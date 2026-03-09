Григорий Богослов - Сборник статей
Как и любые переводы, русские переводы сочинений отцов Церкви, осуществленные в XIX – начале XX веков, разнились между собой и по качеству, и по личностным особенностям отдельных переводчиков (часто – безымянных). Но всех их объединяло то, что созидались они людьми воцерковленными и не мыслящими свою жизнь вне Церкви. С сугубо филологической точки зрения к ним порой можно предъявить ряд претензий, однако следует всегда помнить ту элементарную истину, что есть буква перевода, а есть и дух его. Филологически буквальная точность может иногда серьезным образом исказить смысл оригинала, если перевод какого-либо святоотеческого текста осуществляется людьми нецерковными, ибо дух такого текста ускользает от них.
Святитель Григорий Богослов - Сборник статей
Сборник статей, Сибирская Благозвонница, М., 2011
ISBN 978-5-91362-366-9
Святитель Григорий Богослов - Сборник статей - Содержание
А. И. Сидоров. Предисловие к серии «Святые отцы Церкви и церковные писатели в трудах православных ученых»
Архимандрит Порфирий (Попов) Жизнь святого Григория Богослова
Неизвестный автор Два друга. Василий Великий и Григорий Богослов
Иеромонах Пантелеймон Три Богослова: апостол Иоанн Богослов, святой Григорий Богослов и преподобный Симеон Новый Богослов
И. Е. Троицкий Последние годы жизни святого Григория Богослова
П. Борисовский Догматические основы христианской морали по творениям святого Григория Богослова
П. Борисовский Мысли святого Григория Богослова о христианской жизни уединенно-созерцательной и общественно-деятельной
Н. Фетисов Святой Григорий Богослов как учитель жизни
Н. И. Барсов Святой Григорий Богослов как проповедник[
Неизвестный автор Красноречие святого Григория Назианзина
К. С Святой Григорий Назианзин как обличитель недостойных пастырей
Архимандрит Порфирий (Попов) О стихотворениях святого Григория Богослова
Священник Д. Рождественский Элемент современности в Словах и Беседах Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
