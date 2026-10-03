Кунс - Будуючи єдність у шлюбі
Майже кожна відповідальна професія вимагає від людини інтенсивного навчання. Наприклад, жодна сучасна медична установа не прийме на роботу людину без відповідної освіти. Чи погоджуєтесь ви з тим, що більшість людей не отримують належної підготовки для виконання найважливішої відповідальності у своєму житті? Коли чоловік та жінка одружуються, в присутності цілої групи свідків вони виголошують обітницю довічної любові, часто навіть не маючи жодної уяви про те, як втілити цю присягу в життя. Потім на світ з’являється нова людина, викликаючи сплеск гордості та радості у батьків, проте часто вони не знають, як виховати свою дитину зрілою особистістю.
Відгукуючись на потреби сучасних сімей, співробітники організації «Сімейне Життя» створили серію посібників для малих груп під назвою «Домобудівничі. Матеріали для подружніх пар». Значну частину цих матеріалів становлять поради, що базуються на Біблії, з метою побудови міцного шлюбу. Посібник задуманий передусім для спільної роботи подружніх пар у малій групі: запитання мають сприяти атмосфері тепла, підбадьорення, відкритості та практичного застосування. На час виходу українського видання матеріали серії вже використовувалися в багатьох країнах і перекладалися десятками мов.
Кунс Дру – Будуючи єдність у шлюбі
Київ: Християнське місійне товариство «Україна для Христа», служіння «Сімейне Життя», 2005. 66 пронумерованих с. Серія «Домобудівничі. Матеріали для подружніх пар». Співавтори: Кіт Кунс, Скотт Стемпл. Українське видання підписано до друку 18 квітня 2005 року; наклад — 2000 примірників; друк — ТОВ «Арт-Вау», Київ.
Кунс Дру – Будуючи єдність у шлюбі – Зміст
Вступ
Заняття перше. Для чого люди одружуються?
Розминка
План будівництва
Потреба в єдності
Принцип Домобудівничих
Проект Домобудівничих
Завершення
Заняття друге. Два підходи до шлюбу
Різні погляди на життя
Природний план
Підхід «50/50»: розподіл позицій
Інший підхід: «Золоте правило»
Принцип Домобудівничих
Проект Домобудівничих
Завершення
Заняття третє. Суть конфліктів
У чому ваші відмінності?
Глибинна причина конфлікту
Егоїзм як внутрішня проблема
Поради для вирішення конфліктів
Прощення
Принцип Домобудівничих
Проект Домобудівничих
Завершення
Заняття четверте. Основа взаємовідносин
Божий задум для чоловіка та дружини
Божа любов
Гріх і відокремлення людини від Бога
Ісус Христос як Боже вирішення проблеми гріха
Особисте прийняття Христа
Дія Святого Духа
Прощення у подружжі
Принцип Домобудівничих
Проект Домобудівничих
Завершення
Заняття п’яте. Любов у взаємовідносинах
Божа любов як взірець
Любов за 1 Коринтян 13
Любов як дія, а не лише почуття
Жертовна любов
Романтика і підтримання почуттів
Принцип Домобудівничих
Проект Домобудівничих
Завершення
Доповнення. Проекти Домобудівничих
Проект до заняття 1
Проект до заняття 2
Проект до заняття 3
Проект до заняття 4
Проект до заняття 5
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