Настоящий коллективный труд «Григор Нарекаци и духовная культура Средневековья», посвящённый 1000-летию «Книги скорбных песнопений» великого армянского поэта, подготовлен Институтом мировой литературы им. А. М. Горького РАН и Институтом литературы им. М. Абегяна НАН Армении. В него вошли исследования ведущих российских и армянских учёных, а также нарекациведов Франции, Италии и США

Более 60 лет тому назад академик Манук Абегян написал простые и ясные для всех армян слова: «Григор Нарекаци - наш первый великий поэт», сочинивший «первое крупное поэтическое произведение» армян - «Книгу скорбных песнопений».

«Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци представлялась армянскому народу «не только чудом, но и святыней, обладающей чудодейственной силой. По верованиям народа, - пишет Манук Абегян, - эта книга будто обладала целебной силой и исцеляла не только духовные, но и телесные недуги».

В памятной записи, завершающей грандиозный памятник объёмом более 10 000 строк, автор пишет: «Я - иерей и чернец Григор, последний средь сочинителей и младший средь наставников <…> заложил основы, соорудил, воздвиг на них и сочинил эту полезную книгу, соединив созвездие глав в единое дивное творение». Ключевым в этом высказывании является словосочетание «полезная книга», в смысле «душеполезная книга». На протяжении 1000 лет великая книга Григора Нарекаци приносила пользу людям, была объектом подражаний и толкований. Толкования и понимание были достаточно различными. Эго обусловливается сложностью содержания и образной системы памятника, многообразием подходов исследователей, вызванным многими объективными и субъективными причинами. Отавным же является то обстоятельство, что между нами и Григором Нарекаци лежит значительная культурно-историческая дистанция, значение которой не надо ни преуменьшатъ, ни преувеличивать, а надо принимать во внимание, если хотите, уважать с одной единственной целью: попытаться возможно более глубоко проникнуть во внутренний мир этого неисчерпаемого по глубине творения.

Григор Нарекаци и духовная культура Средневековья. Исследования. «Книга скорбных песнопений»

М. : MEDIACRAT, 2010. - 735 с.

ISBN 978-5-9901-1297-1

Григор Нарекаци и духовная культура Средневековья. Исследования. «Книга скорбных песнопений» - Содержание

Слово Главы Ново-Нахичеванской и Российской епархии Епископа Езраса Нерсисяна

А. Б. Куделин. Григор Нарекаци и его «Книга скорбных песнопений» (Вступительное слово)

А. К. Егиазарян. Нарекаци и армянский народный эпос (Ереван)

А. А. Казинян. Мир и человек в творчестве Нарекаци (Ереван)

Г. Г. Тамразян. Искусство слова «Книги скорбных песнопений» (Ереван)

П.-Л. Зекиян. К проблеме единства «Книги скорбных песнопений» (Венеция)

Ж.-П. Майе. Экклезиология Святого из Нарека (Париж). Перевод с французского Е. О. Аврорина

Г. Б. Зулумян. Четыре смысла «Книги скорбных песнопений» (Москва)

К. Беледян. Искусство риторики Григора Нарекаци (Париж). Перевод с французского Р. Адамянц

Μ. Р. Бабаян. Путь единения с Богом в «Книге скорбных песнопений» Нарекаци (Эчмиадзин)

П.-С. Коуи. Взаимопроникновение Божественного и человеческого в теологии культуры Григора Нарекаци. (Лос-Анджелес)

3. В. Аветисян. Поэтика «Книги скорбных песнопений» (Ереван)

Л. М. Мкртчян. Нарекаци и Достоевский (Ереван)

Μ. Т. Джанполадян. Левон Мкртчян открыватель русского Нарекаци (Ереван)

Б. С. Зулумян. Путь к человеку. Идея нр.совершенствования у Нарекаци и Достоевского (Москва)

Л. И. Сазонова. Григор Нарекаци и митрополит Иларион: в ареале византийской духовности (Москва)

К. С. Тер-Давтян. Апокрифические Евангелия о детстве Иисуса и предания о Григоре Нарекаци (Ереван)

А. Г. Долуханян. Григор Нарекаци и Симеон Новый Богослов: литературные параллели (Ереван)

Н. С. Надьярных. Дух животворит. Нарекаци и Сковорода (Москва)

А. К. Кавко. Мудрость смирения: Григор Нарекаци и Францишек Скорина (Москва)

А. В. Исаакян. Образ поэта у Григора Нарекаци и Аветика Исаакяна (Ереван)

В. Б. Микушевич. Целительный свет (Москва)

А. К. Козмоян. Григор Нарекаци и персидские поэты-суфии (Х-ХІІІ вв.) (Ереван)

Е. А. Алексанян. Григор Нарекаци в русской критике (Ереван)

В. А. Арутюнова-Фиданян. Образ Византии у Григора Нарекаци в контексте эпохи (X в.) (Москва)

А. Е. Тер-Саркисянц. Эпоха Нарекаци (Москва)

Л. Б. Чугасзян. Художественное убранство рукописи поэмы Нарекаци 1173 г. (Ереван)

А. Ю. Казарян. Дух, устремленный в небо. Поэзия Нарекаци и церковная архитектура XXI вв. (Москва)

А. А. Сарьян. Своеобразие монодии в музыкальных тагах Григора Нарекаци (Ереван) 339

М. Р. Навоян. Григор Нарекаци основатель новой жанровой системы армянского средневекового музыкально-поэтического искусства (Ереван)

Библиография изданий и исследований творчества Нарекаци. Составитель Б. С. Зулумян

Григор Нарекаци «Книга Скорбных песнопений»

Памятная запись

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