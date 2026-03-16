Гутнер - Философия - Античные мыслители
Книга Григория Гутнера «Философия: Античные мыслители» представляет собой введение в философию Древней Греции и знакомит читателя с основными идеями античных философов.
Автор рассматривает развитие греческой философской мысли от первых натурфилософов до классических философских систем. В книге анализируются учения досократиков, которые пытались объяснить происхождение и устройство мира, а также рассматриваются идеи крупнейших представителей классической философии — Сократа, Платона и Аристотеля.
Особое внимание уделяется ключевым философским вопросам античности: природе бытия, происхождению космоса, поиску истины, нравственным основаниям человеческой жизни и пониманию знания. Автор показывает, как древнегреческие мыслители заложили основы рационального философского мышления и оказали огромное влияние на дальнейшее развитие европейской культуры и философии.
Книга написана в доступной форме и предназначена для студентов и читателей, интересующихся историей философии и становлением античной интеллектуальной традиции.
Григорий Гутнер - Философия: Античные мыслители
Москва, Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2016
Учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных заведений
ISBN 978-5-89100-130-5
Григорий Гутнер - Философия: Античные мыслители - Содержание
Предисловие
Введение
Часть 1 Эллинская философия: от Фалеса до Аристотеля. Теоретическое знание и рождение философии
Глава 1 Первые шаги греческой философии
Глава 2 Пифагорейская школа
Глава 3 Атомизм
Глава 4 Софисты и сократ
Глава 5 Платон
Глава 6 Аристотель
Часть 2 Философские школы эпохи эллинизма. Переход от эллинского периода античной истории к эллинизму
Глава 7 Эпикурейская школа
Глава 8 Стоическая школа
Глава 9 Скептическая школа
Глава 10 Философия платоновской школы
Глава 11 Плотин
Литература
