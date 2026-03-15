Что испытывают на себе охотники смотреть на конские ристалища; о ком из состязающихся в скорости бега заботятся они, хотя бы у того не было ни малого недостатка в усердии ускорить бег, из заботливости, однако же, об его победе подают ему голос сверху, следя за ним глазами по всему поприщу, и увеличивают (по их мнению) стремительность ездока, крича в тоже время на коней, протягивая к ним руки и махая ими; а все это делают не потому, что сим действительно способствуют победе, но чтобы из благорасположения к состязающимся в жару усердия и голосом, и телодвижениями выразить свою заботливость; подобное нечто, кажется, делаю и я с тобой, дражайший для меня из друзей и братьев, потому что, когда ты прекрасно подвизаешься в Божественном течении на поприще добродетели, частыми и легкими скачками стремишься достигнуть почести вышняго звания (Флп. 3, 14), и голос подаю тебе, и побуждаю тебя поспешать, и прошу заботливо усилить скорость. Делаю же, не каким-либо неразумным усердием движимый к этому, но, как возлюбленному чаду, желая доставить тебе удовольствие.

Поелику письмо, недавно тобой присланное, сообщило мне это прошение, чтобы дали мы тебе какое-либо правило для совершенной жизни, то признал я приличным удовлетворить сему. Хотя иное в сказанном не будет, может быть, и сколько-нибудь для тебя полезным, однако же, не останется, конечно, бесполезным то самое, что послужу для тебя примером благопокорности. Если мы, поставленные заменять собой отцов для стольких душ, признаем приличным для этих седин принять приказ целомудрствующем юности, то тем паче естественно в тебе преимуществовать преуспеянию в благопокорности, когда юность твоя под руководством нашим обучается добровольному послушанию. И о сем довольно. Время уже приступить к предположенному, призвав Бога быть наставником в слове.

Григорий Нисский - Экзегетические сочинения

Григорий Нисский - Экзегетические сочинения - Содержание