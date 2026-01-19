Фицпатрик - Предание или Писание?
Грэм Фицпатрик предлагает глубокое и честное исследование одного из главных разделяющих вопросов в христианском богословии. Автор не просто занимает одну из сторон, а приглашает читателя проследить логику развития обеих позиций. Книга помогает разобраться: является ли Предание необходимым ключом к пониманию Библии или же оно со временем превращается в наслоение человеческих идей, скрывающих истину? Используя библейские примеры и исторические факты, Фицпатрик призывает к критическому переосмыслению религиозного наследия. Это важное чтение для тех, кто хочет понять, на чем основывается их вера — на неизменном Слове Бога или на меняющихся обычаях людей, и как эти два потока могут (или не могут) сосуществовать в жизни христианина.
Грэм Фицпатрик – Предание или Писание?
Чикаго: Slavic Gospel Press, 1988. – 65 с.
Грэм Фицпатрик – Предание или Писание? – Содержание
Введение
1. Святая Библия
2. Отношение к Библии Господа Иисуса Христа
3. Отношение к Библии апостолов Павла и Петра
4. Церковь — источник высшей истины?
5. Может ли учение Духа Святого противоречить Писанию?
6. Предания
7. Письменный источник
8. Ошибки некоторых современных церквей
9. Из-за недопонимания — разное толкование
10. Заключение
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