Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений

Памятники письменности Востока

«Книгу скорбных песнопений» закончил Нарекаци в 1002 году. За семь веков с лишним до этого, в 301 году, армяне приняли христианство. За 700 лет христианство утвердилось в Армении, хотя в народной среде продолжали возникать движения против церкви и ее власти. Весь десятый век, век Нарекаци, был ознаменован мощным крестьянским движением, вспыхнувшим в конце IX века в селе Тондрак и известным в истории как тондракийское движение. Тондракийцы выступали против церкви и церковных обрядов, духовенства и сословных привилегий. «Они (тондракийцы — Л. М.) не приемлют церковь и церковный чин, не признают ни крещения, ни великого и страшного таинства литургии, ни креста, ни поста»,— свидетельствует историк XI века Аристакэс Ластивертци. Известно, что Нарекаци писал против тондракийцев. Полагают, однако, что он был заподозрен в сочувствии к еретикам и написал, чтобы отвести от себя подозрение. Это всего лишь предположение, недоказанное и недоказуемое. Но разве «Книга скорбных песнопений» не есть свидетельство некоего внутреннего сродства Нарекаци с еретиками и, может быть, даже с тондракийцами, разве не об этом говорит основная идея поэмы — самому общаться со своим Богом и так решать терзающие душу вопросы? И, наконец, сам Нарекаци с его крайней, я бы сказал, жестокой бескомпромиссностью и в вопросах веры, и в главном, что его мучило, в поисках гармонии и совершенства в себе и в мире... — разве во всем этом не было вызова церкви и ее власти? Ведь недовольство Нарекаци собой достигает колоссальной силы. Мотив отрицания того, что греховно и недостойно веры и Бога (отрицается многое — отрицается все), должно быть, приобретал всеобщий, опасный для власть имущих характер.

Впервые русскому читателю предоставлена возможность познакомиться с полным переводом поэмы армянского поэта X в. Григора Нарекаци «Книга скорбных песнопений».

До нас дошло более 200 рукописей поэмы Нарекаци. Она издавалась около 60 раз. Существуют средневековые толкования «Книги скорбных песнопений» и подражания ей. Имеются полные переводы поэмы Григора Нарекаци на современный восточноармянский и западноармянский литературные языки, а также на французский язык; отдельные главы и фрагменты переведены на другие языки.

Недавно вышедший в свет научно-критический текст труда Григора Нарекаци подготовлен с учетом всех сохранившихся рукописей, публикаций и толкований научными сотрудниками Института литературы Академии наук АрмССР П. Хачатряном и А. Казиняном.

Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений

Перевод Н. Гребнева. Составление, вступительная статья и примечания Л. М. Мкртчяна Ер., Наири, 2014. - 240 стр. ISBN 978-5-550-0

Также издание книги 1988 г.

Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений

(«Памятники письменности Востока», LXXVII)

Пер. с древнеарм. и коммент. М. О. Дарбинян-Меликян и Л. А. Ханларян. Вступит, статья С. С. Аверинцева

М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. - 407 с.

Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений - Содержание книги 2014 г

Левон Мкртчян - Мятежный гений Книга скорбных песнопений. Перевод Наума Гребнева Глава I - Глава XLI Приложение первое Перевод Веры Звягинцевой

Перевод Владимира Державина

Перевод Владимира Микушевича

Перевод Леонида Миля

Перевод Владимира Рогова Приложение второе Подстрочные переводы Левона Мкртчяна и Маргариты Лаобинян Примечания

Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений - Содержание книги 1988 г

От переводчиков

С. С. Аверинцев. Роскошь узора и глубины сердца: поэзия Григора Нарекаци

КНИГА СКОРБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ

КОММЕНТАРИЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Глоссарий

Использованная литература

Сокращенные обозначения библейских книг

Указатель имен собственных

Указатель географических названий

Указатель этнических названий

SUMMARY

Григор Нарекаци - Книга скорбных песнопений - Из книги 1988 г

Изъявление неотступной мольбы, Изъявление неотступной мольбы,

Слов полезных и покаянных

И увещаний душеспасительных

О самопорицании, о раскаянии в правилах жизни,

О доброхотных обетованиях,

Об открытии невидимого,

О признании в грехах,

О выявлении сокровенного,

О распространении сокрытого,

О предъявлении потаенного,

Лекарство могучее для ран неисцелимых,

Снадобье сильнодействующее против недугов незримых,

Средства многообразные от мук бедствия

По поводу страстей всего [нашего] существа,

Предлог к слезам, причина для молитв.

Книга скорбных песнопений, сотворенная в ответ

На прошения отцов-отшельников и множества пустынножителей

Григором,

Монахом Нарекского монастыря.

Глава 1

Слово к богу из глубин сердца

1

Глас скорбных стенаний сердца моего, вопль горестный Я возношу к тебе, тайновидец,

И, возложив на пламя отчаяния, пожирающего мою душу,

Плоды смрадных желаний, возмущающих мысли мои,

Кадильницей воли своей посылаю тебе.

Воззри, обоняй их, о милосердный, с большей [любовью],

Нежели густой дым от приносимой жертвы всесожжения.

Прими это краткое изложение моих речений

С благоволением, а не с гневом,

И пусть могуществом всесожигаемого тучного тука моего

Вознесется немедля к тебе

Из глубин кельи, хранящей тайну моих помышлений,

Добровольный дар моей словесной жертвы.

И когда я начну с тобою тяжбу, с мольбами смешанную,

Пусть не покажется она тебе, о могущественный, столь же мерзкой,

Как воздевание рук нечестивого Иакова,

Согласно обвиняющему воплю Исайи,

Или беззакония Вавилона,

Как речено в семьдесят второй притче Псалтыря,

Но пусть приемлем будет он воле твоей,

Подобно благовонному ладану,

Воскурявшемуся в скинии Силома,

Кою, обновив, вновь воздвиг Давид

Для кивота завета, возвращенного из плена,

Что подобно новому // обретению моей заблудшей души.