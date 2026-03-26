Грей - Средневековье

Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art

Средневековье. Самая спорная и противоречивая эпоха в истории человечества. Одни воспринимают ее как времена прекрасных дам и благородных рыцарей, менестрелей и скоморохов, когда ломались копья, шумели пиры, пелись серенады и звучали проповеди. Для других же Средневековье – это время фанатиков и палачей, костров инквизиции, вонючих городов, эпидемий, жестоких обычаев, антисанитарии, всеобщей темноты и дикости.

Так кто же прав? Неужели в Средние века по дорогам действительно разъезжали странствующие рыцари, которые вызывали на бой драконов и великанов, чтобы сразиться с ними и спасти из башни прекрасную принцессу? А другие рыцари, со взором горящим, искали Святой Грааль и иногда даже находили его, если были со всех сторон идеальны, добродетельны и достойны. В промежутках же между этими приключениями они сидели за круглым столом, сочиняли баллады во имя прекрасных дам и…

Но что-то я увлеклась. В это давно уже никто не верит, хотя фэнтези, где все примерно вот такое красивое и оторванное от реальности, многие читают с удовольствием. И я в том числе. Но у нас речь все-таки о настоящем Средневековье.

Тогда, наверное, стоит задать другие вопросы. Неужели тогда правда, что рыцари и вообще люди в Средние века были маленького роста – не выше полутора метров, а те, кто достигал нынешних средних 175 см, считались чуть ли не гигантами? И в Средневековье на самом деле никто кроме монахов не умел читать и писать, мылись всего два раза в жизни – после рождения и перед смертью, жутко воняли и кишели блохами? И меч весил 20 кг, а доспехи все 100, поэтому рыцаря поднимали на коня с помощью лебедки, и в туалет ему ходить приходилось прямо в доспехи, потому что их было просто не снять? Замуж выходили в 12–13 лет, а в 30 уже старились и умирали? И каждая девушка перед свадьбой должна была переспать с местным помещиком по «праву первой ночи», а женщины были собственностью мужа и те могли их даже убить, если захотят?..

Какое-то очередное фэнтези получается, неприятное и дурнопахнущее. Впрочем, как известно, на такое тоже есть спрос. Но на реальное Средневековье оно похоже еще меньше, чем нарисованная выше прекрасная картина с принцессами и драконами. Хотя я с интересом посмотрела бы на 150-сантиметрового рыцаря, ворочающего 20-килограммовым мечом.

Грей, Кэтрин – Средневековье - Полная история эпохи

Москва: Издательство АСТ, 2019, — 352 с. — (История на пальцах).

ISBN 978-5-17-110282-1

Грей, Кэтрин – Средневековье – Содержание

  • ВСТУПЛЕНИЕ

  • Что же такое Средневековье?

  • Периоды Средневековья

  • Мифы или не мифы?

  • Верить или не верить?

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ

  • В 30 лет — уже старуха…

  • А что насчет выживших?

  • Можно ли верить цифрам?

  • Средневековый старик

  • У кого хватит смелости назвать женщину старухой?

  • Старухи по закону

  • Старые или пожилые?

  • Возраст любви

  • «Ложка дегтя»

  • Брачный возраст

  • Возраст Джульетты

  • А что на самом деле?

  • Женщины для короля

  • Жены Генриха VIII

  • Возвращаемся в Средневековье

  • Сложный вопрос

  • Мнение Церкви

  • Брак с сексом и без него

  • Крестьянский брак

  • Немного выводов

  • Детство

  • Юность — права и обязанности

ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

  • Рождение книги

  • Что читали в Средневековье?

  • Карл Великий

  • Ричард Львиное Сердце

  • Возвращаясь к образованию и воспитанию…

  • Крестьянские подростки

  • Городские подростки

  • Ученики ремесленников

  • Сыновья дворян

  • Девочки, которым не надо было работать

  • Письма Пастонов

  • Женское образование — теория и практика

  • Школьное образование

  • Уровень грамотности

  • Чтение и письмо

  • Средняя школа

  • Высшее образование

  • Средневековые университеты

  • Средневековый университет

БРАК, СЕКС И ДЕНЬГИ

  • Зачем нужно жениться? Мнение первое — церковное

  • Мнение второе — практическое

  • А как же любовь?

  • Любовь —теория и практика

  • Практичные горожане

  • «Жениться по любви не может ни один король…»

  • От гражданского брака к церковному

  • More danico

  • Конкубина

  • Христианский брак — единый и нерасторжимый

  • Священники — тоже мужчины

  • Кто выиграл от христианского брака?

  • Секс — теория

  • Супружеский долг

  • Оргазм

  • Контрацепция по-средневековому

  • Оргазм — научное обоснование

  • Пособия по сексу

  • Средневековый развод

  • Мнение церкви

  • Развод в раннем Средневековье

  • Право на развод

  • Дело случая или расчет?

  • Импотенция

  • Развод с импотентом — процедура

  • Право «разъехаться»

  • Неудачная сделка

  • Английское брачно-семейное право

  • Церковный суд

  • Брачное обязательство

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЖЕНЩИНА

  • Сосуд греха

  • Есть ли у женщины душа?

  • Дева Мария

  • Девственность

  • Девственность или материнство?

  • Немного цифр

  • Изменения в положении женщин в Высокое Средневековье — теории специалистов

  • Женщина Высокого Средневековья

  • Женщина позднего Средневековья

  • Добродетельная женщина

  • Смирение, скромность и умеренность

  • Молчаливость

  • Трудолюбие

  • Милосердие

  • Послушание

  • Любовь к мужу

  • Равноправие

  • Юридическое бесправие

  • Женщина-ребенок

  • Плюсы женского юридического бесправия

  • Что из всего этого получалось на практике

  • Можно ли бить жену?

  • Средневековый фарс

  • Парижский горожанин

  • Повторные браки

  • Книга парижского горожанина

  • Немного о правах женщин

  • Брачный контракт

  • Вдовья доля

  • Вдовы

  • Вдовье право

  • Завещания

  • Завещание Уильяма Берда

  • Работающие женщины

  • Женщины-ремесленники и женщины-купцы в Германии

  • Женщины обычных и необычных профессий

  • Женщины-медики

  • Женщины-врачи

МЫТАЯ ЕВРОПА

  • Грязное средневековье

  • Изабеллы Испанские: оболганная королева и забытая принцесса

  • Все дело в ванне

  • Да здравствует мыло душистое

  • История мыла в средневековой Англии

  • Блохи

  • Как мылись в средневековом Париже

  • Ванны в средневековом Лондоне

  • Как мылись небогатые англичане

  • Бани в разных странах Европы

  • Средневековая канализация

  • Средневековые туалеты

  • Грязь на улицах

  • Манеры и поведение за столом

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РЫЦАРЬ

  • Рыцарь и дворянин

  • Рождение рыцарства

  • Человек в доспехах и с мечом

  • Рыцарь или консервная банка?

  • Вес доспехов

  • Подвижность в доспехах

  • Турнирный доспех

  • И конечно запах

  • Меч

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ЛИТЕРАТУРА

