Дьяченко - Искра Божия

Предлагаемый сборник под названием «Искра Божия» есть первый опыт в нашей педагогической литературе собственно книги для девочек. А потому и суждение о нем, по нашему личному мнению, не должно быть очень строгим. Нет особенного труда работать на поприще, все тропинки по которому давно проторены людьми знания и опыта, – но не то бывает там, где почти ничего еще не сделано у нас, равно как и в западноевропейской педагогической литературе, где всё приходится делать впервые – и намечать цели, и изыскивать средства к осуществлению этих целей, где один вопрос о книжке собственно для девочек для большинства кажется совершенно излишним, так как оно не замечает или не хочет заметить никаких различий в характере и предназначении для жизни мальчика и девочки. Составитель этой книги смотрит на дело несколько иначе, имея в виду практическую жизнь и данные истории, психофизиологии и педагогики. Не признавая никакой разницы в первоначальном обучении отечественному языку мальчиков и девочек, не отмечая этой разницы даже в первые два-три года школьного обучения детей обоего пола, мы твердо убеждены, что при дальнейшем ходе обучения отечественному языку, приблизительно с третьего или четвертого года, должно быть значительное различие в подборе учебного материала в русской книге для классного и семейного чтения мальчикам и девочкам.

Раз мы убеждены, что та или другая прочитанная в детстве книга не безразлично влияет на духовный склад дитяти, что те или другие идеи, картины, образы, симпатии и антипатии, дух и направление, вызываемые в душе читающего, деятельно участвуют в образовании духовного, умственного и нравственно-религиозного содержания личности человека, мы должны путем книги для чтения, посредством соответствующих произведений человеческого слова закладывать в душу ребенка те идеи и настроения, те вкусы и привычки, которые одобряются истинною христианской педагогикой, соответствуют его положению в жизни и которые разовьются и принесут плод по роду своему. Ведь далеко не одни и те же предметы интересуют мальчика и девочку – далеко не одни и те же у них влечения и стремления, не одни и те же взгляды на явления и задачи жизни, а главное – не одна и та же у них в будущем деятельность и не одно и то же предназначение. Рассказы о военных подвигах, повествования о смелых, требующих физической силы и ловкости приключениях и похождениях, о любви к занятиям и упражнениям, свойственным мужчинам, о внешних (то есть вне дома) занятиях мужей и вообще рассказы о том, что свойственно более мужчинам, нежели женщинам, менее интересуют этих последних, так как они по природе своей к занятиям, обычным для мужчин, по большей части неспособны или, во всяком случае, менее призваны, нежели мужчины. Напротив, тихая семейная жизнь, любовь к домашнему очагу и хозяйству, к семье и родным, маленьким детям, сочувствие всякому в его горе и беде, деятельное стремление утереть всякому его слезу, в качестве ли матери, учительницы и воспитательницы детей, самоотверженной сиделки в больнице или сестры милосердия на поле сражения и тому подобное, – всё это весьма близко сердцу женщины, всё это более интересует ее, чем что-либо другое, по причине ее психофизического устройства и предназначения и того положения в жизни и семье, в которое она поставлена историческими, социально-экономическими и бытовыми условиями своей жизни.

Протоиерей Григорий Дьяченко - Искра Божия

Сборник рассказов и стихотворений для чтенияв христианской семье и школе для девочек

«Сибирская Благозвонница», 1903 2018 453 страниц

ISBN 978-5-00127-025-6

Григорий Дьяченко - Искра Божия - Содержание

Часть первая

Предание о детстве Богоматери

Святая Макрина

Незабудка 24

Великодушная дочь

Пословицы о семье

Внучка

Материнская любовь

Сиротка Груня

«Ведь это моя маленькая сестренка!»

Детям

Чудная травка

Жаление

Брат и сестра

Гуси

Василиса Премудрая

Дитя

Семьдесят раз семь

Смелая крестьянская девочка

Геройский подвиг четырнадцатилетней девочки

Пословицы об отношении к ближним

Настя, дочь кондуктора

Как девочка-татарка Дина спасла русского офицера

Пословицы о том, как жить

Черкесская песня

Христианочка

Молись, дитя!

Турчанка

Сиротка

Волшебные очки

Сорная трава

Ложный стыд

Мороз Иванович

Рукодельная песня

Детская молитва

Молитесь искренно

Сиротинка Оля

Наследство

Тайна

Дорогая копеечка

Бабушкины часы

Нас семеро

Кончина двух девочек

Великая перемена:

Девочка со спичками

Маленькая Оля

Мать и дочь ее Анночка

Шаловливые ручонки

Ребенку

Чему учат непочтительных к родителям детей пчелы?

Под голос вьюги

Не рано!

Часть вторая

Великодушная русская девушка

Молодая героиня

Цена человека в очах Божиих

Тирольская девушка

Подвиг молодой американки

Маринушка

Борись с соблазном!

Не увлекайтесь земными предметами!

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Дивная любовь двух сестер

Аленький цветочек

Сестра

Будь снисходителен и кроток!

Вечерняя песнь

Братья и сестры

Вечная красота

Уроки любителям сплетен

Не гневайся!

Будь незлобив!

Юность – весна жизни

Берегись страсти!

Прасковья Григорьевна Лупулова

Не говори, что к небесам…

Как утолять печали?

Достоинство человека

О терпении

Не осуждай!

Русские сестры милосердия

Евпраксия, игумения Староладожского Успенского монастыря

Девушка-язычница – образец необычайной жажды к слушанию Евангельской проповеди

Помогите и вы, дети!

Флоренс Найтингель

Анна Бергунион

Английская сестра милосердия мисс Кэт Марсден, путешествовавшая в Якутскую область для помощи

прокаженным

Деревенские сестры милосердия

Даша

Моя учительница из приготовительной школы

Учительница Доброва

Берегите детей!

Бедственная слепота

Елизавета Блекуэль – первая женщина-врач

Грозный урок непочтительной дочери

Наставление девушкам, которые любят гадать о будущем

Святые девы и жены не предавались излишней заботе об украшении себя одеждами

Молодые годы

Возносись к Вышнему!

Знай, с кем бьешься об заклад

Дикие лебеди

Бывают ли колдуны и колдуньи?

Наставление о вреде ворожбы

Чудное видение

Из Апокалипсиса

Успокоение

Просьба умирающей дочери

Спасительная сила Христовых Таин

Помощь Богоматери

Чудесное исцеление расслабленной

Молитва к Божией Матери

Будь тверд в молитве!

Любовь к людям прогоняет скуку жизни

На труд!

Русская княжна – друг арестантов

Правда

Пословицы о милостыне

Пословицы о жизни

Пословицы о труде

Пословицы о терпении

Пословицы об отношении к людям

Надпись в Евангелие

Сара Мартин – друг заключенных в тюрьме

Напоминание

Мелочи

О христианском поведении девицы

Завещание невесты

Сорванная роза

Ожерелье Марии

Преподобная Макрина как образец для девиц, отказавшихся от брака

Слепая корзинщица

Роза Гавана, основательница женских общин

Дети-благотворители

Сострадательная девочка-якутка

Что говорит человеку лилия?

Часть третья

Любовь к матери

Прекрасная жена

Маргарита Тучкова, впоследствии игумения Мария

Графиня Варвара Николаевна Бобринская

Варвара Евграфовна Чертова

Сестра Варвара

Родная

Луиза Легра

Женщины-христианки – образцы ухода за больными

Под Красным Крестом

Бурские героини

Мать, умершая от радости при виде сына

Корнелия, мать братьев Гракхов

Маргарита Ропер

Сказание о доброй королеве, пожелавшей взять на себя крест ближних

Екатерина Великая в домашнем и царском быту

Встреча с императрицей

Рассказы об императрице Марии Феодоровне, супруге императора Павла Петровича

Груня Богоданная

Графиня Анна Григорьевна Толстая

Бичер-Стоу – защитница негров

Царица-гусляр

Чудесный ящик

Материнская любовь

Казачья колыбельная песня

Материнская молитва

Совет благоразумной супруги

Картина прекрасной семейной жизни, по описанию Тертуллиана

Муж и жена

О женских пересудах

«Положи, Господи, хранение устом моим»

Избегай злоречия!

Не осуждай!

Изречения Слова Божия о мире с ближним

Заповедь Христа

«Есть женщины в русских селеньях…»

Пословицы из вседневной жизни

Тайная подвижница крестьянка Пелагия

Самоотверженный подвиг русской женщины, женыжелезнодорожного мастера Геройский подвиг крестьянки Софьи Осетровой

Самоотвержение матери

По молитве матери

Христина Даниловна Алчевская

Слава святому труду!

Русская писательница А.Н. Бахметева

Добрый обычай

Мужество христианки

Няня

История одной иконы

В храме

Истинная вдовица

Вдова и пророк Елисей

Фабиола

Вдовица Олимпиада

Утешение вдовы

Драгоценное наследство одной вдовы

Счастливая страна

Матери не должны роптать на Бога при потере детей своих

Письмо святителя Феофана Затворника к умирающей сестре 328

Таинственные сны и видения, удостоверяющие бытие загробной жизни

Помни о будущей жизни!

Две вдовы и незнакомец

Дарья Никитишна

Старушка няня

Добрая старушка

Грозное слово матери

Наша бабушка

Изречения Слова Божия о супружеской жизни

Материна молитва со дна моря вынимает 3

Бетурия

Мир семейный весьма угоден Богу

Памятный вечер

Детское счастье

Несчастная царица, жертва ненависти и клеветы

Наталья Борисовна Долгорукая

Святого Григория Богослова стихотворение против женщин, которые любят наряды (в извлечении)

Моей дочери

Тавифа как образец для жен-христианок, занимающихся рукоделием

Моника, мать блаженного Августина, – пример для подражания женщинам нашего времени

О драгоценных камнях и о золотых украшениях

К женам, имеющим худых мужей

Рассказ в утешение жене, у которой муж подвержен нетрезвости

Два кольца

О кротком обращении со слугами

Наталья Саввична

Против семейных разделов

Господь благословляет семейное счастье

Лоида и Евника

Святое семейство

Святая мученица Леонилла как воспитательница своих внучат

Благочестивая Анфуса

Мария Николаевна Аксакова

Бианка Кастильская, мать французского короля Людовика IX

Елизавета Кодвейс, мать великого немецкого поэта Шиллера

Домиция Луцилла, мать Марка Аврелия, римского императора

Алиса де Руа, мать знаменитого поэта Ламартина

Христос и дети

Благотворность молитв родителей о заблудших детях

Могущественное средство для воспитания детей

Будет ли награда в загробной жизни матерям, воспитывающим детей своих в благочестии?

Пословицы духовно-нравственного характера

Часть четвертая