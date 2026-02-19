Книга Д-ра Джіна А. Ґетца «Любіть один одного» є фундаментальною працею, присвяченою темі біблійної спільноти та практичного християнства. Автор, відомий богослов і засновник руху «Спільнота Біблії», проводить глибоке дослідження новозавітних заповідей, що містять заклик «один одного».
Джін Ґетц стверджує, що християнство неможливе в ізоляції. Він аналізує понад тридцять біблійних принципів взаємовідносин у церкві: від заповіді «любіть один одного» до закликів «навчайте», «підбадьорюйте», «приймайте» та «прощайте один одного». Книга побудована як посібник, що допомагає віруючим перейти від теоретичного знання Писання до побудови здорових, міцних і люблячих стосунків усередині громади.
Автор наголошує, що саме якість наших взаємовідносин є найсильнішим свідченням для світу про реальність Христа. Ґетц поєднує екзегетичний аналіз текстів з практичними порадами щодо того, як долати конфлікти, проявляти турботу та створювати атмосферу прийняття в сучасній церкві. Це книга про те, як церква може стати справжньою духовною родиною, де кожен відчуває підтримку та любов.
Д-р Джін А. Ґетц – Любіть один одного
Переклад з англійської мови Леоніда М. Коровника. – Вінніпег – Едмонтон: Видання Української Євангельсько-Баптистської Конференції Західної Канади, 1983. – 148 с.
Д-р Джін А. Ґетц – Любіть один одного – Зміст
Передмова
1. Нова Заповідь
2. Приклад Христової Любови
3. Відображати Христову Любов
4. Рясно-Зароджувати
5. Щоб Світ Пізнав
6. Здобувати Людей для Христа
7. Робити Учнями
8. Божий Перший Євангелізаційний План
9. Порівняння
10. Досягати Цілий Дім
11. П’ять Вимірів Євангелізації
12. Від Принципів до Зразків
