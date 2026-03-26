Грилихес Леонид - Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета - Первый год обучения

Таким образом, русскоязычный студент, желающий овладеть языком Ветхого Завета, должен был обращаться за помощью либо к многочисленным учебникам современного иврита и затем, корректируя свои знания по описательным грамматикам, постепенно, окольным путем ״пробираться״ к текстам ветхозаветных книг, либо воспользоваться учебниками библейского иврита на иностранных языках.

В основу настоящего курса также положено иностранное издание, а именно оксфордский учебник J.Weingreen'a "A Practical Grammar For Classical Hebrew״, вышедший в свет в 1939г. и затем переиздававшийся не менее восьми раз. Из этого курса нами почти без изменений взяты практические задания для перевода с иврита на русский и обратно. Кроме того, мы постарались сохранить порядок подачи грамматического материала и нумерацию параграфов, при этом в содержание последних мы вносили свои исправления, изменения и дополнения, а нередко подавали его в иной, как нам казалось, более доступной и продуктивной форме.

М. : Издательство Свято-Владимирско Братства, 1996. - 251 с.

ISBN 5-900249-18-2

Священник Леонид Грилихес - Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета. Первый год обучения - Содержание

А Древнееврейский алфавит

В Примечания к алфавиту о фонетическом значении некоторых букв

С Знаки для гласных

Факультативное дополнение к С

D Письменность

§1 Матери чтения (Matres lectionis)

§2 Открытые и закрытые слоги

§3 Мэтэг

§4 Ударение

§5 Шва

§6 Маккэф

§7 Камац катан (малый) и камац гадоль (большой)

§8 Дагеш

§9 Маппик

§10 Рафэ

§11 Немые (непроизносимые) согласные

§12 Гортанные согласные

§13 Акценты

§14 Пауза

§15 Кетив и керэ

§16 Артикль

Факультативное дополнение к §16

§17 Слитные предлоги

Факультативное дополнение к § 17

§18 Имя (мужской и женский род ед.ч.)

§19 Род и число имен

§20 Двойственное число

Факультативное дополнение к §§19,20

§21 Соединительный союз ו

Факультативное дополнение к §21

§22 Вопросительное местоимение

§23 Имя. Самостоятельное и сопряженное состояние (status absolutus и status constructus)

Факультативное дополнение к §23

§24 Таблица именных форм

Факультативное дополнение к §§23,24

§25 Местоименные суффиксы (имена м.р. ед.ч.)

§26 Слитные предлоги с суффиксами

§27 Показатель определенного дополнения

Факультативное дополнение к §27

§28 Личные местоимения

§29 Перфект (совершенный вид) правильного глагола

§30 Существительные в st. absolutus и st. constructus (продолжение)

§31 Существительные ж.р. ед.ч. с суффиксами

§32 Указательные местоимения

§33 Предлоги סן. כ c суффиксами

§34 Действительное причастие

§35 Древнее окончание винительного падежа Л□ (направительный падеж)

§36 Существительные мн.ч. с местоименными суффиксами

§37 Некоторые неправильные имена

§38 Выражение притяжательности

§39 Имперфект (несовершенный вид) правильного глагола

§40 Повелительное наклонение (императив)

§41 Отрицательная форма повелительного наклонения (запрещение)

§42 Неопределенная форма глагола (инфинитив)

§43 Вопросительная частица ה

Факультативное дополнение к §43

§44 Сеголатные имена

Факультативное дополнение к §44

§45 Частица את в значении “с”

Факультативное дополнение к §45

§46 Пассивное причастие

§47 Предлоги с суффиксами, имеющие форму множественного числа

§48 Когортатив и юссив

Факультативное дополнение к §48

§49 Вав последовательности (consecutivum)

§50 Глаголы состояния

Общее резюме

§51 Общее обозрение системы глагольных пород (правильный или целый глагол)

§52 Niф‘al

Факультативное дополнение к §52

§53 Pi“el

Факультативное дополнение к §53

§54 Pu“al

§55 Нiф‘il

Факультативное дополнение к §55

§56 Ноф‘аl

§57 Hi0pa“el

Факультативное дополнение к §57