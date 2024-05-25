Греческо-русский словарь Нового Завета представляет собой перевод Краткого греческо-английского словаря Нового Завета Баркли М. Ньюмана с некоторыми изменениями и дополнениями.

В словарь полностью включена лексика Нового Завета (по изданию: The Greek New Testament, ed. by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini and Bruce M. Metzger. United Bible Societies, 1993), но в отличие от словаря Ньюмана в него не вошла лексика из критического аппарата. Значительной переработке подверглись предложные статьи: в их основу были положены, со значительными сокращениями, соответствующие статьи словаря Бауэра. Значения отдельных слов в случае необходимости были уточнены, иногда добавлены новые значения, а также новый иллюстративный материал, особенно в предложных статьях.

Для большего удобства читателей разработка значений в словарных статьях также была модифицирована: основные значения отделены не при помощи точки с запятой, а при помощи арабских цифр, как светлых, так и полужирных. Но главный принцип словаря Ньюмана сохранен: значения слов по большей части даны в соответствии с их употребительностью в Новом Завете, а не подчинены этимологическим или логико-историческим принципам, то есть наиболее часто встречающиеся новозаветные значения даны в начале словарной статьи, а более редкие — в конце статьи. Спорные значения сопровождаются пометой возм., а иногда, в особо трудных случаях, указывается, что точное значение слова неизвестно и предлагается несколько возможных решений. Некоторые редкие, а также спорные значения снабжены отсылкой к текстам, где эти слова употреблены. Кроме того, в словаре имеется необходимый иллюстративный материал, помогающий читателю найти нужное значение. Фразеологические примеры помещены, как правило, в конце статьи.

Словарь построен в виде отдельных статей, расположенных в алфавитном порядке. Омонимы, т.е. слова, имеющие одинаковое написание, даны в разных словарных статьях.

Греческо-русский словарь Нового Завета - пер. Краткого греческо-английского словаря Нового Завета Баркли М. Ньюмана

М.: РБО, 2008. - 240 с.

ISBN: 978-5-85524-291-1