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Дьяченко - Искра Божия

Дьяченко - Искра Божия
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Family, Philology Literature
Предлагаемый сборник под названием «Искра Божия» есть первый опыт в нашей педагогической литературе собственно книги для девочек. А потому и суждение о нем, по нашему личному мнению, не должно быть очень строгим. Нет особенного труда работать на поприще, все тропинки по которому давно проторены людьми знания и опыта, – но не то бывает там, где почти ничего еще не сделано у нас, равно как и в западноевропейской педагогической литературе, где всё приходится делать впервые – и намечать цели, и изыскивать средства к осуществлению этих целей, где один вопрос о книжке собственно для девочек для большинства кажется совершенно излишним, так как оно не замечает или не хочет заметить никаких различий в характере и предназначении для жизни мальчика и девочки. Составитель этой книги смотрит на дело несколько иначе, имея в виду практическую жизнь и данные истории, психофизиологии и педагогики. Не признавая никакой разницы в первоначальном обучении отечественному языку мальчиков и девочек, не отмечая этой разницы даже в первые два-три года школьного обучения детей обоего пола, мы твердо убеждены, что при дальнейшем ходе обучения отечественному языку, приблизительно с третьего или четвертого года, должно быть значительное различие в подборе учебного материала в русской книге для классного и семейного чтения мальчикам и девочкам.
Раз мы убеждены, что та или другая прочитанная в детстве книга не безразлично влияет на духовный склад дитяти, что те или другие идеи, картины, образы, симпатии и антипатии, дух и направление, вызываемые в душе читающего, деятельно участвуют в образовании духовного, умственного и нравственно-религиозного содержания личности человека, мы должны путем книги для чтения, посредством соответствующих произведений человеческого слова закладывать в душу ребенка те идеи и настроения, те вкусы и привычки, которые одобряются истинною христианской педагогикой, соответствуют его положению в жизни и которые разовьются и принесут плод по роду своему. Ведь далеко не одни и те же предметы интересуют мальчика и девочку – далеко не одни и те же у них влечения и стремления, не одни и те же взгляды на явления и задачи жизни, а главное – не одна и та же у них в будущем деятельность и не одно и то же предназначение. Рассказы о военных подвигах, повествования о смелых, требующих физической силы и ловкости приключениях и похождениях, о любви к занятиям и упражнениям, свойственным мужчинам, о внешних (то есть вне дома) занятиях мужей и вообще рассказы о том, что свойственно более мужчинам, нежели женщинам, менее интересуют этих последних, так как они по природе своей к занятиям, обычным для мужчин, по большей части неспособны или, во всяком случае, менее призваны, нежели мужчины. Напротив, тихая семейная жизнь, любовь к домашнему очагу и хозяйству, к семье и родным, маленьким детям, сочувствие всякому в его горе и беде, деятельное стремление утереть всякому его слезу, в качестве ли матери, учительницы и воспитательницы детей, самоотверженной сиделки в больнице или сестры милосердия на поле сражения и тому подобное, – всё это весьма близко сердцу женщины, всё это более интересует ее, чем что-либо другое, по причине ее психофизического устройства и предназначения и того положения в жизни и семье, в которое она поставлена историческими, социально-экономическими и бытовыми условиями своей жизни.

Протоиерей Григорий Дьяченко - Искра Божия

Сборник рассказов и стихотворений для чтенияв христианской семье и школе для девочек
«Сибирская Благозвонница», 1903 2018 453 страниц
ISBN 978-5-00127-025-6

Григорий Дьяченко - Искра Божия - Содержание

Часть первая
  • Предание о детстве Богоматери
  • Святая Макрина
  • Незабудка 24
  • Великодушная дочь
  • Пословицы о семье
  • Внучка
  • Материнская любовь
  • Сиротка Груня
  • «Ведь это моя маленькая сестренка!»
  • Детям
  • Чудная травка
  • Жаление
  • Брат и сестра
  • Гуси
  • Василиса Премудрая
  • Дитя
  • Семьдесят раз семь
  • Смелая крестьянская девочка
  • Геройский подвиг четырнадцатилетней девочки
  • Пословицы об отношении к ближним
  • Настя, дочь кондуктора
  • Как девочка-татарка Дина спасла русского офицера
  • Пословицы о том, как жить
  • Черкесская песня
  • Христианочка
  • Молись, дитя!
  • Турчанка
  • Сиротка
  • Волшебные очки
  • Сорная трава
  • Ложный стыд
  • Мороз Иванович
  • Рукодельная песня
  • Детская молитва
  • Молитесь искренно
  • Сиротинка Оля
  • Наследство
  • Тайна
  • Дорогая копеечка
  • Бабушкины часы
  • Нас семеро
  • Кончина двух девочек
  • Великая перемена:
  • Девочка со спичками
  • Маленькая Оля
  • Мать и дочь ее Анночка
  • Шаловливые ручонки
  • Ребенку
  • Чему учат непочтительных к родителям детей пчелы?
  • Под голос вьюги
  • Не рано!
Часть вторая
  • Великодушная русская девушка
  • Молодая героиня
  • Цена человека в очах Божиих
  • Тирольская девушка
  • Подвиг молодой американки
  • Маринушка
  • Борись с соблазном!
  • Не увлекайтесь земными предметами!
  • Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
  • Дивная любовь двух сестер
  • Аленький цветочек
  • Сестра
  • Будь снисходителен и кроток!
  • Вечерняя песнь
  • Братья и сестры
  • Вечная красота
  • Уроки любителям сплетен
  • Не гневайся!
  • Будь незлобив!
  • Юность – весна жизни
  • Берегись страсти!
  • Прасковья Григорьевна Лупулова
  • Не говори, что к небесам…
  • Как утолять печали?
  • Достоинство человека
  • О терпении
  • Не осуждай!
  • Русские сестры милосердия
  • Евпраксия, игумения Староладожского Успенского монастыря
  • Девушка-язычница – образец необычайной жажды к слушанию Евангельской проповеди
  • Помогите и вы, дети!
  • Флоренс Найтингель
  • Анна Бергунион
  • Английская сестра милосердия мисс Кэт Марсден, путешествовавшая в Якутскую область для помощи
  • прокаженным
  • Деревенские сестры милосердия
  • Даша
  • Моя учительница из приготовительной школы
  • Учительница Доброва
  • Берегите детей!
  • Бедственная слепота
  • Елизавета Блекуэль – первая женщина-врач
  • Грозный урок непочтительной дочери
  • Наставление девушкам, которые любят гадать о будущем
  • Святые девы и жены не предавались излишней заботе об украшении себя одеждами
  • Молодые годы
  • Возносись к Вышнему!
  • Знай, с кем бьешься об заклад
  • Дикие лебеди
  • Бывают ли колдуны и колдуньи?
  • Наставление о вреде ворожбы
  • Чудное видение
  • Из Апокалипсиса
  • Успокоение
  • Просьба умирающей дочери
  • Спасительная сила Христовых Таин
  • Помощь Богоматери
  • Чудесное исцеление расслабленной
  • Молитва к Божией Матери
  • Будь тверд в молитве!
  • Любовь к людям прогоняет скуку жизни
  • На труд!
  • Русская княжна – друг арестантов
  • Правда
  • Пословицы о милостыне
  • Пословицы о жизни
  • Пословицы о труде
  • Пословицы о терпении
  • Пословицы об отношении к людям
  • Надпись в Евангелие
  • Сара Мартин – друг заключенных в тюрьме
  • Напоминание
  • Мелочи
  • О христианском поведении девицы
  • Завещание невесты
  • Сорванная роза
  • Ожерелье Марии
  • Преподобная Макрина как образец для девиц, отказавшихся от брака
  • Слепая корзинщица
  • Роза Гавана, основательница женских общин
  • Дети-благотворители
  • Сострадательная девочка-якутка
  • Что говорит человеку лилия?
Часть третья
  • Любовь к матери
  • Прекрасная жена
  • Маргарита Тучкова, впоследствии игумения Мария
  • Графиня Варвара Николаевна Бобринская
  • Варвара Евграфовна Чертова
  • Сестра Варвара
  • Родная
  • Луиза Легра
  • Женщины-христианки – образцы ухода за больными
  • Под Красным Крестом
  • Бурские героини
  • Мать, умершая от радости при виде сына
  • Корнелия, мать братьев Гракхов
  • Маргарита Ропер
  • Сказание о доброй королеве, пожелавшей взять на себя крест ближних
  • Екатерина Великая в домашнем и царском быту
  • Встреча с императрицей
  • Рассказы об императрице Марии Феодоровне, супруге императора Павла Петровича
  • Груня Богоданная
  • Графиня Анна Григорьевна Толстая
  • Бичер-Стоу – защитница негров
  • Царица-гусляр
  • Чудесный ящик
  • Материнская любовь
  • Казачья колыбельная песня
  • Материнская молитва
  • Совет благоразумной супруги
  • Картина прекрасной семейной жизни, по описанию Тертуллиана
  • Муж и жена
  • О женских пересудах
  • «Положи, Господи, хранение устом моим»
  • Избегай злоречия!
  • Не осуждай!
  • Изречения Слова Божия о мире с ближним
  • Заповедь Христа
  • «Есть женщины в русских селеньях…»
  • Пословицы из вседневной жизни
  • Тайная подвижница крестьянка Пелагия
  • Самоотверженный подвиг русской женщины, женыжелезнодорожного мастера Геройский подвиг крестьянки Софьи Осетровой
  • Самоотвержение матери
  • По молитве матери
  • Христина Даниловна Алчевская
  • Слава святому труду!
  • Русская писательница А.Н. Бахметева
  • Добрый обычай
  • Мужество христианки
  • Няня
  • История одной иконы
  • В храме
  • Истинная вдовица
  • Вдова и пророк Елисей
  • Фабиола
  • Вдовица Олимпиада
  • Утешение вдовы
  • Драгоценное наследство одной вдовы
  • Счастливая страна
  • Матери не должны роптать на Бога при потере детей своих
  • Письмо святителя Феофана Затворника к умирающей сестре 328
  • Таинственные сны и видения, удостоверяющие бытие загробной жизни
  • Помни о будущей жизни!
  • Две вдовы и незнакомец
  • Дарья Никитишна
  • Старушка няня
  • Добрая старушка
  • Грозное слово матери
  • Наша бабушка
  • Изречения Слова Божия о супружеской жизни
  • Материна молитва со дна моря вынимает 3
  • Бетурия
  • Мир семейный весьма угоден Богу
  • Памятный вечер
  • Детское счастье
  • Несчастная царица, жертва ненависти и клеветы
  • Наталья Борисовна Долгорукая
  • Святого Григория Богослова стихотворение против женщин, которые любят наряды (в извлечении)
  • Моей дочери
  • Тавифа как образец для жен-христианок, занимающихся рукоделием
  • Моника, мать блаженного Августина, – пример для подражания женщинам нашего времени
  • О драгоценных камнях и о золотых украшениях
  • К женам, имеющим худых мужей
  • Рассказ в утешение жене, у которой муж подвержен нетрезвости
  • Два кольца
  • О кротком обращении со слугами
  • Наталья Саввична
  • Против семейных разделов
  • Господь благословляет семейное счастье
  • Лоида и Евника
  • Святое семейство
  • Святая мученица Леонилла как воспитательница своих внучат
  • Благочестивая Анфуса
  • Мария Николаевна Аксакова
  • Бианка Кастильская, мать французского короля Людовика IX
  • Елизавета Кодвейс, мать великого немецкого поэта Шиллера
  • Домиция Луцилла, мать Марка Аврелия, римского императора
  • Алиса де Руа, мать знаменитого поэта Ламартина
  • Христос и дети
  • Благотворность молитв родителей о заблудших детях
  • Могущественное средство для воспитания детей
  • Будет ли награда в загробной жизни матерям, воспитывающим детей своих в благочестии?
  • Пословицы духовно-нравственного характера
Часть четвертая
  • Земная жизнь Пресвятой Богородицы как высочайший образец совершеннейшей христианской жизни, в особенности дляженщины
  • Иверская икона Богоматери
  • Спасение от неминуемой смерти заступлением Богоматери
  • Лик Божией Матери в деревенской церкви
  • При чтении Жития святых
  • Святая мироносица равноапостольная Мария Магдалина
  • Святая Магдалина перед Тиберием
  • Чему учат нас святые мироносицы?
  • Премудрая царевна-великомученица
  • Чудное творение Божие – человек
  • Святая Нина, просветительница Грузии
  • Святая Анастасия Узорешительница как великий образец
  • христианского милосердия к заключенным в темнице
  • Святые мученики Адриан и Наталия
  • Святая Иулитта, мать святого мученика Кирика
  • Святая подвижница Павла
  • Как святая великомученица Варвара познала Истинного Бога из рассмотрения мира
  • Мученица
  • Святая Нонна
  • Сила христианина
  • Княжна Евфросиния Полоцкая
  • Старая русская повесть о доброй барыне
  • Нагорная проповедь
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Added 21.02.2021
Author brat Vital
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