вместе сказать, что дух, исходящий от Отца (Ин 15,26) как единственного источника Троицы, и ставший Духом нашего усыновления (Рим 8,15), поскольку он является также Духом Сына (Гал 4,6), сообщается нам — и прежде всего в Евхаристии — через того Сына, на Коем Он почиет во времени и в вечности (Ин 1,32)» (Информационная служба /Service (d’Information/ Секретариата по содействию христианскому единству, № 49, с. 116, I, 6).

Католическая Церковь признаёт соборное, вселенское, нормативное и непреложное достоинство Символа веры, исповеданного по-гречески в Константинополе в 381 г. на Втором Вселенском Соборе, как выражение единой веры Церкви и всех христиан. Ни одно христианское вероисповедание со своей особой литургической традицией не может отвергать это изъявление веры, которому учила и которое исповедовала неразделенная Церковь.