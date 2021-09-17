Джей-Ди Гриар - Хватит приглашать Иисуса в свое сердце - Как знать наверняка, что ты спасен

Буквально на этой неделе я встречался с чудесным молодым человеком, который был отчаянно обеспокоен состоянием своей души. Хотя человеку не дано знать сердце другого, я вполне уверен, что он знает Господа. Его крайняя обеспокоенность падениями, случившимися после встречи с Христом, показалась мне больше связанной с ситуацией в семье, в которой он воспитывался, и продолжительным употреблением наркотических веществ в прошлом, чем с какой-то существенной причиной усомниться в спасении. Книгу •Хватит приглашать Иисуса в своё сердце• я мог бы с лёгким сердцем вложить ему в руки. Я совершенно убеждён, что её посыл идеально отвечает потребностям того молодого человека и сотен похожих на него людей.

Признаюсь, мне не нравится название книги, но Джей-Ди Гриар ясно оговаривает, что не возражает против принятия кем-либо Господа, поскольку Писание гласит: «Тем, кто Принял Его, Он дал власть быть чадами Божьими•. В целом, хотя я могу и не согласиться с некоторыми выражениями то здесь, то там, я считаю эту книгу основанной на Библии. Название не должно помешать кому-либо призвать Господа. Скорее оно служит искренним предостережением для всех, кто ищет Бога и доверился Господу Иисусу. Между тем книга не только вполне соответствует учению Писания, но и ясно отображает природу спасения. Спасение самый сложный вопрос в Священном Писании. Чем дольше я его изучаю, тем больше убеждаюсь, что никто не постиг его смысл всецело, ибо в конечном счёте это Божье деяние, которое мы не можем до конца уяснить. Но, со всеми его замысловатостями, спасение удивительно простой факт. Элементарно само его обретение. Отчасти таинственность спасения кроется в том, что Бог взял сложнейшую идею спасения и в Своей премудрости сделал её достаточно понятной для любого человека.

Эта небольшая книга показывает, насколько это утверждение верно. Джей-Ди оперирует идеями, опираясь на богословское образование, но с сердцем пастыря. В дополнение к своему личному опыту, Джей-Ди проводит бесконечные часы в беседах с людьми. Он любит их, проникается их страданиями и нуждами, и научился отвечать на них с пасторской заботой. Эта книга заинтересует и богослова, но остаётся совершенно понятной и для простого церковного люда. Самое же важное, возможно, заключается в том, что ищущий человек, сердце которого Бог открывает, сможет прочесть её, усвоить главную мысль и возложить своё упование на Христа. Наконец, никому не повредит услышать призыв к более высоким целям и устремлениям. Данная книжица заставит убедиться, что вы обсуждаете основополагающие богословские истины в максимально ясных библейских терминах, и отвернуться от искушения думать об этих идеях на более популярном уровне, который зачастую бывает лишь модным трендом. Итак, возьмите книгу Гриара, тщательно разберитесь с его мыслями, получите максимум пользы, как это сделал я, а потом передайте кому-то ещё, кто точно так же мучается вопросом, спасён он или нет. Если нет, книга объяснит, как обрести спасение. Если же он спасён, тезисы книги лишь утвердят его в этом во всех отношениях.

Джей-Ди Гриар - Хватит приглашать Иисуса в свое сердце - Как знать наверняка, что ты спасен

Grace PuЫishing Jntemational, 2020. - 240 с.

ISBN 978-1-933508-75-7

Джей-Ди Гриар - Хватит приглашать Иисуса в свое сердце - Содержание

Хватит приглашать Иисуса в свое сердце

Предисловие

1. Четырежды крещёный

Обратная сторона проблемы: ложная уверенность

Вредоносное евангельское клише?

Уточнение: два момента, которые я не утверждаю

Дорога впереди

2. А хочет ли Бог, чтоб у нас была уверенность?

Безрассудное послушание

Дети, супруги и друзья

Пагубная доктрина сомнения

Как можно обрести уверенность ребёнка, невесты и друга?

3. Иисус вместо меня

Свидетельство

Иисус, наш первосвященник

4. Что есть вера?

Сводим спасение к «церемонии»?

Нынешнее положение - лучшее доказательство, чем воспоминание

Момент спасения

Момент, когда я наконец всё для себя уяснил

Как привести детей к Иисусу

Уверенность невозможна, если ты не веришь, что спасение даруется исключительно по вере

5. Что есть покаяние?

Чем покаяние не является

Чем является покаяние

Божественная тайна:

Иисус раскаялся вместо меня

Покаялся ли ты по-настоящему?

б. Если спасён однажды - спасён навеки почему Библия так часто предостерегает о возможности потерять спасение?

Что говорит Библия?

Самый сложный библейский текст

Истинная доктрина о незыблемости спасения

Как узнать, не превратился ли ты в отступника и был ли по-настоящему спасён изначально?

Что важнее - заверения или предупреждения?

Совершенная уверенность в надежде

7. Доказательство возникновения веры

Доказательство Его присутствия

Нужна целая деревня, чтобы выявить возрождение

8. Если продолжаешь сомневаться

Диагноз - это не то же самое, что рецепт

К чему мы пришли

Уверенность в спасении - это предчувствие Неба

Приложение 1. Как быть с крещением?

Приложение 2. Неразрывная связь между уверенностью и доктриной оправдания только верой