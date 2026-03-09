Дела иль созерцанье, что ты выберешь?

Одно для всех, другое только лучшим впрок,

Но обе жизни хороши и праведны,

Веди же ту, к которой ты способнее.

Однажды был я спрошен о духовности, -

«Смой скверну прежде». —«Но живу достойно я». —

«Смой скверну. Смыл? Так очищайся заново:

В сосуд зловонный миро не влагается».

Всему и не противься, и не верь легко;

Но знай, чему, насколько можно следовать.

И Бога не отстаивай, иди за Ним;

Оспорят слово - словом; жизнь оспорить чем?

Святитель Григорий Богослов - Избранные творения - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. — 400 с.

ISBN 978-5-7533-0199-4

Жизнь и творения святителя Григория Богослова

ДОГМАТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

СЛОВО 27 Против евномиан и о богословии первое, или предварительное

СЛОВО 28 О богословии второе

СЛОВО 29 О богословии третье, о Боге Сыне первое

СЛОВО 30 О богословии четвертое, о Боге Сыне второе

СЛОВО 31 О богословии пятое, о Святом Духе

СЛОВО 38 На Богоявление, или на Рождество Спасителя

СЛОВО 44 На Неделю новую, на весну и в память мученика Маманта

СЛОВО 45 На Святую Пасху

СЛОВО 16 В память святых мучеников Маккавеев

СЛОВА АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО, ИСТОРИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

СЛОВО 14 О любви к бедным

СЛОВО 37 На евангельские слова: Когда окончил Иисус слова сии... (Мф 19,1-12)

СЛОВО 36 О себе самом и к говорившим, что святитель Григорий желает Константинопольского престола

СЛОВО 21 Похвальное Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому

СТИХОТВОРЕНИЯ