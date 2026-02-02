Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений - 2 издания
Памятники письменности Востока
«Книгу скорбных песнопений» закончил Нарекаци в 1002 году. За семь веков с лишним до этого, в 301 году, армяне приняли христианство. За 700 лет христианство утвердилось в Армении, хотя в народной среде продолжали возникать движения против церкви и ее власти. Весь десятый век, век Нарекаци, был ознаменован мощным крестьянским движением, вспыхнувшим в конце IX века в селе Тондрак и известным в истории как тондракийское движение. Тондракийцы выступали против церкви и церковных обрядов, духовенства и сословных привилегий. «Они (тондракийцы — Л. М.) не приемлют церковь и церковный чин, не признают ни крещения, ни великого и страшного таинства литургии, ни креста, ни поста»,— свидетельствует историк XI века Аристакэс Ластивертци.
Известно, что Нарекаци писал против тондракийцев. Полагают, однако, что он был заподозрен в сочувствии к еретикам и написал, чтобы отвести от себя подозрение. Это всего лишь предположение, недоказанное и недоказуемое. Но разве «Книга скорбных песнопений» не есть свидетельство некоего внутреннего сродства Нарекаци с еретиками и, может быть, даже с тондракийцами, разве не об этом говорит основная идея поэмы — самому общаться со своим Богом и так решать терзающие душу вопросы? И, наконец, сам Нарекаци с его крайней, я бы сказал, жестокой бескомпромиссностью и в вопросах веры, и в главном, что его мучило, в поисках гармонии и совершенства в себе и в мире... — разве во всем этом не было вызова церкви и ее власти? Ведь недовольство Нарекаци собой достигает колоссальной силы. Мотив отрицания того, что греховно и недостойно веры и Бога (отрицается многое — отрицается все), должно быть, приобретал всеобщий, опасный для власть имущих характер.
Впервые русскому читателю предоставлена возможность познакомиться с полным переводом поэмы армянского поэта X в. Григора Нарекаци «Книга скорбных песнопений».
До нас дошло более 200 рукописей поэмы Нарекаци. Она издавалась около 60 раз. Существуют средневековые толкования «Книги скорбных песнопений» и подражания ей. Имеются полные переводы поэмы Григора Нарекаци на современный восточноармянский и западноармянский литературные языки, а также на французский язык; отдельные главы и фрагменты переведены на другие языки.
Недавно вышедший в свет научно-критический текст труда Григора Нарекаци подготовлен с учетом всех сохранившихся рукописей, публикаций и толкований научными сотрудниками Института литературы Академии наук АрмССР П. Хачатряном и А. Казиняном.
Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений
Перевод Н. Гребнева. Составление, вступительная статья и примечания Л. М. Мкртчяна
Ер., Наири, 2014. - 240 стр.
ISBN 978-5-550-0
Также издание книги 1988 г.
Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений
(«Памятники письменности Востока», LXXVII)
Пер. с древнеарм. и коммент. М. О. Дарбинян-Меликян и Л. А. Ханларян. Вступит, статья С. С. Аверинцева
М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. - 407 с.
Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений - Содержание книги 2014 г
Левон Мкртчян - Мятежный гений
Книга скорбных песнопений. Перевод Наума Гребнева
Глава I - Глава XLI
Приложение первое
- Перевод Веры Звягинцевой
- Перевод Владимира Державина
- Перевод Владимира Микушевича
- Перевод Леонида Миля
- Перевод Владимира Рогова
Приложение второе
- Подстрочные переводы Левона Мкртчяна и Маргариты Лаобинян
Примечания
Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений - Содержание книги 1988 г
От переводчиков
С. С. Аверинцев. Роскошь узора и глубины сердца: поэзия Григора Нарекаци
КНИГА СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ
КОММЕНТАРИЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Глоссарий
Использованная литература
Сокращенные обозначения библейских книг
Указатель имен собственных
Указатель географических названий
Указатель этнических названий
SUMMARY
Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений - Из книги 1988 г
Изъявление неотступной мольбы,
Слов полезных и покаянных
И увещаний душеспасительных
О самопорицании, о раскаянии в правилах жизни,
О доброхотных обетованиях,
Об открытии невидимого,
О признании в грехах,
О выявлении сокровенного,
О распространении сокрытого,
О предъявлении потаенного,
Лекарство могучее для ран неисцелимых,
Снадобье сильнодействующее против недугов незримых,
Средства многообразные от мук бедствия
По поводу страстей всего [нашего] существа,
Предлог к слезам, причина для молитв.
Книга скорбных песнопений, сотворенная в ответ
На прошения отцов-отшельников и множества пустынножителей
Григором,
Монахом Нарекского монастыря.
Глава 1
Слово к богу из глубин сердца
1
Глас скорбных стенаний сердца моего, вопль горестный Я возношу к тебе, тайновидец,
И, возложив на пламя отчаяния, пожирающего мою душу,
Плоды смрадных желаний, возмущающих мысли мои,
Кадильницей воли своей посылаю тебе.
Воззри, обоняй их, о милосердный, с большей [любовью],
Нежели густой дым от приносимой жертвы всесожжения.
Прими это краткое изложение моих речений
С благоволением, а не с гневом,
И пусть могуществом всесожигаемого тучного тука моего
Вознесется немедля к тебе
Из глубин кельи, хранящей тайну моих помышлений,
Добровольный дар моей словесной жертвы.
И когда я начну с тобою тяжбу, с мольбами смешанную,
Пусть не покажется она тебе, о могущественный, столь же мерзкой,
Как воздевание рук нечестивого Иакова,
Согласно обвиняющему воплю Исайи,
Или беззакония Вавилона,
Как речено в семьдесят второй притче Псалтыря,
Но пусть приемлем будет он воле твоей,
Подобно благовонному ладану,
Воскурявшемуся в скинии Силома,
Кою, обновив, вновь воздвиг Давид
Для кивота завета, возвращенного из плена,
Что подобно новому // обретению моей заблудшей души.
Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений - Перевод Наума Гребнева - Глава I
СЛОВО К БОГУ, ИДУШЕЕ ИЗ ГЛУБИН СЕРДЦА
Я обращаю сбивчивую речь
К Тебе, Господь, не в суетности праздной,
А чтоб в огне отчаяния сжечь
Овладевающие мной соблазны.
Пусть дым кадильницы души моей,
Сколь я ни грешен, духом сколь ни беден,
Тебе угодней будет и милей,
Чем воскуренья праздничных обеден.
Мой стон истошный, ставший песнопеньем,
Прими не с гневом, а с благоволеньем.
Из дальних келий, тайных уголков
Достал я слово, как со дна колодца,
Пусть дым сожжения моих грехов
К Тебе, всемилосердный, вознесется!
Когда перед Тобой предстану я
С застывшей на губах мольбой бесплодной,
Пусть жертва добровольная моя
Тебе не будет столь же неугодной,
Как стон Иакова в краю глухом
Или попранье Твоего закона
Правителем греховным Вавилона,
Как сказано в Писании Святом.
Мой дар Тебе пусть будет, Всеблагому,
Угоден.
Пусть Тебя он ублажит,
Как дым кадильниц в скинии Селома,
Которую воссоздал царь Давид.
Кивот, освобожденный от плененья,
Давид поставил там на много дней.
Да будет таковым и возрожденье
Погрязнувшей в грехах души моей!
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