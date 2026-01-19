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Фицпатрик - Предание или Писание?

Грэм Фицпатрик – Предание или Писание?
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Грэм Фицпатрик предлагает глубокое и честное исследование одного из главных разделяющих вопросов в христианском богословии. Автор не просто занимает одну из сторон, а приглашает читателя проследить логику развития обеих позиций. Книга помогает разобраться: является ли Предание необходимым ключом к пониманию Библии или же оно со временем превращается в наслоение человеческих идей, скрывающих истину? Используя библейские примеры и исторические факты, Фицпатрик призывает к критическому переосмыслению религиозного наследия. Это важное чтение для тех, кто хочет понять, на чем основывается их вера — на неизменном Слове Бога или на меняющихся обычаях людей, и как эти два потока могут (или не могут) сосуществовать в жизни христианина.

Грэм Фицпатрик – Предание или Писание?

Чикаго: Slavic Gospel Press, 1988. – 65 с.

Грэм Фицпатрик – Предание или Писание? – Содержание

Введение

  • 1. Святая Библия

  • 2. Отношение к Библии Господа Иисуса Христа

  • 3. Отношение к Библии апостолов Павла и Петра

  • 4. Церковь — источник высшей истины?

  • 5. Может ли учение Духа Святого противоречить Писанию?

  • 6. Предания

  • 7. Письменный источник

  • 8. Ошибки некоторых современных церквей

  • 9. Из-за недопонимания — разное толкование

  • 10. Заключение

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Added 19.01.2026
Author brat christifid
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