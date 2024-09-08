Гриффин - Исцеление для переживших оскорбления и насилие

Маргарет сидела напротив нас и беспокойно крутила носовой платок между пальцами. Она опустила вниз голову и старалась не смотреть на нас. Рассказывая свою историю, время от времени Маргарет надолго замолкала.

Ей вообще было очень трудно говорить. Она никогда никому не рассказывала этого, а мы были для нее почти чужими людьми, с которыми она недавно познакомилась. Маргарет боялась полностью довериться нам. А вдруг и эти люди отвергнут ее, если все о ней узнают? Большинство людей, которым она доверяла в прошлом, предавали ее.

Маргарет любила своего дедушку и доверяла ему, пока он не начал прикасаться к ее половым органам, когда ей было семь лет. Он говорил, что это была всего лишь игра и это должно быть их тайной, и что никто не должен знать об этом, иначе её накажут и выгонят из дому. Она была в смятении — с одной стороны, ей нравилось внимание со стороны дедушки, но где-то в глубине души она знала, что между ними происходит что-то неправильное.

В четырнадцать лет Маргарет обнаружила, что она беременна, но не осмелилась сказать об этом своей матери. Она не была уверена, что мама поверит ей. А если бы даже и поверила, осознание того, что ее отец сделал со своей собственной внучкой, разбило бы ее сердце.

Дедушка дал Маргарет деньги на аборт, но ей пришлось сказать врачу, что она спала со своим другом, который бросил ее, узнав, что она беременна. Мало того, что она была просто в ярости из-за всей этой несправедливости, к ее чувству вины и стыда добавилась еще и вина за сделанный аборт.

Маргарет подвергалась сексуальным надругательствам в течение нескольких лет, и последствия этого надругательства серьёзно повлияли на каждую часть ее личности. Она чувствовала себя ничтожеством, ненавидела себя и часто подумывала о самоубийстве. Маргарет никому не доверяла, и ей казалось, что Бог был очень далеко.

У нее было мало друзей, она с трудом знакомилась с новыми людьми, и ей было тяжело поддерживать уже существующие отношения. Внешне она казалась просто застенчивой тихой девушкой, которая предпочитает одиночество. Однако внутри царил хаос и смятение — смесь мыслей и эмоций, которые Маргарет не могла описать словами. Эти чувства не давали ей покоя.

История Маргарет весьма обычна. Многие люди, ставшие жертвой оскорблений и насилия, сталкиваются с подобными проблемами. Возможно, они не подвергались насилию так долго, как Маргарет. Может быть, надругательство имело форму духовной манипуляции или физического насилия. Или это было психическое, эмоциональное или словесное оскорбление. Многие последствия, однако, будут схожи с теми, которые испытывала Маргарет.

Когда мы впервые начали служить людям в Эллэл Ми- нистриз, нас удивляло количество людей, подвергавшихся той или иной форме насилия. Сейчас нас это больше не удивляет. Мы видим счастливые и беззаботные лица каждое воскресенье в церкви, но многие из этих людей могут рассказать нам свои истории о том, как их оскорбляли. Они стараются забыть эти события или не хотят о них говорить, но пережитое все еще влияет на из жизнь, обкрадывая их от той полноты, которую Иисус имеет для нас.

Пол и Лиз Гриффин - Исцеление для переживших оскорбления и насилие

Кременчуг: Издательство «Христианская Заря», 2009. – 132 с. – (Истина и свобода.)

Пол и Лиз Гриффин - Исцеление для переживших оскорбления и насилие – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1 Нарушение Божьего плана

Глава 2 Сила слов

Глава 3 Эмоциональный контроль

Глава 4 Оскорбленные пастырями

Глава 5 Побитый внутри и снаружи

Глава 6 Использованные и опозоренные

Глава 7 В плену прошлого

Глава 8 Любящий Отец

Глава 9 Исцеление эмоциональной боли

Глава 10 Надежда и исцеление

Глава 11 Свободный, чтобы жить

Приложение Стихи из Библии для ободрения