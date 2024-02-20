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Грей Кэтрин – Средневековье - Полная история эпохи

Грей, Кэтрин – Средневековье - Полная история эпохи
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Category ESXATOS BOOKS, History, Reference
Средневековье. Самая спорная и противоречивая эпоха в истории человечества. Одни воспринимают ее как времена прекрасных дам и благородных рыцарей, менестрелей и скоморохов, когда ломались копья, шумели пиры, пелись серенады и звучали проповеди. Для других же Средневековье – это время фанатиков и палачей, костров инквизиции, вонючих городов, эпидемий, жестоких обычаев, антисанитарии, всеобщей темноты и дикости.
Так кто же прав? Неужели в Средние века по дорогам действительно разъезжали странствующие рыцари, которые вызывали на бой драконов и великанов, чтобы сразиться с ними и спасти из башни прекрасную принцессу? А другие рыцари, со взором горящим, искали Святой Грааль и иногда даже находили его, если были со всех сторон идеальны, добродетельны и достойны. В промежутках же между этими приключениями они сидели за круглым столом, сочиняли баллады во имя прекрасных дам и…
Но что-то я увлеклась. В это давно уже никто не верит, хотя фэнтези, где все примерно вот такое красивое и оторванное от реальности, многие читают с удовольствием. И я в том числе. Но у нас речь все-таки о настоящем Средневековье.
Тогда, наверное, стоит задать другие вопросы. Неужели тогда правда, что рыцари и вообще люди в Средние века были маленького роста – не выше полутора метров, а те, кто достигал нынешних средних 175 см, считались чуть ли не гигантами? И в Средневековье на самом деле никто кроме монахов не умел читать и писать, мылись всего два раза в жизни – после рождения и перед смертью, жутко воняли и кишели блохами? И меч весил 20 кг, а доспехи все 100, поэтому рыцаря поднимали на коня с помощью лебедки, и в туалет ему ходить приходилось прямо в доспехи, потому что их было просто не снять? Замуж выходили в 12–13 лет, а в 30 уже старились и умирали? И каждая девушка перед свадьбой должна была переспать с местным помещиком по «праву первой ночи», а женщины были собственностью мужа и те могли их даже убить, если захотят?..
Какое-то очередное фэнтези получается, неприятное и дурнопахнущее. Впрочем, как известно, на такое тоже есть спрос. Но на реальное Средневековье оно похоже еще меньше, чем нарисованная выше прекрасная картина с принцессами и драконами. Хотя я с интересом посмотрела бы на 150-сантиметрового рыцаря, ворочающего 20-килограммовым мечом.

Грей, Кэтрин – Средневековье - Полная история эпохи

Москва: Издательство АСТ, 2019, — 352 с. — (История на пальцах).
ISBN 978-5-17-110282-1

Грей, Кэтрин – Средневековье – Содержание

  • ВСТУПЛЕНИЕ
  • Что же такое Средневековье?
  • Периоды Средневековья
  • Мифы или не мифы?
  • Верить или не верить?
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ
  • В 30 лет — уже старуха…
  • А что насчет выживших?
  • Можно ли верить цифрам?
  • Средневековый старик
  • У кого хватит смелости назвать женщину старухой?
  • Старухи по закону
  • Старые или пожилые?
  • Возраст любви
  • «Ложка дегтя»
  • Брачный возраст
  • Возраст Джульетты
  • А что на самом деле?
  • Женщины для короля
  • Жены Генриха VIII
  • Возвращаемся в Средневековье
  • Сложный вопрос
  • Мнение Церкви
  • Брак с сексом и без него
  • Крестьянский брак
  • Немного выводов
  • Детство
  • Юность — права и обязанности
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
  • Рождение книги
  • Что читали в Средневековье?
  • Карл Великий
  • Ричард Львиное Сердце
  • Возвращаясь к образованию и воспитанию…
  • Крестьянские подростки
  • Городские подростки
  • Ученики ремесленников
  • Сыновья дворян
  • Девочки, которым не надо было работать
  • Письма Пастонов
  • Женское образование — теория и практика
  • Школьное образование
  • Уровень грамотности
  • Чтение и письмо
  • Средняя школа
  • Высшее образование
  • Средневековые университеты
  • Средневековый университет
БРАК, СЕКС И ДЕНЬГИ
  • Зачем нужно жениться? Мнение первое — церковное
  • Мнение второе — практическое
  • А как же любовь?
  • Любовь —теория и практика
  • Практичные горожане
  • «Жениться по любви не может ни один король…»
  • От гражданского брака к церковному
  • More danico
  • Конкубина
  • Христианский брак — единый и нерасторжимый
  • Священники — тоже мужчины
  • Кто выиграл от христианского брака?
  • Секс — теория
  • Супружеский долг
  • Оргазм
  • Контрацепция по-средневековому
  • Оргазм — научное обоснование
  • Пособия по сексу
  • Средневековый развод
  • Мнение церкви
  • Развод в раннем Средневековье
  • Право на развод
  • Дело случая или расчет?
  • Импотенция
  • Развод с импотентом — процедура
  • Право «разъехаться»
  • Неудачная сделка
  • Английское брачно-семейное право
  • Церковный суд
  • Брачное обязательство
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЖЕНЩИНА
  • Сосуд греха
  • Есть ли у женщины душа?
  • Дева Мария
  • Девственность
  • Девственность или материнство?
  • Немного цифр
  • Изменения в положении женщин в Высокое Средневековье — теории специалистов
  • Женщина Высокого Средневековья
  • Женщина позднего Средневековья
  • Добродетельная женщина
  • Смирение, скромность и умеренность
  • Молчаливость
  • Трудолюбие
  • Милосердие
  • Послушание
  • Любовь к мужу
  • Равноправие
  • Юридическое бесправие
  • Женщина-ребенок
  • Плюсы женского юридического бесправия
  • Что из всего этого получалось на практике
  • Можно ли бить жену?
  • Средневековый фарс
  • Парижский горожанин
  • Повторные браки
  • Книга парижского горожанина
  • Немного о правах женщин
  • Брачный контракт
  • Вдовья доля
  • Вдовы
  • Вдовье право
  • Завещания
  • Завещание Уильяма Берда
  • Работающие женщины
  • Женщины-ремесленники и женщины-купцы в Германии
  • Женщины обычных и необычных профессий
  • Женщины-медики
  • Женщины-врачи
МЫТАЯ ЕВРОПА
  • Грязное средневековье
  • Изабеллы Испанские: оболганная королева и забытая принцесса
  • Все дело в ванне
  • Да здравствует мыло душистое
  • История мыла в средневековой Англии
  • Блохи
  • Как мылись в средневековом Париже
  • Ванны в средневековом Лондоне
  • Как мылись небогатые англичане
  • Бани в разных странах Европы
  • Средневековая канализация
  • Средневековые туалеты
  • Грязь на улицах
  • Манеры и поведение за столом
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РЫЦАРЬ
  • Рыцарь и дворянин
  • Рождение рыцарства
  • Человек в доспехах и с мечом
  • Рыцарь или консервная банка?
  • Вес доспехов
  • Подвижность в доспехах
  • Турнирный доспех
  • И конечно запах
  • Меч
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ЛИТЕРАТУРА
Views 318
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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