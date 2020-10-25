Отчасти это вызвано тем, что многие богословские сочинения до сих пор лежат непрочитанными в рукописных хранилищах. Мне посчастливилось найти несколько оригинальных памятников, которые проливают определенный свет на некоторые моменты духовной жизни средневековой Руси.

Духовная история Руси конца XV в. таит в себе еще много неизвестного. Нам по сию пору до конца не ясна сущность новгородско-московской ереси, ускользают от точного понимания многие религиозно-философские проблемы того времени...

Во второй половине XV в. на Руси происходили серьезные и значительные события, на столетия вперед предопределившие ее историю и политику. Уже только тот факт, что российское государство как таковое появляется только в конце XV в., заставляет обращать особое внимание на этот исторический период. Пожалуй, одним из основных событий, повлиявших на государственное и религиозное самосознание Руси, было падение Константинополя в 1453 г., что означало исчезновение с духовной и политической карты мира могущественной христианской православной державы — Византийской империи, авторитет которой, не взирая на какие-либо трения в христианском мире, оставался непререкаемым.

Если раньше Русь жила как бы в тени ее величия, имея всякий раз, в случае появления каких-либо политических или же религиозных разногласий, возможность обратиться к ее авторитету, то теперь эти вопросы приходилось решать самостоятельно и, более того, в условиях практически полной духовной изоляции — все прочие православные государства к этому времени прекратили свое существование или же были близки к этому.

Все это, естественно, обусловливало и значительные изменения в жизни русского общества. Исследуя политическую, религиозную и духовную историю Руси второй половины XV в. нельзя пройти мимо современного ему духовного движения, протекавшего в это время в странах Западной Европы, которое обычно называют эпохой Возрождения — времени повышенного интереса к античности, секуляризации культуры и освобождения человека от средневековых норм поведения и «предрассудков». Политическая жизнь в странах Западной и Центральной Европы XV в. отмечена все усиливающейся борьбой между светской и религиозной властями и возникновением широкого еретического пред- реформационного движения. Все эти события в той или иной степени воздействовали и на историю Руси.