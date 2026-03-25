Джонсон - Християнство і психологія

Як пов’язані між собою біблійне одкровення та емпіричні дослідження психіки? Чи може психологія бути справді християнською? У цій книзі представлені п’ять основних парадигм, що існують у сучасному протестантському середовищі.
Автори розглядають широкий спектр думок: від повного розмежування сфер впливу науки і релігії до спроб вибудувати психологію виключно на біблійному фундаменті. Унікальність видання полягає у форматі дискусії:кожен автор представляє свій погляд, після чого отримує критичні відгуки від інших чотирьох учасників. Це дозволяє читачеві побачити сильні та слабкі сторони кожної позиції та сформувати власну думку.
Д-р Ерік Джонсон та співавтори - Християнство і психологія: п’ять поглядів
Перекл. з англ. Надійка Гербіш. - К.: ВИДАВЕЦЬ ПАЛИВОДА А. В, 2018. - 328 с.
ISBN 978-966-437-532-7
Д-р Ерік Джонсон та співавтори - Християнство і психологія: п'ять поглядів – Зміст
Унікальність цієї книги
Передмова до другого видання
Розділ І. ХРИСТИЯНИ У ПСИХОЛОГІЇ: СТИСЛИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС
Розділ II. ТЕОРІЯ РІВНІВ ПОЯСНЕННЯ
Відповідь інтеграційного підходу на теорію рівнів пояснення - Відповідь християнської психології на теорію рівнів пояснення - Відповідь трансформаційної психології на теорію рівнів пояснення - Відповідь біблійного консультування на теорію рівнів пояснення
Розділ III. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД
Відповідь теорії рівнів пояснення на інтеграційний підхід - Відповідь християнської психології на інтеграційний підхід - Відповідь трансформаційної психології на інтеграційний підхід - Відповідь біблійного консультування на інтеграційний підхід
Розділ IV. ХРИСТИЯНСЬКА ПСИХОЛОГІЯ
Відповідь теорії рівнів пояснення на християнську психологію - Відповідь інтеграційного підходу на християнську психологію - Відповідь трансформаційного підходу на християнську психологію - Відповідь біблійного консультування на християнську психологію
Розділ V. ТРАНСФОРМАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
Відповідь теорії рівнів пояснення на трансформаційну психологію - Відповідь інтеграційного підходу на трансформаційну психологію - Відповідь погляду християнської психології на трансформаційну психологію - Відповідь біблійного консультування на трансформаційну психологію
Розділ VI. БІБЛІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Відповідь теорії рівнів пояснення на біблійне консультування - Відповідь інтеграційного підходу на біблійне консультування - Відповідь християнської психології на біблійне консультування - Відповідь трансформаційної психології на біблійне консультування
Розділ VII. П’ЯТЬ ПОГЛЯДІВ: ЗНАЙТИ РОЗУМІННЯ
