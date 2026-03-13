Гриц - Библейская проповедь

Книга Вадима Грица «Библейская проповедь: Как ее приготовить: советы и примеры» представляет собой практическое руководство для проповедников, стремящихся к качественному и глубокому изложению Слова Божьего. Автор ставит задачу систематизировать процесс подготовки к выступлению, делая его доступным как для начинающих служителей, так и для опытных ораторов, желающих освежить свои навыки. Основная идея произведения заключается в том, что эффективная проповедь — это результат гармоничного сочетания молитвенного настроя, тщательного экзегетического анализа текста и владения законами гомилетики.

Содержательная часть пособия пошагово ведет читателя через все этапы работы над проповедью: от выбора библейского отрывка и изучения контекста до формулировки главной темы и составления логического плана. Гриц уделяет значительное внимание герменевтике, объясняя, как избежать субъективного толкования и позволить самому Писанию говорить к слушателям. Особую ценность представляют практические разделы, посвященные технике речи, использованию ярких иллюстраций и примеров, а также умению делать актуальные выводы, которые побуждали бы прихожан к конкретным действиям в их повседневной жизни.

Текст написан в доступном, дидактическом стиле, характерном для опытного наставника, который понимает трудности, возникающие на пути подготовки к кафедре. Автор щедро делится личными примерами и предлагает готовые схемы, которые могут служить шаблонами для самостоятельной работы. Книга служит отличным рабочим инструментом для студентов семинарий и церковных лидеров, помогая превратить проповедь из формального комментария к тексту в живое и вдохновляющее послание. Это чтение вселяет уверенность в том, что при должном усердии и зависимости от Духа Святого каждый может научиться передавать библейские истины ясно и убедительно.

Гриц, Вадим - Библейская проповедь - Как ее приготовить: советы и примеры

Заокский : Источник жизни, 2019. — 320 с.

ISBN 978-5-00126-077-6

Гриц, Вадим - Библейская проповедь – Содержание

О пособии

Раздел I. О проповедниках и проповеди

Кто такой проповедник?

«Примерные» и «непримерные» проповедники

Что такое проповедь?

Несколько слов о языке, менталитете, культуре

Как рождается проповедь?

О психологии восприятия

О способах передачи информации

О форме и жанре

Трехчастная форма проповеди

Раздел II. Вступление

Первые секунды проповеди

Начальная фраза

Анализируем начальную фразу

Сравним два вступления

Еще раз о начальной фразе

Раздел III. Пять вариантов начала проповеди

Вариант первый

Вариант второй (А)

Вариант второй (Б)

Вариант второй (В)

Вариант второй (Г)

Вариант третий

Вариант четвертый

Вариант четвертый (А)

Вариант четвертый (Б)

Вариант четвертый (В)

Вариант четвертый (Г)

Вариант четвертый (Д)

Вариант пятый (А)

Вариант пятый (Б)

Вариант шестой (упущенный)

Подведем итог о вариантах вступления

Раздел IV. Подробнее о сказанном

Я — не я

Мы — не вы

Взаимодействие проповедника с эмоциональным ожиданием слушателя

Три наставления по лексике проповеди

Вступление и библейская цитата: три совета

Библейская цитата, тезис и кульминация вступления

Как ухаживать за новорожденной ключевой мыслью проповеди

Раздел V. Главная часть

Сколько должна длиться проповедь и почему?

Обозначим три части

Часть 1, «техническая» Техрегламент: пять пунктов Строим часть 1, «техническую», предваряемую вступлением Анализируем часть 1, «техническую»

Часть 2,«нейтральная» Чем заполняется «нейтральная» часть Содержательные схемы Строим часть 2, «нейтральную» Анализируем часть 2, «нейтральную»



Раздел VI. Экзегетический элемент

Почему это важно?

Что такое экзегеза?

Мистическая экзегеза

Что такое верификация?

Нечудесная экзегеза

Квалифицированная экзегеза

Метод многократного повтора

Экзегеза как расшифровка «аббревиатуры»

Завершая размышления об экзегезе библейского текста

Раздел VII. Предварительные замечания перед частью 3, «евангельской»

Три «кита» психологии восприятия проповеди Новизна Назидательность Способность вдохновлять 1. Присутствие 2. Мост-иллюстрация 3. Метафора



Раздел VIII. Часть 3, «евангельская», и заключение

Строим часть 3, «евангельскую», и заключение

Заключение

Анализируем часть 3, «евангельскую»

Раздел IX. Общие замечания и предложения

Три опоры

Почему некоторые проповедники избегают говорить о Христе?

Выводы по заключению проповеди

Претворение главной мысли проповеди в жизнь

Еще раз о ключевой мысли проповеди

Название, тема и тезис

От словесных конструкций — к теологии гомилетики и обратно

Обратная связь

Как распределить усилия?

Вестник и весть

Обращение к слушателям

Послесловие

Приложение

Проповедь первая Неизвестный Иисус Краткий анализ проповеди «Неизвестный Иисус»

Проповедь вторая Рождение свыше и Христос

Проповедь третья Красота жизни Словарик слов и выражений, используемых в проповеди



Краткий словарь терминов, используемых в данном пособии