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Восканян - Горнодь - Полоз - Путь веры Божьей

Альберт Восканян, Павел Горнодь, Григорий Полоз - Путь веры Божьей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
В этом месте Писания показаны два лежащих перед каждым из нас пути: путь жизни и путь погибели, — конечными пунктами которых являются, соответственно, либо жизнь вечная, либо тление. Поэтому и обвинять мы не имеем права никого, кроме себя, потому что выбор всегда был, есть и будет за нами, и делать или не делать свой выбор — это тоже выбор. Жизнь каждого человека, независимо от его финансового состояния, религиозной принадлежности и положения в обществе, подчинена духовным законам. Однако духовная власть делится на ИСТИНУ и ложь. Бог есть истина, сатана — ложь. Если человек свой выбор будет делать на основании лжи или из-за неверия проигнорирует выбор своего сердца, думая при этом, что он «сам себе режиссер», то он обязательно попадет в ловушку лукавого. Люди всех стран сегодня ходят на выборы, чтобы избрать президента для своей страны, надеясь на то, что их жизнь от этого станет лучше. Они верят красноречивым обещаниям кандидата и делают свой выбор, от которого — как они верят - будет зависеть качество их дальнейшей жизни. Однако самый важный выбор, который постоянно делает человек, - это выбор в своем сердце, и этот выбор лежит между истиной и ложью. Именно от него зависит Божья защита человека и истинный жизненный путь, который определяет его дальнейшую судьбу. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня...» (Иоанна 14:6). Бог дал нам свободу выбора и никого не заставляет верить в Него. Если бы Господь не дал нам свободы, то Он бы уничтожил путь веры и привел к Себе всех путем «принудительного знания». В наши дни очень многие люди говорят, что они верят в Бога, но апостол Иаков пишет, что «и бесы веруют, и трепещут» (Иакова 2:19), однако ни эта вера, ни ожидание возмездия их не спасают. Множество современных верующих христиан живут жизнью поражения только из-за того, что сообразуются с этим миром и не верят Слову Божьему, как должно, поэтому не следуют путем познания истины.

Альберт Восканян, Павел Горнодь, Григорий Полоз - Путь веры Божьей

Кириченко, 2014. - 160 с.
ISBN 978-966-426-233-7

Альберт Восканян, Павел Горнодь, Григорий Полоз - Путь веры Божьей - Содержание

Введение
Глава 1. Замысел Святой Любви
  • Сотворение человека и его грехопадение
  • Христос есть жизнь
  • Важнейшее наставление детям Божьим
Глава 2. Путь Божьей веры
  • Сущность веры
  • Пути возрастания в вере
Глава 3. Библия в жизни христианина
  • О чем проповедовал Христос?
  • Имя Ему — Слово Божье
Глава 4. Благодать Святого Духа
Глава 5. «Религия буквы» или жизнь во Святом Духе?
  • «Фарисейство» и истинная вера во Христа
  • «Се, стою у двери и стучу...»
  • Буква убивает
  • Дух животворит
  • Может ли слепой вести слепого?
Глава 6. Как освободиться от неверия
  • Наша вера или ВЕРА БОЖЬЯ?
  • Вера Божья — это плод Святого Духа
  • Роль поста в созидании веры
  • Вы — храм Божий
Глава 7. Шесть путей хранения сердца
Глава 8. Кто говорит: Бог или сатана?
  • Не всякому духу верьте!
  • Дар различения духов
  • Через кого может говорить Бог
  • Как развить в себе дар различения духов
Глава 9. Замаскированная ложь этого мира
Глава 10. О соотношении духовного и физического здоровья
Глава 11. Таинство причастия
  • Цель хлебопреломления
  • О недостойном причастии
  • Стройте свою жизнь изнутри
Глава 12. Важное откровение для детей Божьих
  • Любовь, ведущая за Христом
  • Первый спасенный
  • Закон и благодать
  • Откройте двери для Бога
  • Обращение к партнерам
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Rating 4.5 / 5
Added 27.05.2025
Author brat Vital
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4.5/5 (1)

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