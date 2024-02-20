Грей Кэтрин – Средневековье - Полная история эпохи
Средневековье. Самая спорная и противоречивая эпоха в истории человечества. Одни воспринимают ее как времена прекрасных дам и благородных рыцарей, менестрелей и скоморохов, когда ломались копья, шумели пиры, пелись серенады и звучали проповеди. Для других же Средневековье – это время фанатиков и палачей, костров инквизиции, вонючих городов, эпидемий, жестоких обычаев, антисанитарии, всеобщей темноты и дикости.
Так кто же прав? Неужели в Средние века по дорогам действительно разъезжали странствующие рыцари, которые вызывали на бой драконов и великанов, чтобы сразиться с ними и спасти из башни прекрасную принцессу? А другие рыцари, со взором горящим, искали Святой Грааль и иногда даже находили его, если были со всех сторон идеальны, добродетельны и достойны. В промежутках же между этими приключениями они сидели за круглым столом, сочиняли баллады во имя прекрасных дам и…
Но что-то я увлеклась. В это давно уже никто не верит, хотя фэнтези, где все примерно вот такое красивое и оторванное от реальности, многие читают с удовольствием. И я в том числе. Но у нас речь все-таки о настоящем Средневековье.
Тогда, наверное, стоит задать другие вопросы. Неужели тогда правда, что рыцари и вообще люди в Средние века были маленького роста – не выше полутора метров, а те, кто достигал нынешних средних 175 см, считались чуть ли не гигантами? И в Средневековье на самом деле никто кроме монахов не умел читать и писать, мылись всего два раза в жизни – после рождения и перед смертью, жутко воняли и кишели блохами? И меч весил 20 кг, а доспехи все 100, поэтому рыцаря поднимали на коня с помощью лебедки, и в туалет ему ходить приходилось прямо в доспехи, потому что их было просто не снять? Замуж выходили в 12–13 лет, а в 30 уже старились и умирали? И каждая девушка перед свадьбой должна была переспать с местным помещиком по «праву первой ночи», а женщины были собственностью мужа и те могли их даже убить, если захотят?..
Какое-то очередное фэнтези получается, неприятное и дурнопахнущее. Впрочем, как известно, на такое тоже есть спрос. Но на реальное Средневековье оно похоже еще меньше, чем нарисованная выше прекрасная картина с принцессами и драконами. Хотя я с интересом посмотрела бы на 150-сантиметрового рыцаря, ворочающего 20-килограммовым мечом.
Грей, Кэтрин – Средневековье - Полная история эпохи
Москва: Издательство АСТ, 2019, — 352 с. — (История на пальцах).
ISBN 978-5-17-110282-1
Грей, Кэтрин – Средневековье – Содержание
- ВСТУПЛЕНИЕ
- Что же такое Средневековье?
- Периоды Средневековья
- Мифы или не мифы?
- Верить или не верить?
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ
- В 30 лет — уже старуха…
- А что насчет выживших?
- Можно ли верить цифрам?
- Средневековый старик
- У кого хватит смелости назвать женщину старухой?
- Старухи по закону
- Старые или пожилые?
- Возраст любви
- «Ложка дегтя»
- Брачный возраст
- Возраст Джульетты
- А что на самом деле?
- Женщины для короля
- Жены Генриха VIII
- Возвращаемся в Средневековье
- Сложный вопрос
- Мнение Церкви
- Брак с сексом и без него
- Крестьянский брак
- Немного выводов
- Детство
- Юность — права и обязанности
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
- Рождение книги
- Что читали в Средневековье?
- Карл Великий
- Ричард Львиное Сердце
- Возвращаясь к образованию и воспитанию…
- Крестьянские подростки
- Городские подростки
- Ученики ремесленников
- Сыновья дворян
- Девочки, которым не надо было работать
- Письма Пастонов
- Женское образование — теория и практика
- Школьное образование
- Уровень грамотности
- Чтение и письмо
- Средняя школа
- Высшее образование
- Средневековые университеты
- Средневековый университет
БРАК, СЕКС И ДЕНЬГИ
- Зачем нужно жениться? Мнение первое — церковное
- Мнение второе — практическое
- А как же любовь?
- Любовь —теория и практика
- Практичные горожане
- «Жениться по любви не может ни один король…»
- От гражданского брака к церковному
- More danico
- Конкубина
- Христианский брак — единый и нерасторжимый
- Священники — тоже мужчины
- Кто выиграл от христианского брака?
- Секс — теория
- Супружеский долг
- Оргазм
- Контрацепция по-средневековому
- Оргазм — научное обоснование
- Пособия по сексу
- Средневековый развод
- Мнение церкви
- Развод в раннем Средневековье
- Право на развод
- Дело случая или расчет?
- Импотенция
- Развод с импотентом — процедура
- Право «разъехаться»
- Неудачная сделка
- Английское брачно-семейное право
- Церковный суд
- Брачное обязательство
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЖЕНЩИНА
- Сосуд греха
- Есть ли у женщины душа?
- Дева Мария
- Девственность
- Девственность или материнство?
- Немного цифр
- Изменения в положении женщин в Высокое Средневековье — теории специалистов
- Женщина Высокого Средневековья
- Женщина позднего Средневековья
- Добродетельная женщина
- Смирение, скромность и умеренность
- Молчаливость
- Трудолюбие
- Милосердие
- Послушание
- Любовь к мужу
- Равноправие
- Юридическое бесправие
- Женщина-ребенок
- Плюсы женского юридического бесправия
- Что из всего этого получалось на практике
- Можно ли бить жену?
- Средневековый фарс
- Парижский горожанин
- Повторные браки
- Книга парижского горожанина
- Немного о правах женщин
- Брачный контракт
- Вдовья доля
- Вдовы
- Вдовье право
- Завещания
- Завещание Уильяма Берда
- Работающие женщины
- Женщины-ремесленники и женщины-купцы в Германии
- Женщины обычных и необычных профессий
- Женщины-медики
- Женщины-врачи
МЫТАЯ ЕВРОПА
- Грязное средневековье
- Изабеллы Испанские: оболганная королева и забытая принцесса
- Все дело в ванне
- Да здравствует мыло душистое
- История мыла в средневековой Англии
- Блохи
- Как мылись в средневековом Париже
- Ванны в средневековом Лондоне
- Как мылись небогатые англичане
- Бани в разных странах Европы
- Средневековая канализация
- Средневековые туалеты
- Грязь на улицах
- Манеры и поведение за столом
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РЫЦАРЬ
- Рыцарь и дворянин
- Рождение рыцарства
- Человек в доспехах и с мечом
- Рыцарь или консервная банка?
- Вес доспехов
- Подвижность в доспехах
- Турнирный доспех
- И конечно запах
- Меч
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ЛИТЕРАТУРА
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