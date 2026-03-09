Григорий Богослов - Духовные творения

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, вселенский отец и учитель Церкви, родился в христианской семье знатного рода, в 329 году, в Арианзе (недалеко от города Назианза Каппадокийского). Отец его, также святитель Григорий, был епископом Назианским (память — 1 января). Мать, святая Нонна (умерла в 374 году, память — 5 августа), молила Бога о сыне, дав обет посвятить его Господу. Как ей было открыто в сновидении, она назвала первенца Григорием.

Когда сын выучился читать, мать подарила ему Священное Писание. Святитель Григорий получил самое полное и разностороннее образование: после домашних занятий с дядей Амфилохием, опытным преподавателем риторики, он учился в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской, Александрии. Затем для завершения образования будущий святитель отправился в Афины. На пути из Александрии в Элладу (352 год), во время страшного многодневного шторма, он боялся только того, что «убийственные воды лишат его вод очистительных». «Двадцать дней и ночей, — рассказывает святой Григорий, — лежал я на корме корабельной, моля Милосердого Бога о спасении, и в этой опасности я дал обет посвятить себя Богу и по обету спасся».

М.: Трифонов Печенгский монастырь; «Новая книга»; «Ковчег», 2000. — 544 с.

ISBN 5-7850-0065-2

Cодержание

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

ПЕСНОПЕНИЯ ТАИНСТВЕННЫЕ

  • Слово 1, о началах

  • Слово 2, о Сыне

  • Слово 3, о Святом Духе

  • Слово 4, о мире

  • Слово 5, о Промысле

  • Слово 6, об умных сущностях

  • Слово 7, о душе

  • Слово 8, о заветах и о Пришествии Христовом

  • Слово 9, о человеческой добродетели

  • Слово 10, о человеческой природе

  • Слово 11, о малоценности внешнего человека и о суете настоящего

  • Слово 12, о блаженстве и определении духовной жизни

  • Стихи о самом себе, в которых святитель Григорий Богослов скрытным образом поощряет и нас к жизни во Христе

ПЛАЧ О СТРАДАНИЯХ ДУШИ СВОЕЙ

  • Жалобы на свои страдания

  • О суетности и неверности жизни и об общем всем конце

  • Плач о собственных своих бедствиях и молитва ко Христу о прекращении жизни

  • К себе самому в вопросах и ответах

  • Молитва ко Христу

  • На безмолвие во время поста

  • Песнь Христу после безмолвия в Пасху

  • Мысли, писанные двустишиями

  • Двустишия

  • Песнь Богу

  • Молитва ко Христу

  • Молитва утренняя

  • Молитва вечерняя

  • Молитва на другое утро

  • Молитва в болезни

  • Молитва шествующего в путь

  • Плач и моление ко Христу

  • Плач Григория о себе самом К самому себе

  • К душе своей

  • Плач о душе своей

  • Упреки неразумным стремлениям души

  • На плоть

  • На лукавого

  • О брани от бесов

  • Разговор с миром

  • О бренности естества человеческого

  • Жизнь человеческая

  • Покаянная песнь при конце жизни

  • На болезнь

  • О Промысле

  • О вочеловечении

  • Против Аполлинария

  • О подлинных книгах Богодухновенного Писания

НА ЛЮБОМУДРУЮ НИЩЕТУ

  • На терпение

  • Счастие и благоразумие

  • Пристрастие

  • Смерть любезных

  • Недобрые друзья

  • К душе своей

  • Мысли, писанные четверостишиями

  • Мысли, писанные одностишиями

  • На женщин, которые любят наряды

  • Советы Олимпиаде

  • Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою

  • Определения, слегка начертанные

