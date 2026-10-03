Кунс - Будуючи єдність у шлюбі

Майже кожна відповідальна професія вимагає від людини інтенсивного навчання. Наприклад, жодна сучасна медична установа не прийме на роботу людину без відповідної освіти. Чи погоджуєтесь ви з тим, що більшість людей не отримують належної підготовки для виконання найважливішої відповідальності у своєму житті? Коли чоловік та жінка одружуються, в присутності цілої групи свідків вони виголошують обітницю довічної любові, часто навіть не маючи жодної уяви про те, як втілити цю присягу в життя. Потім на світ з’являється нова людина, викликаючи сплеск гордості та радості у батьків, проте часто вони не знають, як виховати свою дитину зрілою особистістю.

Відгукуючись на потреби сучасних сімей, співробітники організації «Сімейне Життя» створили серію посібників для малих груп під назвою «Домобудівничі. Матеріали для подружніх пар». Значну частину цих матеріалів становлять поради, що базуються на Біблії, з метою побудови міцного шлюбу. Посібник задуманий передусім для спільної роботи подружніх пар у малій групі: запитання мають сприяти атмосфері тепла, підбадьорення, відкритості та практичного застосування. На час виходу українського видання матеріали серії вже використовувалися в багатьох країнах і перекладалися десятками мов.

Кунс Дру – Будуючи єдність у шлюбі

Київ: Християнське місійне товариство «Україна для Христа», служіння «Сімейне Життя», 2005. 66 пронумерованих с. Серія «Домобудівничі. Матеріали для подружніх пар». Співавтори: Кіт Кунс, Скотт Стемпл. Українське видання підписано до друку 18 квітня 2005 року; наклад — 2000 примірників; друк — ТОВ «Арт-Вау», Київ.

Кунс Дру – Будуючи єдність у шлюбі – Зміст