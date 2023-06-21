В зависимости от назначения и метода воздействия выделяется 6 основных видов массажа: гигиенический, лечебный, рефлекторно-сегментарный, точечный, косметический и эротический. Свои особенности имеют детский и спортивный массажи.

Сведения, содержащиеся в главе об общем гигиеническом массаже, пригодятся всем. Ведь здоровья никогда не бывает много, а гигиенический массаж поможет поддерживать организм в хорошей форме. Систематическое его проведение предотвратит развитие многих заболеваний.

Елена Николаевна Грицак - Энциклопедия массажа от А до Я

М: РИПОЛ классик, 2007 — 640 с.

ISBN 978-5-7905-1472-2

Елена Николаевна Грицак - Энциклопедия массажа от А до Я - Содержание

Введение

I. ВОЗДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА ОРГАНИЗМ

II. ГИГИЕНА МАССАЖА

III. СИСТЕМЫ МАССАЖА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ

IV. ПРИЕМЫ МАССАЖА

V. ОБЩИЙ МАССАЖ

VI. САМОМАССАЖ

VII. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

VIII. СЕГМЕНТАРНО-РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ

IX. ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

X. СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ И ЕГО ВИДЫ

XI. КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

XII. ДЕТСКИЙ МАССАЖ И ГИМНАСТИКА