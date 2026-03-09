Книга Билли Грэма «15 духовных принципов» представляет собой практический компендиум библейской мудрости, направленный на укрепление внутреннего человека в условиях современного мира. В этом труде автор систематизирует свой многолетний опыт проповедника и душепопечителя, выделяя ключевые опоры, которые позволяют христианину не просто «выживать», но духовно процветать. Грэм убежден, что духовный рост — это не случайный процесс, а результат сознательного применения определенных законов Царства Божьего, которые остаются неизменными на протяжении веков и одинаково действенны для людей любого возраста и социального положения.
В содержательной части книги автор подробно раскрывает каждый из пятнадцати принципов, среди которых центральное место занимают дисциплина молитвы, авторитет Священного Писания и важность христианского общения. Грэм подчеркивает, что духовная зрелость невозможна без искреннего покаяния, готовности прощать и активного участия в служении ближним. Автор также затрагивает темы управления временем, финансовой честности и сохранения моральной чистоты, показывая, как высокие теологические истины должны находить свое отражение в самых обыденных аспектах жизни. Каждый принцип подкреплен библейскими текстами и живыми примерами из жизни людей, чьи судьбы были трансформированы силой Божьей.
Книга написана в характерном для Билли Грэма вдохновляющем, доступном и глубоко пастырском стиле. Автор не ставит целью обременить читателя новыми правилами, но стремится показать красоту и свободу, которые приходят через послушание Творцу. «15 духовных принципов» служат отличным пособием как для новообращенных, ищущих прочный фундамент для своей веры, так и для зрелых христиан, нуждающихся в обновлении своего духовного огня. Это своего рода «дорожная карта» для тех, кто желает прожить жизнь осмысленно, принося плод, который пребывает в вечности, и сохраняя верность Христу до самого конца.
Билли Грэм – 15 духовных принципов
Б.в.д., 1986. – 120 с.
Билли Грэм – 15 духовных принципов - Содержание
Предисловие
Введение
Принцип I. Я прочёл вслух следующие слова: Мы признаём, что Иисус Христос — Бог, наш Господь и Спаситель, о чём свидетельствует Библия, непогрешимое Слово Божие. Более четырёх тысяч миссионеров ясно произнесли: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип II. Я прочёл вслух следующие слова: Господь возложил на нас великое и ответственное дело. Мы признаём свою обязанность перед Ним идти туда, куда Он нас пошлёт, делать всё, что Он нам велит, и приносить любые жертвы, которые Он потребует для выполнения этого дела. Четыре тысячи человек, в один голос, почти выкрикнули в ответ: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип III. Я прочёл следующие слова: Отвечая на божественный призыв к евангелистам, мы принимаем на себя великую обязанность проповедовать Слово Божье всем людям и при всякой возможности, даваемой нам Богом. Ответ на эти слова был: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип IV. Я громко прочёл: Бог любит каждого человека, которого без веры в Христа ожидал бы суд Божий и дорога в ад. Ответ был единодушным: УТРЕРЖДАЕМ.
Принцип V. Я прочёл пятый Принцип: Сердце библейской проповеди — это благая весть о спасении, которое даётся только верой в воскресшего Господа Иисуса Христа и Его мученическую смерть на кресте за наши грехи. Ответ был: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип VI. Я прочёл вслух шестой Принцип: Проповедуя Евангелие, мы должны понимать необходимость для всех людей следовать за Иисусом Христом, как за Господом и Спасителем. Мы должны призывать их к этому с любовью, без принуждения и хитростей. Ответ был: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип VII. Я прочёл седьмой Принцип: Проповедуя Евангелие Иисуса Христа, мы нуждаемся в руководстве и помощи Духа Святого, потому что только Бог может отвратить грешников от греха и привести их к раскаянию и вечной жизни. Тысячи человек ответили: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип VIII. Я прочёл вслух: Мы признаём, что в качестве слуг Божьих, мы обязаны вести благочестивую и нравственно чистую жизнь, потому что мы представляем Христа церкви и миру. Ответ был: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип IX. Я прочёл вслух девятый принцип: Для нашего собственного духовного роста и успеха нашей миссии необычайно важны две вещи: частая и исполненная веры молитва и постоянное чтение Библии. На это последовал ответ: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип X. Я прочёл Принцип вслух: Мы будем аккуратны и бережны в обращении со всем, что Бог дал нам, и честны в денежных делах и отчётах перед другими людьми. Ответ был: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип XI. Я прочёл Принцип вслух: Мы несём ответственность за семьи, данные нам Богом; они должны быть святы для нас так же, как наша служба Господу. Ответ на это был: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип XII. Я прочёл Принцип вслух: Мы ответственны перед церковью и должны проводить нашу миссию так, чтобы она способствовала созданию местных групп верующих и служила всей церкви. Ответ на это был: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип XIII. Я прочёл Принцип: Мы несём ответственность за духовные потребности тех, кого мы приводим к вере. Мы должны призывать их объединиться с местной группой верующих, которая поможет им изучать Евангелие и духовно расти. Ответ был: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип XIV. Я прочёл вслух: Так же, как и Христос, мы глубоко сочувствуем всем человеческим страданиям. В качестве христиан и евангелистов, мы обязаны делать всё, что в наших силах, для облегчения страданий людей и помощи им. Ответ был: УТВЕРЖДАЕМ.
Принцип XV. Я прочёл вслух следующий Принцип: Мы призываем тело Христово объединиться с нами в молитве и труде ради мира во всём мире, ради возрождения и обновления преданности церкви библейскому евангелизму, и ради единства верующих в Христа, для исполнения великих полномочий, возложенных на нас Христом до Его возвращения. Четыре тысячи миссионеров-евангелистов в один голос ответили: УТВЕРЖДАЕМ.
