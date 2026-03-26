Грилихес Леонид - Археология текста

Автор пытался найти такую форму изложения и подачи материала, которая позволила бы донести до читателя, не владеющего ивритом, арамейским и древнегреческим, реконструированную картину становления ранней христианской письменности и Благовестия.

Поэтому, несмотря на сугубо научное заглавие (археология, сравнительный анализ, семитская реконструкция), это издание адресовано широкому кругу читателей - всем тем, кто любит Священное Писание, интересуется ранней историей Церкви и со вниманием прислушивается к ее древней традиции.

М., Издательство Свято-Владимирского Братства, 1999 г. - 91 с.

ISBN 5-900249-30-1

Священник Леонид Грилихес - Археология текста - Сравнительный анализ Евангелий от Матфея и Марка в свете семитской реконструкции - Новый взгляд на Евангелие - текстология

Если резюмировать в двух словах выводы предлагаемой работы священника Леонида Грилихеса, они таковы: в основе Евангелия от Матфея лежит текст, первоначально записанный по-еврейски (в узком смысле, а не по-арамейски). Это "Протоевангелие" Церкви-Матери стало основой устной - арамейской - проповеди святого апостола Петра, которая была переведена на греческий язык святым Марком.

Эти выводы сенсационны, ибо до основания потрясают здание современной "научной библеистики", и в тоже время они не противоречат древнейшим церковным преданиям.

Данная работа - явление если не уникальное, то достаточно редкое. Большинство публикаций, относящихся к библеистике, принадлежит к одной из двух категорий: это или повторение положений "докритической" фазы (иногда весьма агрессивное, как, например, у американских фундаменталистов), или вращение в каком-то особом космосе "библейской критики", где есть своя особая аксиоматика и почти что своя собственная мифология. "Критик", бескрылый в вере, оказывается иногда сильным в анализе текстологических деталей. "Фундаменталист", сильный традиционностью, оказывается подчас робким и беспомощным перед лицом Текста. Священник Леонид Грилихес сочетает сильные стороны двух этих, казалось бы, совершенно несочетаемых направлений. Он не "боится" современной библеистики, владея ее литературой, не чуждаясь использования ее методов и кое в чем соглашаясь с ее выводами. И в то же время органическое следование церковной традиции делает его внутренно свободным от вышепомянутых "аксиом" и "мифов", делает его достойным "критиком критики" и помогает ему делать важные открытия.