Курс «Введение в психологию», прочитанный доктором Крисом Грейсом в Университете Биола, представляет собой фундаментальное академическое руководство, призванное познакомить слушателей со вселенной современной психологической науки через призму библейского христианского мировоззрения. Изначально разработанный как базовая дисциплина для студентов университета и получивший широкую международную известность, данный курс последовательно и систематически вводит учащегося в ключевые разделы дисциплины: нейробиологические основания поведения, сенсорное восприятие, когнитивные механизмы памяти и мышления, теории научения, психологию развития, динамику личности, а также социальные взаимодействия и подходы к клинической терапии. Пошаговая структура курса обеспечивает органичный переход от эмпирических фактов и экспериментальных моделей к их концептуальному осмыслению, формируя у студентов навык глубокого и всестороннего анализа человеческого поведения.

Особая богословская и практическая ценность данного курса для русскоязычного читателя заключается в преодолении давней ложной дихотомии между научным знанием и христианским благочестием. В русскоязычном христианском контексте психология нередко либо отвергается из опасения перед секулярным гуманизмом, либо некритически перенимается без должной богословской фильтрации. Доктор Грейс наглядно демонстрирует, что истинная наука о человеке не противоречит авторитету Священного Писания, но, напротив, подтверждает библейскую антропологию — учение о человеке как о венце Божьего творения, сотворенном по образу Создателя, но поврежденном грехопадением и нуждающемся в искуплении. Изучение курса вооружает служителей, пасторов, душепопечителей и христианских интеллектуалов инструментами критической оценки секулярных концепций, предостерегает от пагубных крайностей обскурантизма и открывает богатые перспективы для практического созидания церковных общин и семьи.

Крис Грейс – Введение в психологию – Курс лекций Университета Биола

[Пер. с англ.]. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 321 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

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