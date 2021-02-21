Дьяченко - Искра Божия
Предлагаемый сборник под названием «Искра Божия» есть первый опыт в нашей педагогической литературе собственно книги для девочек. А потому и суждение о нем, по нашему личному мнению, не должно быть очень строгим. Нет особенного труда работать на поприще, все тропинки по которому давно проторены людьми знания и опыта, – но не то бывает там, где почти ничего еще не сделано у нас, равно как и в западноевропейской педагогической литературе, где всё приходится делать впервые – и намечать цели, и изыскивать средства к осуществлению этих целей, где один вопрос о книжке собственно для девочек для большинства кажется совершенно излишним, так как оно не замечает или не хочет заметить никаких различий в характере и предназначении для жизни мальчика и девочки. Составитель этой книги смотрит на дело несколько иначе, имея в виду практическую жизнь и данные истории, психофизиологии и педагогики. Не признавая никакой разницы в первоначальном обучении отечественному языку мальчиков и девочек, не отмечая этой разницы даже в первые два-три года школьного обучения детей обоего пола, мы твердо убеждены, что при дальнейшем ходе обучения отечественному языку, приблизительно с третьего или четвертого года, должно быть значительное различие в подборе учебного материала в русской книге для классного и семейного чтения мальчикам и девочкам.
Раз мы убеждены, что та или другая прочитанная в детстве книга не безразлично влияет на духовный склад дитяти, что те или другие идеи, картины, образы, симпатии и антипатии, дух и направление, вызываемые в душе читающего, деятельно участвуют в образовании духовного, умственного и нравственно-религиозного содержания личности человека, мы должны путем книги для чтения, посредством соответствующих произведений человеческого слова закладывать в душу ребенка те идеи и настроения, те вкусы и привычки, которые одобряются истинною христианской педагогикой, соответствуют его положению в жизни и которые разовьются и принесут плод по роду своему. Ведь далеко не одни и те же предметы интересуют мальчика и девочку – далеко не одни и те же у них влечения и стремления, не одни и те же взгляды на явления и задачи жизни, а главное – не одна и та же у них в будущем деятельность и не одно и то же предназначение. Рассказы о военных подвигах, повествования о смелых, требующих физической силы и ловкости приключениях и похождениях, о любви к занятиям и упражнениям, свойственным мужчинам, о внешних (то есть вне дома) занятиях мужей и вообще рассказы о том, что свойственно более мужчинам, нежели женщинам, менее интересуют этих последних, так как они по природе своей к занятиям, обычным для мужчин, по большей части неспособны или, во всяком случае, менее призваны, нежели мужчины. Напротив, тихая семейная жизнь, любовь к домашнему очагу и хозяйству, к семье и родным, маленьким детям, сочувствие всякому в его горе и беде, деятельное стремление утереть всякому его слезу, в качестве ли матери, учительницы и воспитательницы детей, самоотверженной сиделки в больнице или сестры милосердия на поле сражения и тому подобное, – всё это весьма близко сердцу женщины, всё это более интересует ее, чем что-либо другое, по причине ее психофизического устройства и предназначения и того положения в жизни и семье, в которое она поставлена историческими, социально-экономическими и бытовыми условиями своей жизни.
Протоиерей Григорий Дьяченко - Искра Божия
Сборник рассказов и стихотворений для чтенияв христианской семье и школе для девочек
«Сибирская Благозвонница», 1903 2018 453 страниц
ISBN 978-5-00127-025-6
Григорий Дьяченко - Искра Божия - Содержание
Часть первая
- Предание о детстве Богоматери
- Святая Макрина
- Незабудка 24
- Великодушная дочь
- Пословицы о семье
- Внучка
- Материнская любовь
- Сиротка Груня
- «Ведь это моя маленькая сестренка!»
- Детям
- Чудная травка
- Жаление
- Брат и сестра
- Гуси
- Василиса Премудрая
- Дитя
- Семьдесят раз семь
- Смелая крестьянская девочка
- Геройский подвиг четырнадцатилетней девочки
- Пословицы об отношении к ближним
- Настя, дочь кондуктора
- Как девочка-татарка Дина спасла русского офицера
- Пословицы о том, как жить
- Черкесская песня
- Христианочка
- Молись, дитя!
- Турчанка
- Сиротка
- Волшебные очки
- Сорная трава
- Ложный стыд
- Мороз Иванович
- Рукодельная песня
- Детская молитва
- Молитесь искренно
- Сиротинка Оля
- Наследство
- Тайна
- Дорогая копеечка
- Бабушкины часы
- Нас семеро
- Кончина двух девочек
- Великая перемена:
- Девочка со спичками
- Маленькая Оля
- Мать и дочь ее Анночка
- Шаловливые ручонки
- Ребенку
- Чему учат непочтительных к родителям детей пчелы?
- Под голос вьюги
- Не рано!
Часть вторая
- Великодушная русская девушка
- Молодая героиня
- Цена человека в очах Божиих
- Тирольская девушка
- Подвиг молодой американки
- Маринушка
- Борись с соблазном!
- Не увлекайтесь земными предметами!
- Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
- Дивная любовь двух сестер
- Аленький цветочек
- Сестра
- Будь снисходителен и кроток!
- Вечерняя песнь
- Братья и сестры
- Вечная красота
- Уроки любителям сплетен
- Не гневайся!
- Будь незлобив!
- Юность – весна жизни
- Берегись страсти!
- Прасковья Григорьевна Лупулова
- Не говори, что к небесам…
- Как утолять печали?
- Достоинство человека
- О терпении
- Не осуждай!
- Русские сестры милосердия
- Евпраксия, игумения Староладожского Успенского монастыря
- Девушка-язычница – образец необычайной жажды к слушанию Евангельской проповеди
- Помогите и вы, дети!
- Флоренс Найтингель
- Анна Бергунион
- Английская сестра милосердия мисс Кэт Марсден, путешествовавшая в Якутскую область для помощи
- прокаженным
- Деревенские сестры милосердия
- Даша
- Моя учительница из приготовительной школы
- Учительница Доброва
- Берегите детей!
- Бедственная слепота
- Елизавета Блекуэль – первая женщина-врач
- Грозный урок непочтительной дочери
- Наставление девушкам, которые любят гадать о будущем
- Святые девы и жены не предавались излишней заботе об украшении себя одеждами
- Молодые годы
- Возносись к Вышнему!
- Знай, с кем бьешься об заклад
- Дикие лебеди
- Бывают ли колдуны и колдуньи?
- Наставление о вреде ворожбы
- Чудное видение
- Из Апокалипсиса
- Успокоение
- Просьба умирающей дочери
- Спасительная сила Христовых Таин
- Помощь Богоматери
- Чудесное исцеление расслабленной
- Молитва к Божией Матери
- Будь тверд в молитве!
- Любовь к людям прогоняет скуку жизни
- На труд!
- Русская княжна – друг арестантов
- Правда
- Пословицы о милостыне
- Пословицы о жизни
- Пословицы о труде
- Пословицы о терпении
- Пословицы об отношении к людям
- Надпись в Евангелие
- Сара Мартин – друг заключенных в тюрьме
- Напоминание
- Мелочи
- О христианском поведении девицы
- Завещание невесты
- Сорванная роза
- Ожерелье Марии
- Преподобная Макрина как образец для девиц, отказавшихся от брака
- Слепая корзинщица
- Роза Гавана, основательница женских общин
- Дети-благотворители
- Сострадательная девочка-якутка
- Что говорит человеку лилия?
Часть третья
- Любовь к матери
- Прекрасная жена
- Маргарита Тучкова, впоследствии игумения Мария
- Графиня Варвара Николаевна Бобринская
- Варвара Евграфовна Чертова
- Сестра Варвара
- Родная
- Луиза Легра
- Женщины-христианки – образцы ухода за больными
- Под Красным Крестом
- Бурские героини
- Мать, умершая от радости при виде сына
- Корнелия, мать братьев Гракхов
- Маргарита Ропер
- Сказание о доброй королеве, пожелавшей взять на себя крест ближних
- Екатерина Великая в домашнем и царском быту
- Встреча с императрицей
- Рассказы об императрице Марии Феодоровне, супруге императора Павла Петровича
- Груня Богоданная
- Графиня Анна Григорьевна Толстая
- Бичер-Стоу – защитница негров
- Царица-гусляр
- Чудесный ящик
- Материнская любовь
- Казачья колыбельная песня
- Материнская молитва
- Совет благоразумной супруги
- Картина прекрасной семейной жизни, по описанию Тертуллиана
- Муж и жена
- О женских пересудах
- «Положи, Господи, хранение устом моим»
- Избегай злоречия!
- Не осуждай!
- Изречения Слова Божия о мире с ближним
- Заповедь Христа
- «Есть женщины в русских селеньях…»
- Пословицы из вседневной жизни
- Тайная подвижница крестьянка Пелагия
- Самоотверженный подвиг русской женщины, женыжелезнодорожного мастера Геройский подвиг крестьянки Софьи Осетровой
- Самоотвержение матери
- По молитве матери
- Христина Даниловна Алчевская
- Слава святому труду!
- Русская писательница А.Н. Бахметева
- Добрый обычай
- Мужество христианки
- Няня
- История одной иконы
- В храме
- Истинная вдовица
- Вдова и пророк Елисей
- Фабиола
- Вдовица Олимпиада
- Утешение вдовы
- Драгоценное наследство одной вдовы
- Счастливая страна
- Матери не должны роптать на Бога при потере детей своих
- Письмо святителя Феофана Затворника к умирающей сестре 328
- Таинственные сны и видения, удостоверяющие бытие загробной жизни
- Помни о будущей жизни!
- Две вдовы и незнакомец
- Дарья Никитишна
- Старушка няня
- Добрая старушка
- Грозное слово матери
- Наша бабушка
- Изречения Слова Божия о супружеской жизни
- Материна молитва со дна моря вынимает 3
- Бетурия
- Мир семейный весьма угоден Богу
- Памятный вечер
- Детское счастье
- Несчастная царица, жертва ненависти и клеветы
- Наталья Борисовна Долгорукая
- Святого Григория Богослова стихотворение против женщин, которые любят наряды (в извлечении)
- Моей дочери
- Тавифа как образец для жен-христианок, занимающихся рукоделием
- Моника, мать блаженного Августина, – пример для подражания женщинам нашего времени
- О драгоценных камнях и о золотых украшениях
- К женам, имеющим худых мужей
- Рассказ в утешение жене, у которой муж подвержен нетрезвости
- Два кольца
- О кротком обращении со слугами
- Наталья Саввична
- Против семейных разделов
- Господь благословляет семейное счастье
- Лоида и Евника
- Святое семейство
- Святая мученица Леонилла как воспитательница своих внучат
- Благочестивая Анфуса
- Мария Николаевна Аксакова
- Бианка Кастильская, мать французского короля Людовика IX
- Елизавета Кодвейс, мать великого немецкого поэта Шиллера
- Домиция Луцилла, мать Марка Аврелия, римского императора
- Алиса де Руа, мать знаменитого поэта Ламартина
- Христос и дети
- Благотворность молитв родителей о заблудших детях
- Могущественное средство для воспитания детей
- Будет ли награда в загробной жизни матерям, воспитывающим детей своих в благочестии?
- Пословицы духовно-нравственного характера
Часть четвертая
- Земная жизнь Пресвятой Богородицы как высочайший образец совершеннейшей христианской жизни, в особенности дляженщины
- Иверская икона Богоматери
- Спасение от неминуемой смерти заступлением Богоматери
- Лик Божией Матери в деревенской церкви
- При чтении Жития святых
- Святая мироносица равноапостольная Мария Магдалина
- Святая Магдалина перед Тиберием
- Чему учат нас святые мироносицы?
- Премудрая царевна-великомученица
- Чудное творение Божие – человек
- Святая Нина, просветительница Грузии
- Святая Анастасия Узорешительница как великий образец
- христианского милосердия к заключенным в темнице
- Святые мученики Адриан и Наталия
- Святая Иулитта, мать святого мученика Кирика
- Святая подвижница Павла
- Как святая великомученица Варвара познала Истинного Бога из рассмотрения мира
- Мученица
- Святая Нонна
- Сила христианина
- Княжна Евфросиния Полоцкая
- Старая русская повесть о доброй барыне
- Нагорная проповедь
No comments yet. Be the first!