Книга Билли Грэма «Справочник христианского работника» (в оригинале The Christian Worker's Handbook) представляет собой практическое руководство, рожденное из многолетнего опыта работы Ассоциации Билли Грэма на массовых евангелизациях. Это не просто теоретический труд, а функциональный инструмент, созданный для тех, кто сталкивается с духовными поисками, сомнениями и жизненными кризисами людей. Автор исходит из убеждения, что каждый верующий должен быть готов «дать ответ в своем уповании», и предлагает систематизированный подход к консультированию, основанный исключительно на авторитете Священного Писания.

В содержательной части справочник организован по тематическому принципу, что позволяет быстро находить библейские ответы на конкретные вопросы. Грэм охватывает широчайший спектр тем: от базовых основ спасения, уверенности в вере и важности молитвы до сложных этических и психологических проблем, таких как депрессия, зависимости, семейные конфликты, страх смерти и оккультизм. По каждой проблеме автор предлагает четкий алгоритм: краткое духовное напутствие, ключевые стихи из Библии для заучивания и практические советы о том, как подвести человека к молитве покаяния или примирения с Богом.

Книга написана в лаконичном, директивном и глубоко сострадательном стиле. Билли Грэм подчеркивает, что главным «консультантом» всегда остается Святой Дух, а задача душепопечителя — быть чистым каналом для Божьего Слова. Труд служит незаменимым пособием для пасторов, лидеров малых групп и рядовых христиан, желающих эффективно служить ближним. Это издание учит не просто давать человеческие советы, а указывать на Христа как на единственное окончательное решение любой человеческой нужды, превращая личное общение в инструмент вечной трансформации.

Билли Грэм – Справочник христианского работника - Руководство для христианина по приобретению душ Христу и оказанию духовной помощи

Б.в.д. – 274 с.

