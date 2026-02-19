Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ґетц - Любіть один одного

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Educational

Книга Д-ра Джіна А. Ґетца «Любіть один одного» є фундаментальною працею, присвяченою темі біблійної спільноти та практичного християнства. Автор, відомий богослов і засновник руху «Спільнота Біблії», проводить глибоке дослідження новозавітних заповідей, що містять заклик «один одного».

Джін Ґетц стверджує, що християнство неможливе в ізоляції. Він аналізує понад тридцять біблійних принципів взаємовідносин у церкві: від заповіді «любіть один одного» до закликів «навчайте», «підбадьорюйте», «приймайте» та «прощайте один одного». Книга побудована як посібник, що допомагає віруючим перейти від теоретичного знання Писання до побудови здорових, міцних і люблячих стосунків усередині громади.

Автор наголошує, що саме якість наших взаємовідносин є найсильнішим свідченням для світу про реальність Христа. Ґетц поєднує екзегетичний аналіз текстів з практичними порадами щодо того, як долати конфлікти, проявляти турботу та створювати атмосферу прийняття в сучасній церкві. Це книга про те, як церква може стати справжньою духовною родиною, де кожен відчуває підтримку та любов.

Переклад з англійської мови Леоніда М. Коровника. – Вінніпег – Едмонтон: Видання Української Євангельсько-Баптистської Конференції Західної Канади, 1983. – 148 с.

Д-р Джін А. Ґетц – Любіть один одного – Зміст

Передмова

  • 1. Нова Заповідь

  • 2. Приклад Христової Любови

  • 3. Відображати Христову Любов

  • 4. Рясно-Зароджувати

  • 5. Щоб Світ Пізнав

  • 6. Здобувати Людей для Христа

  • 7. Робити Учнями

  • 8. Божий Перший Євангелізаційний План

  • 9. Порівняння

  • 10. Досягати Цілий Дім

  • 11. П’ять Вимірів Євангелізації

  • 12. Від Принципів до Зразків

Views 77
Rating
Added 19.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

