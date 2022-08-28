Изучение Библии должно преображать. Изучение Библии, когда мы подходим к нему непредвзято, пытливо, под водительством Святого Духа, не только дает знание, но и глубоко трогает, меняет изучающего его человека, как и целые группы людей, общины, народы. В первых двух главах книги говорится о преображающей силе Слова Божьего. Но и само дело изучения Библии должно преображаться. Последние двадцать три года я являюсь сотрудником Сообщества христиан IVP — миссии, которая работает примерно в шестистах студенческих городках США.

IVP является участником Международного сообщества студентов-христиан — семьи студенческих миссий при колледжах и университетах в более чем 140 странах. IVP имеет долгую и славную историю, которая берет начало с движения «Кембриджской семерки» и духовного возрождения в Англии конца XIX века, начатого Дуайтом Мооди. Важной частью этого наследия является акцент на индуктивном изучении Библии. Для IVP индуктивное изучение Библии — все равно что бигмак для Макдоналдса. Это своего рода «фирменное блюдо» IVP — то, благодаря чему его знают.

Индуктивное изучение Библии — это такое изучение, когда «отталкиваются от текста». Для этого мы начинаем с тщательного изучения того, что говорит сам текст, затем извлекаем из него смысл, определяем его назначение и значимость, не пытаясь интерпретировать его в свете своих идей и предубеждений. Индуктивное изучение — это энергичное, захватывающее, глубокое, серьезное изучение Библии. Но это не просто упражнение для ума. Библия — живое Слово Божье, и в ее изучении участвует весь человек — его сердце, чувства, душа, ум. Цель индуктивного изучения Библии состоит не только в том, чтобы приобрести знания о Библии или даже выявить основную мысль текста, а в том, чтобы услышать живого Бога и следовать Ему.

Грэманн Боб - Преображающее изучение Библии: Вам откроется в Слове Божьем то, на что вы раньше не обращали внимания

Пер. с англ. Д. Н. Федотенко

СПб.: Мирт, 2005. 180 с.

ISBN 5-88869-205-0

Грэманн Боб - Преображающее изучение Библии: Вам откроется в Слове Божьем то, на что вы раньше не обращали внимания - Содержание

Благодарности Предисловие

Глава 1. Сила Слова Божьего

Глава 2. Сила изучения Библии

Глава 3. Погружение в текст

Глава 4. Вопросы по тексту

Глава 5. Ответы на вопросы

Глава 6. Применение Библии

Глава 7. Обзор библейской книги

Глава 8. Открытие манускриптного метода

Глава 9. Самостоятельное изучение Библии с помощью индуктивного подхода

Глава 10. Групповое изучение Библии с помощью индуктивного подхода

Послесловие

Приложения 1-5

Библиография

Условные сокращения названий книг Библии