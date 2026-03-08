Грэм - Счастье жить во Христе

Книга «Счастье жить во Христе» представляет собой сборник избранных проповедей Билли Грэма, в которых автор раскрывает практическую сторону христианской веры как источника подлинной радости и удовлетворения. Грэм выступает против распространенного заблуждения, что христианство — это лишь свод суровых ограничений и правил. Напротив, он утверждает, что настоящая полнота жизни возможна только в гармонии с Творцом. Автор последовательно доказывает, что материальное благополучие, слава или развлечения приносят лишь временное забытье, в то время как глубокий мир и счастье являются результатом примирения с Богом через Иисуса Христа.

В содержательной части сборника автор затрагивает ключевые аспекты духовного пути: от момента покаяния до ежедневного хождения в вере. Грэм подробно разбирает, как вера во Христа трансформирует человеческие взаимоотношения, отношение к труду и способность преодолевать жизненные кризисы. Он уделяет значительное внимание теме Божьей любви, которая способна исцелить разбитое сердце и дать надежду там, где человеческие ресурсы исчерпаны. Проповеди пронизаны мыслью о том, что христианское «счастье» — это не отсутствие проблем, а присутствие Бога посреди них, дающее сверхъестественную силу и уверенность в завтрашнем дне.

Тексты написаны в классическом стиле Билли Грэма: они просты, динамичны и всегда центрированы на Личности Спасителя. Автор мастерски использует жизненные иллюстрации и библейские примеры, чтобы сделать высокие теологические истины доступными для каждого слушателя и читателя. Книга служит не только призывом к тем, кто еще не знает Бога, но и мощным ободрением для верующих, напоминая им о неисчерпаемых богатствах благодати. Это своего рода путеводитель к осмысленной и радостной жизни, которая начинается здесь, на земле, и продолжается в вечности.

Счастье жить во Христе - Проповеди Билли Грэма

М.: Издательский дом «Познание», 2018. 148 с. + илл.

ISBN 978-5-906960-47-4

Счастье жить во Христе - Проповеди Билли Грэма - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ митрополита Волоколамского Илариона

ПРЕДИСЛОВИЕ Франклина Грэма