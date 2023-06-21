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Грицак - Энциклопедия массажа от А до Я

Елена Николаевна Грицак - Энциклопедия массажа от А до Я
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Category ESXATOS BOOKS, Educational, Health
В зависимости от назначения и метода воздействия выделяется 6 основных видов массажа: гигиенический, лечебный, рефлекторно-сегментарный, точечный, косметический и эротический. Свои особенности имеют детский и спортивный массажи.
Сведения, содержащиеся в главе об общем гигиеническом массаже, пригодятся всем. Ведь здоровья никогда не бывает много, а гигиенический массаж поможет поддерживать организм в хорошей форме. Систематическое его проведение предотвратит развитие многих заболеваний.

Елена Николаевна Грицак - Энциклопедия массажа от А до Я

М: РИПОЛ классик, 2007 — 640 с.
ISBN 978-5-7905-1472-2

Елена Николаевна Грицак - Энциклопедия массажа от А до Я - Содержание

Введение
I. ВОЗДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА ОРГАНИЗМ
II. ГИГИЕНА МАССАЖА
III. СИСТЕМЫ МАССАЖА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ
IV. ПРИЕМЫ МАССАЖА
V. ОБЩИЙ МАССАЖ
VI. САМОМАССАЖ
VII. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
VIII. СЕГМЕНТАРНО-РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ
IX. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
X. СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ И ЕГО ВИДЫ
XI. КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
XII. ДЕТСКИЙ МАССАЖ И ГИМНАСТИКА
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Rating 5.0 / 5
Added 21.06.2023
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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