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Григоренко - Духовные искания на Руси конца XV в

Анатолий Юрьевич Григоренко - Духовные искания на Руси конца XV в.
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, **History of Russian Orthodoxy
Духовная история Руси конца XV в. таит в себе еще много неизвестного. Нам по сию пору до конца не ясна сущность новгородско-московской ереси, ускользают от точного понимания многие религиозно-философские проблемы того времени...
Отчасти это вызвано тем, что многие богословские сочинения до сих пор лежат непрочитанными в рукописных хранилищах. Мне посчастливилось найти несколько оригинальных памятников, которые проливают определенный свет на некоторые моменты духовной жизни средневековой Руси.

Анатолий Юрьевич Григоренко - Духовные искания на Руси конца XV в.

СПб.: ФКИЦ «Эйдос», - 1999 г. - 178 с.
ISBN 5-88607-010-9

Анатолий Юрьевич Григоренко - Духовные искания на Руси конца XV в. - Содержание

Введение
  • Ересь
  • Митрополит Зосима и Иосиф Волоцкий
  • Религиозно-философские искания на Руси конца XV в
  • Рукопись митрополита Зосимы
  • Максим Грек «О тщеславии юных»
  • Сочинение «Яко не подобает» (О литургии еретиков)
  • Лаодикийское послание: «литорея в квадратах»
  • Таблица « Из ключа богословия» Иоанна /Дамаскина.

Анатолий Юрьевич Григоренко - Духовные искания на Руси конца XV в. - Введение

Во второй половине XV в. на Руси происходили серьезные и значительные события, на столетия вперед предопределившие ее историю и политику. Уже только тот факт, что российское государство как таковое появляется только в конце XV в., заставляет обращать особое внимание на этот исторический период. Пожалуй, одним из основных событий, повлиявших на государственное и религиозное самосознание Руси, было падение Константинополя в 1453 г., что означало исчезновение с духовной и политической карты мира могущественной христианской православной державы — Византийской империи, авторитет которой, не взирая на какие-либо трения в христианском мире, оставался непререкаемым.
Если раньше Русь жила как бы в тени ее величия, имея всякий раз, в случае появления каких-либо политических или же религиозных разногласий, возможность обратиться к ее авторитету, то теперь эти вопросы приходилось решать самостоятельно и, более того, в условиях практически полной духовной изоляции — все прочие православные государства к этому времени прекратили свое существование или же были близки к этому.
Все это, естественно, обусловливало и значительные изменения в жизни русского общества. Исследуя политическую, религиозную и духовную историю Руси второй половины XV в. нельзя пройти мимо современного ему духовного движения, протекавшего в это время в странах Западной Европы, которое обычно называют эпохой Возрождения — времени повышенного интереса к античности, секуляризации культуры и освобождения человека от средневековых норм поведения и «предрассудков». Политическая жизнь в странах Западной и Центральной Европы XV в. отмечена все усиливающейся борьбой между светской и религиозной властями и возникновением широкого еретического пред- реформационного движения. Все эти события в той или иной степени воздействовали и на историю Руси.
Views 493
Rating 5.0 / 5
Added 25.10.2020
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

K
Kostromin 5 years ago

Помню, что впервые листал ее лет 20 назад. Тогда она мне понравилась. Сейчас я оценивал бы ее аккуратнее, но все равно нужная вещь.

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