Григорий Богослов - Сборник статей

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy

Как и любые переводы, русские переводы сочинений отцов Церкви, осуществленные в XIX – начале XX веков, разнились между собой и по качеству, и по личностным особенностям отдельных переводчиков (часто – безымянных). Но всех их объединяло то, что созидались они людьми воцерковленными и не мыслящими свою жизнь вне Церкви. С сугубо филологической точки зрения к ним порой можно предъявить ряд претензий, однако следует всегда помнить ту элементарную истину, что есть буква перевода, а есть и дух его. Филологически буквальная точность может иногда серьезным образом исказить смысл оригинала, если перевод какого-либо святоотеческого текста осуществляется людьми нецерковными, ибо дух такого текста ускользает от них.

Святитель Григорий Богослов - Сборник статей

Сборник статей, Сибирская Благозвонница, М., 2011

ISBN 978-5-91362-366-9

Святитель Григорий Богослов - Сборник статей - Содержание

  • А. И. Сидоров. Предисловие к серии «Святые отцы Церкви и церковные писатели в трудах православных ученых»

  • Архимандрит Порфирий (Попов) Жизнь святого Григория Богослова

  • Неизвестный автор Два друга. Василий Великий и Григорий Богослов

  • Иеромонах Пантелеймон Три Богослова: апостол Иоанн Богослов, святой Григорий Богослов и преподобный Симеон Новый Богослов

  • И. Е. Троицкий Последние годы жизни святого Григория Богослова

  • П. Борисовский Догматические основы христианской морали по творениям святого Григория Богослова

  • П. Борисовский Мысли святого Григория Богослова о христианской жизни уединенно-созерцательной и общественно-деятельной

  • Н. Фетисов Святой Григорий Богослов как учитель жизни

  • Н. И. Барсов Святой Григорий Богослов как проповедник[

  • Неизвестный автор Красноречие святого Григория Назианзина

  • К. С Святой Григорий Назианзин как обличитель недостойных пастырей

  • Архимандрит Порфирий (Попов) О стихотворениях святого Григория Богослова

  • Священник Д. Рождественский Элемент современности в Словах и Беседах Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

