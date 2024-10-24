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Разумовский - Объяснение священной книги Псалмов - книги и модуль BibleQuote

Протоиерей Григорий Разумовский - Объяснение священной книги Псалмов
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Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Commentaries mod, Bible Commentaries, Theology
Свой труд «Объяснение священной книги псалмов» протоиерей Петропавловской церкви г. Самары Григорий Разумовский создавал в течение 18-ти лет, с 1896 по 1914 год. <....>
Автор подробно излагает события священной ветхозаветной истории, послужившие поводом к созданию того или иного псалма, раскрывая на этом фоне его духовный пророческий смысл и значение его для внутренней жизни христианина. Особенно ценно то, что о. Григорий постоянно обращается к месту и роли Псалтири в православном богослужении, показывая, почему тот или иной псалом стал частью утрени, вечерни и т. д.
В своих толкованиях автор опирается на мнения святых отцов, толкователей Псалтири. Самое современное из имеющихся толкований всей Псалтири, это «Объяснение» должно помочь всем, стремящимся к уразумению неисчерпаемого духовного богатства псалмов.

Объяснение Священной книги «Псалмов» протоиерея Гр. Разумовского представляет весьма полезный труд по его назидательности, а по своему популярному — простому и легкому — изложению он является вполне общедоступным.

Протоиерей Григорий Разумовский - Объяснение священной книги Псалмов

М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. - 992 с.
ISBN 5-7429-0120-8

Протоиерей Григорий Разумовский - Объяснение священной книги Псалмов - Описание

Свой труд «Объяснение священной книги псалмов» протоиерей Петропавловской церкви г. Самары Григорий Разумовский создавал в течение 18-ти лет, с 1896 по 1914 год. Рукопись получила одобрение одного из авторитетных представителей богословской науки того времени проф. СПбДА Н.Н. Глубоковского и разрешение на печатание от цензурного комитета. Автор передал свой труд преосвященному Михаилу (Богданову), еп. Самарскому с просьбой посодействовать изданию. Однако наступившая вскорости революция сделала невозможным издание книги.

Ясно и доступно изложенное, «Объяснение священной книги псалмов» может стать хорошим подспорьем в изучении православной веры и Св. Писания. Автор подробно излагает события священной ветхозаветной истории, послужившие поводом к созданию того или иного псалма, раскрывая на этом фоне его духовный пророческий смысл и значение его для внутренней жизни христианина. Особенно ценно то, что о. Григорий постоянно обращается к месту и роли Псалтири в православном богослужении, показывая, почему тот или иной псалом стал частью утрени, вечерни и т. д. В своих толкованиях автор опирается на мнения святых отцов, толкователей Псалтири. Самое современное из имеющихся толкований всей Псалтири, это «Объяснение» должно помочь всем, стремящимся к уразумению неисчерпаемого духовного богатства псалмов.

Объяснение Священной книги «Псалмов» протоиерея Гр. Разумовского представляет весьма полезный труд по его назидательности, а по своему популярному — простому и легкому — изложению он является вполне общедоступным.

Модуль комментариев для «Цитата из Библии» BibleQuote - Информация по модулю

Качество: eBook (изначально компьютерное)
Модуль подготовил: Дрэничеру Александр; DrAlex
Сайт: «Записки мирянина»
Сайт: «Православная Цитата» BQT
примечание: В книге протоиерея Григория, толкование на псалмы 13 и 52 идут один за другим, т.к. по словам о.Григория «оба рассмотренные нами псалма — 13 и 52, сходные один с другим и по содержанию, и по буквальному изложению», в модуле же, естественно, комментарии разместил, каждый на свое место.

Об авторе


Протоиерей Григорий Разумовский (1883 — 9 января 1967)
Сан: протоиерей Петропавловской церкви г. Самары.(РПЦ)
Кандидат богословия Московской духовной академии 1917 года.
Клирик храма Воскресения Словущего, что в Брюсовом переулке города Москвы.
С 1944 года — помощник митрополит Николая, который курировал в то время внешние связи Московского Патриархата.
В 1945 году по поручению патриарха Алексия I приезжал из Москвы в только что освобожденный Харбин, для переговоров о переходе духовенства под омофор РПЦ.
Views 1 963
Rating 4.9 / 5
Added 24.10.2024
Author esxatos
Rate this publication:
4.9/5 (6)

Comments (4 comments)

G
gios76 4 years ago

спасибо
E
esxatos 4 years ago

Модуль перекачал
V
victorciornei 4 years ago

не скачивается
E
eroxin 5 years ago

Спасибо!

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