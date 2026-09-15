Грейс - Введение в психологию
Курс «Введение в психологию», прочитанный доктором Крисом Грейсом в Университете Биола, представляет собой фундаментальное академическое руководство, призванное познакомить слушателей со вселенной современной психологической науки через призму библейского христианского мировоззрения. Изначально разработанный как базовая дисциплина для студентов университета и получивший широкую международную известность, данный курс последовательно и систематически вводит учащегося в ключевые разделы дисциплины: нейробиологические основания поведения, сенсорное восприятие, когнитивные механизмы памяти и мышления, теории научения, психологию развития, динамику личности, а также социальные взаимодействия и подходы к клинической терапии. Пошаговая структура курса обеспечивает органичный переход от эмпирических фактов и экспериментальных моделей к их концептуальному осмыслению, формируя у студентов навык глубокого и всестороннего анализа человеческого поведения.
Особая богословская и практическая ценность данного курса для русскоязычного читателя заключается в преодолении давней ложной дихотомии между научным знанием и христианским благочестием. В русскоязычном христианском контексте психология нередко либо отвергается из опасения перед секулярным гуманизмом, либо некритически перенимается без должной богословской фильтрации. Доктор Грейс наглядно демонстрирует, что истинная наука о человеке не противоречит авторитету Священного Писания, но, напротив, подтверждает библейскую антропологию — учение о человеке как о венце Божьего творения, сотворенном по образу Создателя, но поврежденном грехопадением и нуждающемся в искуплении. Изучение курса вооружает служителей, пасторов, душепопечителей и христианских интеллектуалов инструментами критической оценки секулярных концепций, предостерегает от пагубных крайностей обскурантизма и открывает богатые перспективы для практического созидания церковных общин и семьи.
Крис Грейс – Введение в психологию – Курс лекций Университета Биола
[Пер. с англ.]. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 321 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).
Крис Грейс – Введение в психологию – Содержание
Вводные материалы
О преподавателе
О курсе
Лекции курса
Введение в психологию: природа человека, социальное познание и образ Божий
История психологии: истоки, методы и христианский взгляд
Введение в человеческое поведение: биопсихосоциальный подход и научный метод
Биологические основы поведения: научный метод, теория вероятностей и нервная система
Нейромедиаторы: биохимия мозга, механизмы зависимостей и синаптическая передача
Архитектура головного мозга: структуры, функции и полушарная специализация
Пренатальное развитие, мозг плода и компетентный новорожденный
Когнитивное и социальное развитие ребенка: теория Жана Пиаже, привязанность и модель психического
Ощущение и восприятие: сенсорные пороги, избирательное внимание и тайны подпорогового восприятия
Подпороговые сообщения, сенсорная адаптация и химические чувства
Восприятие: организация зрительного мира, гештальт-принципы и перцептивная адаптация
Состояния сознания: биологические ритмы, перцептивная адаптация и границы разума
Состояния сознания, часть 2: сомнология, архитектура сна и природа сновидений
Классическое обусловливание: механизмы ассоциативного научения и наследие Павлова
Оперантное обусловливание: закон эффекта Торндайка, радикальный бихевиоризм Скиннера и режимы подкрепления
Психология памяти: библейское прощение, трагедия Клайва Уэринга и архитектура когнитивных процессов
Психология эмоций: вспышечная память, биология чувств и классические теории
Психология личности: от античной «персоны» и Большой пятерки до психоанализа Фрейда
Психологические расстройства: дестигматизация, критерии нормы и патологии, тревога и шизофрения
Психопатология: шизофрения, различение психических и духовных факторов, депрессия и биполярное расстройство
Методы психотерапии: биомедицинские и психологические подходы, интеграция веры и психологии
Психология здоровья: стресс, совладание, контроль и психосоматика
Социальная психология: социальное влияние, фундаментальная ошибка аттрибуции, эксперименты Аша и Милгрэма
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