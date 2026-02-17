Грейгъ - Тайная доктрина Третьего Рейха

Грейгъ - Тайная доктрина Третьего Рейха
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Ethics, Sociology Political Science

Книга Ольги Грейг «Тайная доктрина Третьего рейха» посвящена исследованию мистических и оккультных корней национал-социализма. Автор анализирует те пласты верований, которые оставались скрытыми от широких масс, но оказывали решающее влияние на принятие политических и военных решений верхушкой Германии. В центре внимания оказываются тайные общества, такие как «Туле» и «Врил», а также влияние нацистских экспедиций в Тибет и Антарктиду в поисках древних артефактов и утраченных знаний «высшей расы».

В работе подробно рассматривается личное мировоззрение Адольфа Гитлера, которое, по мнению автора, представляло собой смесь из германского язычества, астрологии и специфических эзотерических теорий. Грейг описывает, как нацистское руководство пыталось создать новую эрзац-религию, призванную заменить христианство и обосновать расовое превосходство немцев на метафизическом уровне. Особое внимание уделяется деятельности организации Аненербе (Наследие предков), занимавшейся поиском магического обоснования нацистской доктрины.

Книга написана в жанре исторического расследования с элементами криптоистории, что делает повествование динамичным, но требует от читателя критического подхода к некоторым смелым гипотезам автора. Ольга Грейг стремится показать, что за фасадом рационального государственного устройства Рейха скрывалась глубокая иррациональная вера в сверхъестественные силы. Труд помогает понять масштаб мифологизации, которой была пронизана идеология нацизма, превратившая политическую партию в некое подобие оккультного ордена.

Грейгъ Ольга - Тайная доктрина Третьего Рейха, или во что верил Адольф Гитлер

М.: Эксмо : Алгоритм, 2009. 400 с.

(Исторические сенсации)

ISBN 978-5-699-38357-3

Грейгъ Ольга - Тайная доктрина Третьего Рейха, или во что верил Адольф Гитлер - Содержание

От автора

  • Глава 1. «Пусть народ меня распнет!

  • Глава 2. Брестский мир, как зародыш новых войн для всего человечества

  • Глава 3. Мастер-класс главного проповедника нации

  • Глава 4. Как просвещенный король Фридрих II повлиял на храброго ефрейтора Гитлера

  • Глава 5. Нация, верившая в силу своего оружия как в Евангелие

  • Глава 6. В ожидании пришествия «дня всемирного освобождения»

  • Глава 7. «Кровавые колеса перемен идут на Европу из-за океана»

  • Глава 8. Адольф в роли Иоанна Крестителя

  • Глава 9. «Mein Kampf» — «Библия нацизма»

  • Глава 10. Святая Книга — сборник еврейских народных сказок?

  • Глава 11. «Бестия укрощена!», или Как гигантский концерн религии порождает диктаторов

  • Глава 12. Среди символов — «ариец животного мира» орел

  • Глава 13. Вечный Иуда и «черная тень коммунизма»

  • Глава 14. «Опиум» религии в свете пролетарского гуманизма

  • Глава 15. Ураган, старый мир разрушающий

  • Глава 16. «Любите врагов ваших....», или Когда зло становится движущей силой исторического развития

  • Глава 17. «Звезда, взошедшая в Рождество, явила нам спасителя немецкого народа»

  • Глава 18. Если «заокеанский палач распинает народ на кресте»

  • Глава 19. «Еврейский вопрос» испортил человечество?

  • Глава 20. Как фараон Эхнатон поспособствовал появлению христианства

  • Глава 21. Реформатор Мартин Лютер — нацист из Средневековья?

  • Глава 22. Руны — дохристианская письменность ариев-славян?

  • Глава 23. О цивилизации гигантов, всемирном потопе и испанских миссионерах

  • Глава 24. Всевидящее око и тринадцать хрустальных черепов Богини смерти

  • Глава 25. Самая главная тайна жрецов Древнего Египта

  • Глава 26. Мистики, пророки и маги — жрецы Третьего рейха?

  • Глава 27. Религия — средство управления людьми, или Для чего писалась Библия

  • Глава 28. Отец инквизиции Гусман и «Молот ведьм» как инструкция для психопатов

  • Глава 29. Торквемада и Эйхман в свете верования воинствующего антисемитизма

  • Глава 30. Библия Гитлера, или «Да хранит Господь нашего фюрера»

