Грей - Средневековье

Средневековье. Самая спорная и противоречивая эпоха в истории человечества. Одни воспринимают ее как времена прекрасных дам и благородных рыцарей, менестрелей и скоморохов, когда ломались копья, шумели пиры, пелись серенады и звучали проповеди. Для других же Средневековье – это время фанатиков и палачей, костров инквизиции, вонючих городов, эпидемий, жестоких обычаев, антисанитарии, всеобщей темноты и дикости.

Так кто же прав? Неужели в Средние века по дорогам действительно разъезжали странствующие рыцари, которые вызывали на бой драконов и великанов, чтобы сразиться с ними и спасти из башни прекрасную принцессу? А другие рыцари, со взором горящим, искали Святой Грааль и иногда даже находили его, если были со всех сторон идеальны, добродетельны и достойны. В промежутках же между этими приключениями они сидели за круглым столом, сочиняли баллады во имя прекрасных дам и…

Но что-то я увлеклась. В это давно уже никто не верит, хотя фэнтези, где все примерно вот такое красивое и оторванное от реальности, многие читают с удовольствием. И я в том числе. Но у нас речь все-таки о настоящем Средневековье.

Тогда, наверное, стоит задать другие вопросы. Неужели тогда правда, что рыцари и вообще люди в Средние века были маленького роста – не выше полутора метров, а те, кто достигал нынешних средних 175 см, считались чуть ли не гигантами? И в Средневековье на самом деле никто кроме монахов не умел читать и писать, мылись всего два раза в жизни – после рождения и перед смертью, жутко воняли и кишели блохами? И меч весил 20 кг, а доспехи все 100, поэтому рыцаря поднимали на коня с помощью лебедки, и в туалет ему ходить приходилось прямо в доспехи, потому что их было просто не снять? Замуж выходили в 12–13 лет, а в 30 уже старились и умирали? И каждая девушка перед свадьбой должна была переспать с местным помещиком по «праву первой ночи», а женщины были собственностью мужа и те могли их даже убить, если захотят?..

Какое-то очередное фэнтези получается, неприятное и дурнопахнущее. Впрочем, как известно, на такое тоже есть спрос. Но на реальное Средневековье оно похоже еще меньше, чем нарисованная выше прекрасная картина с принцессами и драконами. Хотя я с интересом посмотрела бы на 150-сантиметрового рыцаря, ворочающего 20-килограммовым мечом.

Грей, Кэтрин – Средневековье - Полная история эпохи

Москва: Издательство АСТ, 2019, — 352 с. — (История на пальцах).

ISBN 978-5-17-110282-1

Грей, Кэтрин – Средневековье – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

Что же такое Средневековье?

Периоды Средневековья

Мифы или не мифы?

Верить или не верить?

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ

В 30 лет — уже старуха…

А что насчет выживших?

Можно ли верить цифрам?

Средневековый старик

У кого хватит смелости назвать женщину старухой?

Старухи по закону

Старые или пожилые?

Возраст любви

«Ложка дегтя»

Брачный возраст

Возраст Джульетты

А что на самом деле?

Женщины для короля

Жены Генриха VIII

Возвращаемся в Средневековье

Сложный вопрос

Мнение Церкви

Брак с сексом и без него

Крестьянский брак

Немного выводов

Детство

Юность — права и обязанности

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Рождение книги

Что читали в Средневековье?

Карл Великий

Ричард Львиное Сердце

Возвращаясь к образованию и воспитанию…

Крестьянские подростки

Городские подростки

Ученики ремесленников

Сыновья дворян

Девочки, которым не надо было работать

Письма Пастонов

Женское образование — теория и практика

Школьное образование

Уровень грамотности

Чтение и письмо

Средняя школа

Высшее образование

Средневековые университеты

Средневековый университет

БРАК, СЕКС И ДЕНЬГИ

Зачем нужно жениться? Мнение первое — церковное

Мнение второе — практическое

А как же любовь?

Любовь —теория и практика

Практичные горожане

«Жениться по любви не может ни один король…»

От гражданского брака к церковному

More danico

Конкубина

Христианский брак — единый и нерасторжимый

Священники — тоже мужчины

Кто выиграл от христианского брака?

Секс — теория

Супружеский долг

Оргазм

Контрацепция по-средневековому

Оргазм — научное обоснование

Пособия по сексу

Средневековый развод

Мнение церкви

Развод в раннем Средневековье

Право на развод

Дело случая или расчет?

Импотенция

Развод с импотентом — процедура

Право «разъехаться»

Неудачная сделка

Английское брачно-семейное право

Церковный суд

Брачное обязательство

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЖЕНЩИНА

Сосуд греха

Есть ли у женщины душа?

Дева Мария

Девственность

Девственность или материнство?

Немного цифр

Изменения в положении женщин в Высокое Средневековье — теории специалистов

Женщина Высокого Средневековья

Женщина позднего Средневековья

Добродетельная женщина

Смирение, скромность и умеренность

Молчаливость

Трудолюбие

Милосердие

Послушание

Любовь к мужу

Равноправие

Юридическое бесправие

Женщина-ребенок

Плюсы женского юридического бесправия

Что из всего этого получалось на практике

Можно ли бить жену?

Средневековый фарс

Парижский горожанин

Повторные браки

Книга парижского горожанина

Немного о правах женщин

Брачный контракт

Вдовья доля

Вдовы

Вдовье право

Завещания

Завещание Уильяма Берда

Работающие женщины

Женщины-ремесленники и женщины-купцы в Германии

Женщины обычных и необычных профессий

Женщины-медики

Женщины-врачи

МЫТАЯ ЕВРОПА

Грязное средневековье

Изабеллы Испанские: оболганная королева и забытая принцесса

Все дело в ванне

Да здравствует мыло душистое

История мыла в средневековой Англии

Блохи

Как мылись в средневековом Париже

Ванны в средневековом Лондоне

Как мылись небогатые англичане

Бани в разных странах Европы

Средневековая канализация

Средневековые туалеты

Грязь на улицах

Манеры и поведение за столом

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РЫЦАРЬ

Рыцарь и дворянин

Рождение рыцарства

Человек в доспехах и с мечом

Рыцарь или консервная банка?

Вес доспехов

Подвижность в доспехах

Турнирный доспех

И конечно запах

Меч

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЛИТЕРАТУРА