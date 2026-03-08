Книга всемирно известного евангелиста Билли Грэма «Жизнь и смерть» (в оригинале часто издававшаяся под названием Death and the Life After) представляет собой глубокое духовное и психологическое исследование одной из самых сложных тем человеческого бытия. Автор подходит к вопросу смерти не с чувством страха или безнадежности, а как к неизбежному этапу, который каждый должен встретить с ясностью и верой. Грэм анализирует современное отношение общества к кончине, замечая, что люди часто пытаются игнорировать или приукрашивать этот факт вместо того, чтобы подготовиться к нему духовно и практически.

В содержательной части труда автор подробно рассматривает библейское учение о природе смерти, различая физическое угасание и духовное состояние души. Он уделяет значительное внимание процессу умирания, давая советы о том, как преодолевать страх, как поддерживать близких в скорби и как найти утешение в обетованиях Христа. Грэм не обходит и сложные вопросы о том, что ждет человека «по ту сторону», описывая библейские картины неба и вечности. Для него смерть — это не конец, а переход («трансфер») в лучшую жизнь для тех, кто примирился с Богом.

Книга написана в свойственном Билли Грэму искреннем, сострадательном и в то же время прямолинейном стиле. Автор делится личными размышлениями о собственной старости и готовности к встрече с Творцом, что делает текст чрезвычайно человечным и убедительным. Труд служит мощным инструментом для тех, кто ищет ответы на экзистенциальные вопросы, предлагая надежду, которая сильнее могилы. Грэм призывает читателя жить каждым днем с осознанием вечности, ведь именно правильное отношение к смерти дает настоящую полноту и смысл земной жизни.

Билли Грэм - Жизнь и смерть

Чикаго 1992 год 233стр

Билли Грэм - Жизнь и смерть - Содержание

Часть 1. Последний враг

Часть 2. Запретов больше нет

Часть 3. Царь ужасов

Часть 4. Почему некоторые люди умирают так рано?

Часть 5. В долине смертной тени

Часть 6. Жизнь взаймы

Часть 7. Выбор жизни, выбор смерти

Часть 8. Переживая скорбь

Часть 9. В порядке ли ваш дом?

Часть 10. Куда я пойду после смерти?

Часть 11. Почему для верующего смерть - приобретенье

Часть 12. Прежде, чем я умру

Заключительное слово