Грэм - Счастье жить во Христе

Книга «Счастье жить во Христе» представляет собой сборник избранных проповедей Билли Грэма, в которых автор раскрывает практическую сторону христианской веры как источника подлинной радости и удовлетворения. Грэм выступает против распространенного заблуждения, что христианство — это лишь свод суровых ограничений и правил. Напротив, он утверждает, что настоящая полнота жизни возможна только в гармонии с Творцом. Автор последовательно доказывает, что материальное благополучие, слава или развлечения приносят лишь временное забытье, в то время как глубокий мир и счастье являются результатом примирения с Богом через Иисуса Христа.
В содержательной части сборника автор затрагивает ключевые аспекты духовного пути: от момента покаяния до ежедневного хождения в вере. Грэм подробно разбирает, как вера во Христа трансформирует человеческие взаимоотношения, отношение к труду и способность преодолевать жизненные кризисы. Он уделяет значительное внимание теме Божьей любви, которая способна исцелить разбитое сердце и дать надежду там, где человеческие ресурсы исчерпаны. Проповеди пронизаны мыслью о том, что христианское «счастье» — это не отсутствие проблем, а присутствие Бога посреди них, дающее сверхъестественную силу и уверенность в завтрашнем дне.
Тексты написаны в классическом стиле Билли Грэма: они просты, динамичны и всегда центрированы на Личности Спасителя. Автор мастерски использует жизненные иллюстрации и библейские примеры, чтобы сделать высокие теологические истины доступными для каждого слушателя и читателя. Книга служит не только призывом к тем, кто еще не знает Бога, но и мощным ободрением для верующих, напоминая им о неисчерпаемых богатствах благодати. Это своего рода путеводитель к осмысленной и радостной жизни, которая начинается здесь, на земле, и продолжается в вечности.
Счастье жить во Христе - Проповеди Билли Грэма
М.: Издательский дом «Познание», 2018. 148 с. + илл.
ISBN 978-5-906960-47-4
Счастье жить во Христе - Проповеди Билли Грэма - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ митрополита Волоколамского Илариона
ПРЕДИСЛОВИЕ Франклина Грэма
Воскресший Христос - Две пары глаз - Христос — ковчег спасения - Блудный сын - Вавилон - Великий поиск - Враги-великаны - Грех терпимости - Да здравствует революция! - День грядущий - Задачи современной церкви - Надежда вечной жизни - Дни юности - Добрый пастырь - Истина и свобода - Как выстоять в искушении - Каков Бог? - Когда с миром не по пути - Кровь и смерть - Мир для сломленного мира - Наша единственная надежда - Не просто книга - Небеса реальны - Новое начало - О шести свободах - Плод Духа в нашей жизни - «Тайна беззакония» и волна зла - Рождение свыше и духовный рост - Ощущение Божьей любви - Познай Бога - Бог любит вас - Дом — Небеса - Кризис доверия - Мир наконец - Надежда на спасение - Облака - Одиночество - Плод Духа - Преображающая сила Христа - Плоды Святого Духа - Проблема нашего мира - Рай и ад - Святой Дух Божий - Сила твоей молитвы - Совершить поприще Божие - Создан, развалился и создан снова - Стать безумным ради Христа - Счастье жить во Христе - Человек против Бога - Человек бунтующий
Comments (1 comment)