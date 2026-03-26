Грей - Средневековье
Средневековье. Самая спорная и противоречивая эпоха в истории человечества. Одни воспринимают ее как времена прекрасных дам и благородных рыцарей, менестрелей и скоморохов, когда ломались копья, шумели пиры, пелись серенады и звучали проповеди. Для других же Средневековье – это время фанатиков и палачей, костров инквизиции, вонючих городов, эпидемий, жестоких обычаев, антисанитарии, всеобщей темноты и дикости.
Так кто же прав? Неужели в Средние века по дорогам действительно разъезжали странствующие рыцари, которые вызывали на бой драконов и великанов, чтобы сразиться с ними и спасти из башни прекрасную принцессу? А другие рыцари, со взором горящим, искали Святой Грааль и иногда даже находили его, если были со всех сторон идеальны, добродетельны и достойны. В промежутках же между этими приключениями они сидели за круглым столом, сочиняли баллады во имя прекрасных дам и…
Но что-то я увлеклась. В это давно уже никто не верит, хотя фэнтези, где все примерно вот такое красивое и оторванное от реальности, многие читают с удовольствием. И я в том числе. Но у нас речь все-таки о настоящем Средневековье.
Тогда, наверное, стоит задать другие вопросы. Неужели тогда правда, что рыцари и вообще люди в Средние века были маленького роста – не выше полутора метров, а те, кто достигал нынешних средних 175 см, считались чуть ли не гигантами? И в Средневековье на самом деле никто кроме монахов не умел читать и писать, мылись всего два раза в жизни – после рождения и перед смертью, жутко воняли и кишели блохами? И меч весил 20 кг, а доспехи все 100, поэтому рыцаря поднимали на коня с помощью лебедки, и в туалет ему ходить приходилось прямо в доспехи, потому что их было просто не снять? Замуж выходили в 12–13 лет, а в 30 уже старились и умирали? И каждая девушка перед свадьбой должна была переспать с местным помещиком по «праву первой ночи», а женщины были собственностью мужа и те могли их даже убить, если захотят?..
Какое-то очередное фэнтези получается, неприятное и дурнопахнущее. Впрочем, как известно, на такое тоже есть спрос. Но на реальное Средневековье оно похоже еще меньше, чем нарисованная выше прекрасная картина с принцессами и драконами. Хотя я с интересом посмотрела бы на 150-сантиметрового рыцаря, ворочающего 20-килограммовым мечом.
Грей, Кэтрин – Средневековье - Полная история эпохи
Москва: Издательство АСТ, 2019, — 352 с. — (История на пальцах).
ISBN 978-5-17-110282-1
Грей, Кэтрин – Средневековье – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
Что же такое Средневековье?
Периоды Средневековья
Мифы или не мифы?
Верить или не верить?
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ
В 30 лет — уже старуха…
А что насчет выживших?
Можно ли верить цифрам?
Средневековый старик
У кого хватит смелости назвать женщину старухой?
Старухи по закону
Старые или пожилые?
Возраст любви
«Ложка дегтя»
Брачный возраст
Возраст Джульетты
А что на самом деле?
Женщины для короля
Жены Генриха VIII
Возвращаемся в Средневековье
Сложный вопрос
Мнение Церкви
Брак с сексом и без него
Крестьянский брак
Немного выводов
Детство
Юность — права и обязанности
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Рождение книги
Что читали в Средневековье?
Карл Великий
Ричард Львиное Сердце
Возвращаясь к образованию и воспитанию…
Крестьянские подростки
Городские подростки
Ученики ремесленников
Сыновья дворян
Девочки, которым не надо было работать
Письма Пастонов
Женское образование — теория и практика
Школьное образование
Уровень грамотности
Чтение и письмо
Средняя школа
Высшее образование
Средневековые университеты
Средневековый университет
БРАК, СЕКС И ДЕНЬГИ
Зачем нужно жениться? Мнение первое — церковное
Мнение второе — практическое
А как же любовь?
Любовь —теория и практика
Практичные горожане
«Жениться по любви не может ни один король…»
От гражданского брака к церковному
More danico
Конкубина
Христианский брак — единый и нерасторжимый
Священники — тоже мужчины
Кто выиграл от христианского брака?
Секс — теория
Супружеский долг
Оргазм
Контрацепция по-средневековому
Оргазм — научное обоснование
Пособия по сексу
Средневековый развод
Мнение церкви
Развод в раннем Средневековье
Право на развод
Дело случая или расчет?
Импотенция
Развод с импотентом — процедура
Право «разъехаться»
Неудачная сделка
Английское брачно-семейное право
Церковный суд
Брачное обязательство
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЖЕНЩИНА
Сосуд греха
Есть ли у женщины душа?
Дева Мария
Девственность
Девственность или материнство?
Немного цифр
Изменения в положении женщин в Высокое Средневековье — теории специалистов
Женщина Высокого Средневековья
Женщина позднего Средневековья
Добродетельная женщина
Смирение, скромность и умеренность
Молчаливость
Трудолюбие
Милосердие
Послушание
Любовь к мужу
Равноправие
Юридическое бесправие
Женщина-ребенок
Плюсы женского юридического бесправия
Что из всего этого получалось на практике
Можно ли бить жену?
Средневековый фарс
Парижский горожанин
Повторные браки
Книга парижского горожанина
Немного о правах женщин
Брачный контракт
Вдовья доля
Вдовы
Вдовье право
Завещания
Завещание Уильяма Берда
Работающие женщины
Женщины-ремесленники и женщины-купцы в Германии
Женщины обычных и необычных профессий
Женщины-медики
Женщины-врачи
МЫТАЯ ЕВРОПА
Грязное средневековье
Изабеллы Испанские: оболганная королева и забытая принцесса
Все дело в ванне
Да здравствует мыло душистое
История мыла в средневековой Англии
Блохи
Как мылись в средневековом Париже
Ванны в средневековом Лондоне
Как мылись небогатые англичане
Бани в разных странах Европы
Средневековая канализация
Средневековые туалеты
Грязь на улицах
Манеры и поведение за столом
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РЫЦАРЬ
Рыцарь и дворянин
Рождение рыцарства
Человек в доспехах и с мечом
Рыцарь или консервная банка?
Вес доспехов
Подвижность в доспехах
Турнирный доспех
И конечно запах
Меч
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ЛИТЕРАТУРА
