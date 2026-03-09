Григорий Богослов - Духовные творения
Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, вселенский отец и учитель Церкви, родился в христианской семье знатного рода, в 329 году, в Арианзе (недалеко от города Назианза Каппадокийского). Отец его, также святитель Григорий, был епископом Назианским (память — 1 января). Мать, святая Нонна (умерла в 374 году, память — 5 августа), молила Бога о сыне, дав обет посвятить его Господу. Как ей было открыто в сновидении, она назвала первенца Григорием.
Когда сын выучился читать, мать подарила ему Священное Писание. Святитель Григорий получил самое полное и разностороннее образование: после домашних занятий с дядей Амфилохием, опытным преподавателем риторики, он учился в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской, Александрии. Затем для завершения образования будущий святитель отправился в Афины. На пути из Александрии в Элладу (352 год), во время страшного многодневного шторма, он боялся только того, что «убийственные воды лишат его вод очистительных». «Двадцать дней и ночей, — рассказывает святой Григорий, — лежал я на корме корабельной, моля Милосердого Бога о спасении, и в этой опасности я дал обет посвятить себя Богу и по обету спасся».
М.: Трифонов Печенгский монастырь; «Новая книга»; «Ковчег», 2000. — 544 с.
ISBN 5-7850-0065-2
Cодержание
ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
ПЕСНОПЕНИЯ ТАИНСТВЕННЫЕ
Слово 1, о началах
Слово 2, о Сыне
Слово 3, о Святом Духе
Слово 4, о мире
Слово 5, о Промысле
Слово 6, об умных сущностях
Слово 7, о душе
Слово 8, о заветах и о Пришествии Христовом
Слово 9, о человеческой добродетели
Слово 10, о человеческой природе
Слово 11, о малоценности внешнего человека и о суете настоящего
Слово 12, о блаженстве и определении духовной жизни
Стихи о самом себе, в которых святитель Григорий Богослов скрытным образом поощряет и нас к жизни во Христе
ПЛАЧ О СТРАДАНИЯХ ДУШИ СВОЕЙ
Жалобы на свои страдания
О суетности и неверности жизни и об общем всем конце
Плач о собственных своих бедствиях и молитва ко Христу о прекращении жизни
К себе самому в вопросах и ответах
Молитва ко Христу
На безмолвие во время поста
Песнь Христу после безмолвия в Пасху
Мысли, писанные двустишиями
Двустишия
Песнь Богу
Молитва ко Христу
Молитва утренняя
Молитва вечерняя
Молитва на другое утро
Молитва в болезни
Молитва шествующего в путь
Плач и моление ко Христу
Плач Григория о себе самом К самому себе
К душе своей
Плач о душе своей
Упреки неразумным стремлениям души
На плоть
На лукавого
О брани от бесов
Разговор с миром
О бренности естества человеческого
Жизнь человеческая
Покаянная песнь при конце жизни
На болезнь
О Промысле
О вочеловечении
Против Аполлинария
О подлинных книгах Богодухновенного Писания
НА ЛЮБОМУДРУЮ НИЩЕТУ
На терпение
Счастие и благоразумие
Пристрастие
Смерть любезных
Недобрые друзья
К душе своей
Мысли, писанные четверостишиями
Мысли, писанные одностишиями
На женщин, которые любят наряды
Советы Олимпиаде
Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою
Определения, слегка начертанные
No comments yet. Be the first!