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Грейс - Введение в психологию

Грейс - Введение в психологию
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Theology, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Открытая кафедра (21 books)

Курс «Введение в психологию», прочитанный доктором Крисом Грейсом в Университете Биола, представляет собой фундаментальное академическое руководство, призванное познакомить слушателей со вселенной современной психологической науки через призму библейского христианского мировоззрения. Изначально разработанный как базовая дисциплина для студентов университета и получивший широкую международную известность, данный курс последовательно и систематически вводит учащегося в ключевые разделы дисциплины: нейробиологические основания поведения, сенсорное восприятие, когнитивные механизмы памяти и мышления, теории научения, психологию развития, динамику личности, а также социальные взаимодействия и подходы к клинической терапии. Пошаговая структура курса обеспечивает органичный переход от эмпирических фактов и экспериментальных моделей к их концептуальному осмыслению, формируя у студентов навык глубокого и всестороннего анализа человеческого поведения.

Особая богословская и практическая ценность данного курса для русскоязычного читателя заключается в преодолении давней ложной дихотомии между научным знанием и христианским благочестием. В русскоязычном христианском контексте психология нередко либо отвергается из опасения перед секулярным гуманизмом, либо некритически перенимается без должной богословской фильтрации. Доктор Грейс наглядно демонстрирует, что истинная наука о человеке не противоречит авторитету Священного Писания, но, напротив, подтверждает библейскую антропологию — учение о человеке как о венце Божьего творения, сотворенном по образу Создателя, но поврежденном грехопадением и нуждающемся в искуплении. Изучение курса вооружает служителей, пасторов, душепопечителей и христианских интеллектуалов инструментами критической оценки секулярных концепций, предостерегает от пагубных крайностей обскурантизма и открывает богатые перспективы для практического созидания церковных общин и семьи.

Крис Грейс – Введение в психологию – Курс лекций Университета Биола

[Пер. с англ.]. — Сиэтл ; Минск : Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 321 с. — (Открытая кафедра. Серия университетских курсов по библеистике, богословию и религиоведению).

Крис Грейс – Введение в психологию – Содержание

  • Вводные материалы

    1. О преподавателе

    2. О курсе

  • Лекции курса

    1. Введение в психологию: природа человека, социальное познание и образ Божий

    2. История психологии: истоки, методы и христианский взгляд

    3. Введение в человеческое поведение: биопсихосоциальный подход и научный метод

    4. Биологические основы поведения: научный метод, теория вероятностей и нервная система

    5. Нейромедиаторы: биохимия мозга, механизмы зависимостей и синаптическая передача

    6. Архитектура головного мозга: структуры, функции и полушарная специализация

    7. Пренатальное развитие, мозг плода и компетентный новорожденный

    8. Когнитивное и социальное развитие ребенка: теория Жана Пиаже, привязанность и модель психического

    9. Ощущение и восприятие: сенсорные пороги, избирательное внимание и тайны подпорогового восприятия

    10. Подпороговые сообщения, сенсорная адаптация и химические чувства

    11. Восприятие: организация зрительного мира, гештальт-принципы и перцептивная адаптация

    12. Состояния сознания: биологические ритмы, перцептивная адаптация и границы разума

    13. Состояния сознания, часть 2: сомнология, архитектура сна и природа сновидений

    14. Классическое обусловливание: механизмы ассоциативного научения и наследие Павлова

    15. Оперантное обусловливание: закон эффекта Торндайка, радикальный бихевиоризм Скиннера и режимы подкрепления

    16. Психология памяти: библейское прощение, трагедия Клайва Уэринга и архитектура когнитивных процессов

    17. Психология эмоций: вспышечная память, биология чувств и классические теории

    18. Психология личности: от античной «персоны» и Большой пятерки до психоанализа Фрейда

    19. Психологические расстройства: дестигматизация, критерии нормы и патологии, тревога и шизофрения

    20. Психопатология: шизофрения, различение психических и духовных факторов, депрессия и биполярное расстройство

    21. Методы психотерапии: биомедицинские и психологические подходы, интеграция веры и психологии

    22. Психология здоровья: стресс, совладание, контроль и психосоматика

    23. Социальная психология: социальное влияние, фундаментальная ошибка аттрибуции, эксперименты Аша и Милгрэма

Views 96
Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

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