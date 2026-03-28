Адсіт - Жінки, війна, і травма

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Війна залишає глибокі шрами не лише на тілі, а й у самій глибині жіночої душі. Ця книга — щирий і професійний путівник для тих, хто шукає шлях до зцілення після пережитих жахів війни. Автори розкривають унікальну природу жіночої травми, говорячи про ПТСР, вторинну травматизацію, почуття провини та втрату безпеки.

Це не просто опис проблем, а карта виходу з темряви. Поєднуючи сучасні психологічні методи з невичерпною мудрістю Святого Письма, книга допомагає жінкам знайти сили для відновлення, навчитися жити з болючим минулим і знову знайти надію. Це голос підтримки для кожної жінки, яка прагне повернути собі мир і цілісність.

Кріс і Ранелла Адсіт, Маршель Картер - Жінки, війна, і травма

REBOOT RECOVERY, Adsit Ministries, 2022. – 104 с.

Посібник «Жінки, війна і травма» був створений і розповсюджується служінням REBOOT Recovery у партнерстві з Cru Military

Кріс і Ранелла Адсіт, Маршель Картер - Жінки, війна, і травма - Зміст

Автори посібника

  • 1. Як може Бог допускати таке зло? - 2. Подолання страху з вірою - 3. Сім’я, друзі й далекі краї: розлука як пожертва - 4. Як впоратися з відчуттям істинної та помилкової провини - 5. Як ця травма вплинула на мене? - 6. Вторинна травма: коли травма є заразною - 7. Поради, як вижити і захистити свою сім’ю - 8. Знаходимо світло у найтемнішому горі - 9. Хто я така? Правда для травмованої ідентичності - 10. Божа стратегія щодо перемоги над нашими ворогами - 11. Побудова середовища для вашого зцілення: елементи 1 і 2 - 12. Побудова середовища для вашого зцілення: елементи 3, 4, 5 - 13. Батьківство в часи війни - 14. А якщо я сьогодні помру?

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Related Books

All Books