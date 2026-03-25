Джонсон - Християнство і психологія

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Як пов’язані між собою біблійне одкровення та емпіричні дослідження психіки? Чи може психологія бути справді християнською? У цій книзі представлені п’ять основних парадигм, що існують у сучасному протестантському середовищі.

Автори розглядають широкий спектр думок: від повного розмежування сфер впливу науки і релігії до спроб вибудувати психологію виключно на біблійному фундаменті. Унікальність видання полягає у форматі дискусії:кожен автор представляє свій погляд, після чого отримує критичні відгуки від інших чотирьох учасників. Це дозволяє читачеві побачити сильні та слабкі сторони кожної позиції та сформувати власну думку.

Д-р Ерік Джонсон та співавтори - Християнство і психологія: п’ять поглядів

Перекл. з англ. Надійка Гербіш. - К.: ВИДАВЕЦЬ ПАЛИВОДА А. В, 2018. - 328 с.

ISBN 978-966-437-532-7

Д-р Ерік Джонсон та співавтори - Християнство і психологія: п’ять поглядів – Зміст

Унікальність цієї книги

Передмова до другого видання

  • Розділ І. ХРИСТИЯНИ У ПСИХОЛОГІЇ: СТИСЛИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

  • Розділ II. ТЕОРІЯ РІВНІВ ПОЯСНЕННЯ

    • Відповідь інтеграційного підходу на теорію рівнів пояснення - Відповідь християнської психології на теорію рівнів пояснення - Відповідь трансформаційної психології на теорію рівнів пояснення - Відповідь біблійного консультування на теорію рівнів пояснення

  • Розділ III. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД

    • Відповідь теорії рівнів пояснення на інтеграційний підхід - Відповідь християнської психології на інтеграційний підхід - Відповідь трансформаційної психології на інтеграційний підхід - Відповідь біблійного консультування на інтеграційний підхід

  • Розділ IV. ХРИСТИЯНСЬКА ПСИХОЛОГІЯ

    • Відповідь теорії рівнів пояснення на християнську психологію - Відповідь інтеграційного підходу на християнську психологію - Відповідь трансформаційного підходу на християнську психологію - Відповідь біблійного консультування на християнську психологію

  • Розділ V. ТРАНСФОРМАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

    • Відповідь теорії рівнів пояснення на трансформаційну психологію - Відповідь інтеграційного підходу на трансформаційну психологію - Відповідь погляду християнської психології на трансформаційну психологію - Відповідь біблійного консультування на трансформаційну психологію

  • Розділ VI. БІБЛІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

    • Відповідь теорії рівнів пояснення на біблійне консультування - Відповідь інтеграційного підходу на біблійне консультування - Відповідь християнської психології на біблійне консультування - Відповідь трансформаційної психології на біблійне консультування

  • Розділ VII. П’ЯТЬ ПОГЛЯДІВ: ЗНАЙТИ РОЗУМІННЯ

