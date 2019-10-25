Германская мифология» Якоба Гримма для большинства современных российских читателей — знакомый незнакомец. С детства им известны некие «братья Гримм», имена которых они даже толком не знают, а ведь именно один из них и написал эту книгу. Важнее то, что книга эта, как и ряд других сочинений Якоба Гримма, как и работы, которые братья создавали вместе, сыграла существенную роль в культурной истории Европы, и отзвуки этих исторических движений слышны и в наши дни.

Гримм Якоб - Германская мифология - Том 1

Издательский Дом ЯСК, 2019. — 928 с.

ISBN 978-5-907117-30-3 (т. 1)

ISBN 978-5-6040760-6-4

Гримм Якоб - Германская мифология - Том 1 - Содержание

С. А. Ромашко. Как мифология стала германской

Д. С. Колчигин. «Германская мифология» во времени и языке. Предисловие переводчика

Предисловие автора ко второму изданию

Примечания к предисловию

Глава I. Введение

Глава II. Бог

Глава III. Почитание богов

Глава IV. Святилища

Глава V. Жрецы

Глава VI. Боги

Глава VII. Вотан

Глава VIII. Донар

Глава IX. Цио

Глава X. Фро

Глава XI. Пальтар

Глава XII. Другие боги

Глава XIII. Богини

Глава XIV. Свойства богов

Глава XV. Герои

Глава XVI. Вещие жены

Глава XVII. Вихты и эльфы

Глава XVIII. Великаны

Глава XIX. Сотворение

Гримм Якоб - Германская мифология - Том 2

Издательский Дом ЯСК, 2019. — 976 с.

ISBN 978-5-907117-31-0 (т. 2)

ISBN 978-5-6040760-6-4

Гримм Якоб - Германская мифология - Том 2 – Содержание

Глава XX. Стихии

Глава XXI. Деревья и животные

Глава XXII. Небо и звезды

Глава XXIII. День и ночь

Глава XXIV. Лето и зима

Глава XXV. Время и мир

Глава XXVI. Души

Глава XXVII. Смерть

Глава XXVIII. Судьба и благополучие

Глава XXIX. Олицетворения

Глава XXX. Поэзия

Глава XXXI. Призраки

Глава XXXII. Пресуществление

Глава XXXIII. Дьявол

Глава XXXIV. Колдовство

Глава XXXV. Суеверие

Глава XXXVI. Болезни

Глава XXXVII. Травы и камни

Глава XXXVIII. Заговоры и заклинания

Гримм Якоб - Германская мифология - Том 3

Издательский Дом ЯСК, 2019. — 792 с.

ISBN 978-5-907117-32-7 (т. 3)

ISBN 978-5-6040760-6-4

Гримм Якоб - Германская мифология - Том 3 – Содержание

Приложение I. Англосаксонские родословные

Приложение II. Суеверия

a) из проповеди святого Элигия

b) малый указатель суеверий

c) из собрания декретов Бурхарда Вормсского

d) из цюрихской рукописи В223/730

e) из трактата «О суевериях» Николая Магни Яворского

f) из Санкт-Флорианского кодекса

g) из поэмы «Цветок добродетели» Ганса Винтлера

h) из трактата «Книга всех запретных искусств, суеверий и колдовства» Иоганна Гартлиба

i) извлечения из современных собраний

к) шведские и датские суеверия

l) французские суеверия

m) эстонские суеверия

n) литовские суеверия

Приложение III. Заклинания

Список использованных источников. Составил Д. С. Колчигин

Комментарии. Составил Д. С. Колчигин