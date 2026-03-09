Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, вселенский отец и учитель Церкви, родился в христианской семье знатного рода, в 329 году, в Арианзе (недалеко от города Назианза Каппадокийского). Отец его, также святитель Григорий, был епископом Назианским (память — 1 января). Мать, святая Нонна (умерла в 374 году, память — 5 августа), молила Бога о сыне, дав обет посвятить его Господу. Как ей было открыто в сновидении, она назвала первенца Григорием.

Когда сын выучился читать, мать подарила ему Священное Писание. Святитель Григорий получил самое полное и разностороннее образование: после домашних занятий с дядей Амфилохием, опытным преподавателем риторики, он учился в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской, Александрии. Затем для завершения образования будущий святитель отправился в Афины. На пути из Александрии в Элладу (352 год), во время страшного многодневного шторма, он боялся только того, что «убийственные воды лишат его вод очистительных». «Двадцать дней и ночей, — рассказывает святой Григорий, — лежал я на корме корабельной, моля Милосердого Бога о спасении, и в этой опасности я дал обет посвятить себя Богу и по обету спасся».

Григорий Богослов - Духовные творения

М.: Трифонов Печенгский монастырь; «Новая книга»; «Ковчег», 2000. — 544 с.

ISBN 5-7850-0065-2

Григорий Богослов - Духовные творения

Cодержание

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

ПЕСНОПЕНИЯ ТАИНСТВЕННЫЕ

Слово 1, о началах

Слово 2, о Сыне

Слово 3, о Святом Духе

Слово 4, о мире

Слово 5, о Промысле

Слово 6, об умных сущностях

Слово 7, о душе

Слово 8, о заветах и о Пришествии Христовом

Слово 9, о человеческой добродетели

Слово 10, о человеческой природе

Слово 11, о малоценности внешнего человека и о суете настоящего

Слово 12, о блаженстве и определении духовной жизни

Стихи о самом себе, в которых святитель Григорий Богослов скрытным образом поощряет и нас к жизни во Христе

ПЛАЧ О СТРАДАНИЯХ ДУШИ СВОЕЙ

Жалобы на свои страдания

О суетности и неверности жизни и об общем всем конце

Плач о собственных своих бедствиях и молитва ко Христу о прекращении жизни

К себе самому в вопросах и ответах

Молитва ко Христу

На безмолвие во время поста

Песнь Христу после безмолвия в Пасху

Мысли, писанные двустишиями

Двустишия

Песнь Богу

Молитва ко Христу

Молитва утренняя

Молитва вечерняя

Молитва на другое утро

Молитва в болезни

Молитва шествующего в путь

Плач и моление ко Христу

Плач Григория о себе самом К самому себе

К душе своей

Плач о душе своей

Упреки неразумным стремлениям души

На плоть

На лукавого

О брани от бесов

Разговор с миром

О бренности естества человеческого

Жизнь человеческая

Покаянная песнь при конце жизни

На болезнь

О Промысле

О вочеловечении

Против Аполлинария

О подлинных книгах Богодухновенного Писания

НА ЛЮБОМУДРУЮ НИЩЕТУ