Как и его современник преподобный Серафим Саровский, с которым у него так много общего, преподобный Герман Аляскинский (1757–1837) родился в скромной купеческой семье в маленьком городке около Москвы. От юности возжаждал служения Богу. Шестнадцати лет от роду поступил в подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на берегу Финского залива. Ища более тихого и уединённого места, перешёл в Валаамский монастырь и там присоединился к Аляскинской Миссии архимандрита Иоасафа. Будучи очень скромным и смиренным человеком, он в то же время был весьма начитанным и обладал даром слова.

Старца Германа алеутские индейцы почитали святым ещё при его жизни. Отец Герман жил в убогой хижине, носил подрясник из оленьей шкуры и спал на скамье, подкладывая под голову кирпичи вместо подушки. Однажды, как говорит предание, он остановил наводнение, помолившись перед иконой, которую поставил на берегу, определив таким образом предел, за который вода не перейдёт. Говорят, подобным же образом он отвратил пламя лесного пожара. Но главное, он снискал себе любовь и уважение местных жителей тем, что заступался за них перед властями, ограждая от эксплуатации со стороны скупщиков пушнины.

Нашими сведениями об отце Германе мы, главным образом, обязаны одному из деятелей администрации русских колоний в Северной Америке Симеону Яновскому, высокообразованному морскому офицеру. Яновский испытал такое сильное влияние старца, что свою жизнь закончил монахом, а его сын, который ребёнком сидел на коленях у отца Германа, впоследствии стал иеромонахом. Ходатайствуя за туземцев, отец Герман писал Яновскому:

«Я, недостойный служитель этих бедных людей, со слезами на глазах умоляю о сей милости: будьте нашим отцом и заступником. Мне не хочется говорить никаких красных речей, но из самой глубины сердца моего умоляю Вас стереть слезы от очей беззащитных сирот, освободить страждущих от угнетателей и явить им, что значит быть милосердным».

В другой раз группа морских офицеров в ходе бесед с отцом Германом стала убеждать его в своей любви к Богу. «Как же можно не любить Его?» – спрашивали они. На эти слова он ответил:

«Я, убогий грешник, вот уже сорок лет пытаюсь любить Бога и не могу сказать, что я люблю Его так, как должен. Любить Бога – значит помышлять о Нем всегда, служить Ему днём и ночью и творить волю Его. Любите ли вы Его, Господа, таким образом, часто ли молитесь Ему, всегда ли творите Его волю?»

Протоиерей Дмитрий Григорьев - От древнего Валаама до Нового Света. Русская Православная Миссия в Северной Америке

Издательство ПСТГУ

Москва, 2007

ISBN 978-5-7429-0298-0

Протоиерей Дмитрий Григорьев - От древнего Валаама до Нового Света. Русская Православная Миссия в Северной Америке

Предисловие

1. Начало миссии

Преп. Герман Аляскинский

2. Святитель Иннокентий – Апостол Аляски

Епископское служение

Протоиерей Яков Нецветов

3. Продолжение миссии в Соединённых Штатах

Епископ Нестор

Епископ Владимир

4. Возвращение униатов в Православие

Протоиерей Алексий Товт

5. Епископ Николай и дальнейшее развитие миссии

Священномученики А. Хотовицкий и И. Кочуров

6. Святитель Тихон в Америке

7. Американская миссия перед Октябрьской революцией

Архиепископ Платон. Украинизация

Американская Русь

Финансовое положение Миссии

Архиепископ Евдоким

8. После революции в России

Возвращение Митрополита Платона

9. Зарубежный церковный раскол

Осложнения с Москвой

10. Вторая Мировая война

Отношения с Патриархией и РПЦЗ

Всеамериканский собор в г. Кливленде

11. Отношения между этническими юрисдикциями

12. Церковная жизнь при митрополите Леонтии

Духовное образование и приток новых сил

Налаживание порядка в церковной жизни

Митрополит Леонтий о Миссии в Америке

13. Автокефалия

Полемика вокруг автокефалии

14. Русская церковно-общественная жизнь в Америке

15. После Второй Мировой войны

Влияние окружающей среды

16. Из истории одного прихода

Епископ Василий (Родзянко) 1915-1999

Отчётные доклады настоятеля собора, автора этого очерка, за последние три года его настоятельства

17. В начале 21-го века

Переговоры между РПЦ и РПЦЗ

Сергианство

Экуменизм

18. Опыт Миссии в Северной Америке[136]

Ритуал и Традиция

Язык и Культура

Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Цитируемые труды

Протоиерей Дмитрий Григорьев - От древнего Валаама до Нового Света. Русская Православная Миссия в Северной Америке - Предисловие

Одной из интересных и важных страниц в тысячелетней истории Русской Церкви является распространение православной веры в Северной Америке. Это апостольское дело было и продолжает быть сопряженным с большими трудностями, обусловленными культурными, психологическими, социальными и политическими причинами. Но, несмотря на все препятствия, «плод красный спасительного сеяния» Русской Православной Миссии на этом континенте растёт уже более 200 лет.

То, что началось как удовлетворение духовных нужд служащих Российско-Американской компании и миссионерская деятельность среди алеутов и индейцев Аляски, продолжалось проникновением православия в США, Канаду и затем в Мексику.

Вселенская Православная Церковь, насчитывающая теперь около 125 миллионов верующих, состоит из 15 Поместных Автокефальных (самоуправляющихся) церквей: Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, Московского, Грузинского, Сербского, Румынского и Болгарского Патриархатов; Кипрской, Элладской и Албанской архиепископий; Польской, Чехословацкой и Американской митрополий. Их объединяют евхаристическое общение, единство веры и канонов, принятых семью вселенскими соборами.

Константинопольскому Патриарху присвоен титул Вселенского, обозначающий первенство чести, а не высшую власть.

В настоящее время в Северной Америке проживает около двух миллионов православных (хотя иногда даются более высокие, но менее реалистичные цифры). Они разделяются по этническому происхождению и находятся в юрисдикциях (административном подчинении) соответствующих поместных церквей. Бывшая русская миссионерская епархия, старейшая в Америке (с конца XVIII века) до Октябрьской революции в России, во всяком случае символически объединяла здесь всех православных. В 1970 году Московский Патриархат даровал ей автокефалию (независимость). Она находится в евхаристическом общении со всеми поместными церквами, хотя и не все из них признают её автокефальный статус.

Этот очерк лишь намечает вехи развития Православия в Америке. В нём выделяются особенно важные события и напоминаются некоторые уже забываемые.

Статьи автора о русской православной миссии в Америке печатались в St. Vladimir’s Seminary Quarterly, 1961, Vol. 5 № 1–2 и 1971 Vol. 14 № 4; в Журнале Московской Патриархии, 1990, № 12; 1991, № 1, № 3; в Ежегоднике Православной Церкви в Америке, Нью-Йорк, 1976 и др. изд.

Приношу сердечную благодарность о. Владимиру Воробьёву, ректору Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного университета, благословившему издание этого очерка, И. И. Евсиковой и Светлане Мозер за помощь в редактировании, о. Михаилу Королёву, его матушке Елене за их труд по приготовлению рукописи к изданию.