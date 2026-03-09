Григорий Богослов - Избранные творения
Дела иль созерцанье, что ты выберешь?
Одно для всех, другое только лучшим впрок,
Но обе жизни хороши и праведны,
Веди же ту, к которой ты способнее.
Однажды был я спрошен о духовности, -
«Смой скверну прежде». —«Но живу достойно я». —
«Смой скверну. Смыл? Так очищайся заново:
В сосуд зловонный миро не влагается».
Всему и не противься, и не верь легко;
Но знай, чему, насколько можно следовать.
И Бога не отстаивай, иди за Ним;
Оспорят слово - словом; жизнь оспорить чем?
Святитель Григорий Богослов - Избранные творения - Духовная сокровищница
Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. — 400 с.
ISBN 978-5-7533-0199-4
Святитель Григорий Богослов - Избранные творения - Духовная сокровищница - Содержание
Жизнь и творения святителя Григория Богослова
ДОГМАТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
СЛОВО 27 Против евномиан и о богословии первое, или предварительное
СЛОВО 28 О богословии второе
СЛОВО 29 О богословии третье, о Боге Сыне первое
СЛОВО 30 О богословии четвертое, о Боге Сыне второе
СЛОВО 31 О богословии пятое, о Святом Духе
СЛОВО 38 На Богоявление, или на Рождество Спасителя
СЛОВО 44 На Неделю новую, на весну и в память мученика Маманта
СЛОВО 45 На Святую Пасху
СЛОВО 16 В память святых мучеников Маккавеев
СЛОВА АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО, ИСТОРИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
СЛОВО 14 О любви к бедным
СЛОВО 37 На евангельские слова: Когда окончил Иисус слова сии... (Мф 19,1-12)
СЛОВО 36 О себе самом и к говорившим, что святитель Григорий желает Константинопольского престола
СЛОВО 21 Похвальное Афанасию Великому, архиепископу Александрийскому
СТИХОТВОРЕНИЯ
Жизнь
Песнь увещательная О душе
Мысли, написанные четверостишиями
No comments yet. Be the first!