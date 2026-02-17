Грейгъ - Тайная доктрина Третьего Рейха
Книга Ольги Грейг «Тайная доктрина Третьего рейха» посвящена исследованию мистических и оккультных корней национал-социализма. Автор анализирует те пласты верований, которые оставались скрытыми от широких масс, но оказывали решающее влияние на принятие политических и военных решений верхушкой Германии. В центре внимания оказываются тайные общества, такие как «Туле» и «Врил», а также влияние нацистских экспедиций в Тибет и Антарктиду в поисках древних артефактов и утраченных знаний «высшей расы».
В работе подробно рассматривается личное мировоззрение Адольфа Гитлера, которое, по мнению автора, представляло собой смесь из германского язычества, астрологии и специфических эзотерических теорий. Грейг описывает, как нацистское руководство пыталось создать новую эрзац-религию, призванную заменить христианство и обосновать расовое превосходство немцев на метафизическом уровне. Особое внимание уделяется деятельности организации Аненербе (Наследие предков), занимавшейся поиском магического обоснования нацистской доктрины.
Книга написана в жанре исторического расследования с элементами криптоистории, что делает повествование динамичным, но требует от читателя критического подхода к некоторым смелым гипотезам автора. Ольга Грейг стремится показать, что за фасадом рационального государственного устройства Рейха скрывалась глубокая иррациональная вера в сверхъестественные силы. Труд помогает понять масштаб мифологизации, которой была пронизана идеология нацизма, превратившая политическую партию в некое подобие оккультного ордена.
Грейгъ Ольга - Тайная доктрина Третьего Рейха, или во что верил Адольф Гитлер
М.: Эксмо : Алгоритм, 2009. 400 с.
(Исторические сенсации)
ISBN 978-5-699-38357-3
Грейгъ Ольга - Тайная доктрина Третьего Рейха, или во что верил Адольф Гитлер - Содержание
От автора
Глава 1. «Пусть народ меня распнет!
Глава 2. Брестский мир, как зародыш новых войн для всего человечества
Глава 3. Мастер-класс главного проповедника нации
Глава 4. Как просвещенный король Фридрих II повлиял на храброго ефрейтора Гитлера
Глава 5. Нация, верившая в силу своего оружия как в Евангелие
Глава 6. В ожидании пришествия «дня всемирного освобождения»
Глава 7. «Кровавые колеса перемен идут на Европу из-за океана»
Глава 8. Адольф в роли Иоанна Крестителя
Глава 9. «Mein Kampf» — «Библия нацизма»
Глава 10. Святая Книга — сборник еврейских народных сказок?
Глава 11. «Бестия укрощена!», или Как гигантский концерн религии порождает диктаторов
Глава 12. Среди символов — «ариец животного мира» орел
Глава 13. Вечный Иуда и «черная тень коммунизма»
Глава 14. «Опиум» религии в свете пролетарского гуманизма
Глава 15. Ураган, старый мир разрушающий
Глава 16. «Любите врагов ваших....», или Когда зло становится движущей силой исторического развития
Глава 17. «Звезда, взошедшая в Рождество, явила нам спасителя немецкого народа»
Глава 18. Если «заокеанский палач распинает народ на кресте»
Глава 19. «Еврейский вопрос» испортил человечество?
Глава 20. Как фараон Эхнатон поспособствовал появлению христианства
Глава 21. Реформатор Мартин Лютер — нацист из Средневековья?
Глава 22. Руны — дохристианская письменность ариев-славян?
Глава 23. О цивилизации гигантов, всемирном потопе и испанских миссионерах
Глава 24. Всевидящее око и тринадцать хрустальных черепов Богини смерти
Глава 25. Самая главная тайна жрецов Древнего Египта
Глава 26. Мистики, пророки и маги — жрецы Третьего рейха?
Глава 27. Религия — средство управления людьми, или Для чего писалась Библия
Глава 28. Отец инквизиции Гусман и «Молот ведьм» как инструкция для психопатов
Глава 29. Торквемада и Эйхман в свете верования воинствующего антисемитизма
Глава 30. Библия Гитлера, или «Да хранит Господь нашего фюрера»
