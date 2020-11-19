Греческо-русский словарь Нового Завета представляет собой перевод Краткого греческо-английского словаря Нового Завета Баркли М. Ньюмана с некоторыми изменениями и дополнениями. В словарь полностью включена лексика Нового Завета (по изданию: The Greek New Testament, ed. by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini and Bruce M. Metzger. United Bible Societies, 1993), но в отличие от словаря Ньюмана в него не вошла лексика из критического аппарата.

Значительной переработке подверглись предложные статьи: в их основу были положены, со значительными сокращениями, соответствующие статьи словаря Бауэра. Значения отдельных слов в случае необходимости были уточнены, иногда добавлены новые значения, а также новый иллюстративный материал, особенно в предложных статьях. Для большего удобства читателей разработка значений в словарных статьях также была модифицирована: основные значения отделены не при помощи точки с запятой, а при помощи арабских цифр, как светлых, так и полужирных.

Но главный принцип словаря Ньюмана сохранен: значения слов по большей части даны в соответствии с их употребительностью в Новом Завете, а не под- чинены этимологическим или логико-историческим принципам, то есть наиболее часто встречающиеся новозаветные значения даны в начале словарной статьи, а более редкие — в конце статьи. Спорные значения сопровождаются пометой возм., а иногда, в особо трудных случаях, указывается, что точное значение слова неизвестно и предлагается несколько возможных решений. Некоторые редкие, а также спорные значения снабжены отсылкой к текстам, где эти слова употреблены.

Кроме того, в словаре имеется необходимый иллюстративный материал, помогающий читателю найти нужное значение. Фразеологические примеры помещены, как правило, в конце статьи. Словарь построен в виде отдельных статей, расположенных в алфавитном порядке. Омонимы, т.е. слова, имеющие одинаковое написание, даны в разных словарных статьях. Все существительные снабжены пометой рода, а иногда и числа. Приводится также окончание родительного падежа, как основной признак склонения. Формы остальных падежей даются только в необходимых случаях (при значительном изменении основы).

К прилагательным даны родовые окончания. Помета прил. ставится только при словах, которые могут выступать как в значении прилагательного, так и существительного или иной части речи. Специальными пометами выделены местоимения, наречия, союзы и предлоги. Глаголы даются в форме 1 лица единственного числа настоящего времени. Все глаголы, имеющие иррегулярные или вариантные формы образования или характерные формы, свойственные тому или иному автору книг Нового Завета, снабжены подробной грамматической разработкой, помещенной в круглых скобках.

Большая часть этих форм дается также на своем месте по алфавиту отдельными словарными статьями, за исключением тех случаев, когда формы находятся в непосредственной близости от ис- ходного слова. Различные значения многозначных слов отделены светлыми арабскими цифрами со скобкой. Оттенки значений даются под одной цифрой; синонимы отделены запятой, более далекие понятия — точкой с запятой. Если слово выступает в роли двух или более частей речи, эти значения отделены полужирными арабскими цифрами.

Так же отделены переходные и непереходные глаголы и в некоторых случаях активные, медиальные и пассивные глаголы. Большинство собственных имен даны с указанием на тексты, где они встречаются. Еврейские личные имена и географические названия приводятся в традиционном написании. Те имена и названия, транскрипция которых не вызывает сомнений, даются также и в еврейском написании (как правило, это имена и названия, встречающиеся в Ветхом Завете). Транскрипция арамейских имен и названий дана по словарю Бауэра. Некоторые греческие имена тоже даны в разных написаниях: в традиционном, иногда далеко отходящем от греческого оригинала, и приближенном к оригиналу. Римские имена даны в латинском написании. Некоторые имена снабжены краткими пояснениями.

Баркли М. Ньюман - Греческо-русский словарь Нового Завета

Издательство — Российское Библейское общество — 240 с.

Москва — 2012 г.

ISBN 978-5-85524-291-1

Баркли М. Ньюман - Греческо-русский словарь Нового Завета - Пример страницы