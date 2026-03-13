Гриц - Библейская проповедь

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Homiletics

Книга Вадима Грица «Библейская проповедь: Как ее приготовить: советы и примеры» представляет собой практическое руководство для проповедников, стремящихся к качественному и глубокому изложению Слова Божьего. Автор ставит задачу систематизировать процесс подготовки к выступлению, делая его доступным как для начинающих служителей, так и для опытных ораторов, желающих освежить свои навыки. Основная идея произведения заключается в том, что эффективная проповедь — это результат гармоничного сочетания молитвенного настроя, тщательного экзегетического анализа текста и владения законами гомилетики.

Содержательная часть пособия пошагово ведет читателя через все этапы работы над проповедью: от выбора библейского отрывка и изучения контекста до формулировки главной темы и составления логического плана. Гриц уделяет значительное внимание герменевтике, объясняя, как избежать субъективного толкования и позволить самому Писанию говорить к слушателям. Особую ценность представляют практические разделы, посвященные технике речи, использованию ярких иллюстраций и примеров, а также умению делать актуальные выводы, которые побуждали бы прихожан к конкретным действиям в их повседневной жизни.

Текст написан в доступном, дидактическом стиле, характерном для опытного наставника, который понимает трудности, возникающие на пути подготовки к кафедре. Автор щедро делится личными примерами и предлагает готовые схемы, которые могут служить шаблонами для самостоятельной работы. Книга служит отличным рабочим инструментом для студентов семинарий и церковных лидеров, помогая превратить проповедь из формального комментария к тексту в живое и вдохновляющее послание. Это чтение вселяет уверенность в том, что при должном усердии и зависимости от Духа Святого каждый может научиться передавать библейские истины ясно и убедительно.

Гриц, Вадим - Библейская проповедь - Как ее приготовить: советы и примеры

Заокский : Источник жизни, 2019. — 320 с.

ISBN 978-5-00126-077-6

Гриц, Вадим - Библейская проповедь – Содержание

О пособии

Раздел I. О проповедниках и проповеди

  • Кто такой проповедник?

  • «Примерные» и «непримерные» проповедники

  • Что такое проповедь?

  • Несколько слов о языке, менталитете, культуре

  • Как рождается проповедь?

  • О психологии восприятия

  • О способах передачи информации

  • О форме и жанре

  • Трехчастная форма проповеди

Раздел II. Вступление

  • Первые секунды проповеди

  • Начальная фраза

  • Анализируем начальную фразу

  • Сравним два вступления

  • Еще раз о начальной фразе

Раздел III. Пять вариантов начала проповеди

  • Вариант первый

  • Вариант второй (А)

  • Вариант второй (Б)

  • Вариант второй (В)

  • Вариант второй (Г)

  • Вариант третий

  • Вариант четвертый

  • Вариант четвертый (А)

  • Вариант четвертый (Б)

  • Вариант четвертый (В)

  • Вариант четвертый (Г)

  • Вариант четвертый (Д)

  • Вариант пятый (А)

  • Вариант пятый (Б)

  • Вариант шестой (упущенный)

  • Подведем итог о вариантах вступления

Раздел IV. Подробнее о сказанном

  • Я — не я

  • Мы — не вы

  • Взаимодействие проповедника с эмоциональным ожиданием слушателя

  • Три наставления по лексике проповеди

  • Вступление и библейская цитата: три совета

  • Библейская цитата, тезис и кульминация вступления

  • Как ухаживать за новорожденной ключевой мыслью проповеди

Раздел V. Главная часть

  • Сколько должна длиться проповедь и почему?

  • Обозначим три части

  • Часть 1, «техническая»

    • Техрегламент: пять пунктов

    • Строим часть 1, «техническую», предваряемую вступлением

    • Анализируем часть 1, «техническую»

  • Часть 2,«нейтральная»

    • Чем заполняется «нейтральная» часть

    • Содержательные схемы

    • Строим часть 2, «нейтральную»

    • Анализируем часть 2, «нейтральную»

Раздел VI. Экзегетический элемент

  • Почему это важно?

  • Что такое экзегеза?

  • Мистическая экзегеза

  • Что такое верификация?

  • Нечудесная экзегеза

  • Квалифицированная экзегеза

  • Метод многократного повтора

  • Экзегеза как расшифровка «аббревиатуры»

  • Завершая размышления об экзегезе библейского текста

Раздел VII. Предварительные замечания перед частью 3, «евангельской»

  • Три «кита» психологии восприятия проповеди

    • Новизна

    • Назидательность

    • Способность вдохновлять

      • 1. Присутствие

      • 2. Мост-иллюстрация

      • 3. Метафора

Раздел VIII. Часть 3, «евангельская», и заключение

  • Строим часть 3, «евангельскую», и заключение

  • Заключение

  • Анализируем часть 3, «евангельскую»

Раздел IX. Общие замечания и предложения

  • Три опоры

  • Почему некоторые проповедники избегают говорить о Христе?

  • Выводы по заключению проповеди

  • Претворение главной мысли проповеди в жизнь

  • Еще раз о ключевой мысли проповеди

  • Название, тема и тезис

  • От словесных конструкций — к теологии гомилетики и обратно

  • Обратная связь

  • Как распределить усилия?

  • Вестник и весть

  • Обращение к слушателям

Послесловие

Приложение

  • Проповедь первая

    • Неизвестный Иисус

    • Краткий анализ проповеди «Неизвестный Иисус»

  • Проповедь вторая

    • Рождение свыше и Христос

  • Проповедь третья

    • Красота жизни

      • Словарик слов и выражений, используемых в проповеди

Краткий словарь терминов, используемых в данном пособии

Views 65
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

